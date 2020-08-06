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Названа дата запуска первого поезда по ВСМ Москва — Петербург

Первый поезд проедет по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург в декабре 2026 года, заявил замминистра транспорта России Владимир Токарев.В источнике
Владимир Токаревроссийский политик
Мы планируем запустить ВСМ в декабре 2026 года.
С чего всё началось
ТАСС

Минтранс ожидает, что первый поезд проедет по ВСМ Москва - Петербург в декабре 2026 года

Минтранс РФ рассчитывает, что первый поезд проедет по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург в декабре 2026 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал замглавы министерства Владимир Токарев.
ТАСС01:05
Подробнее о событии
КП - Санкт-Петербург

Названы сроки запуска поездов по высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург

КП - Санкт-Петербург04:08
Телеканал Санкт-Петербург

Минтранс планирует пустить первый поезд по ВСМ Москва - Петербург в декабре 2026 года

Телеканал Санкт-Петербург03:26
Фонтанка.Ру

Минтранс назвал срок запуска высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург

Фонтанка.Ру02:34
78.ru

В Минтрансе рассказали, когда первый поезд пройдёт по ВСМ Москва – Петербург

78.ru01:58
RT на русском

Названы сроки запуска высокоскоростной магистрали Москва — Петербург

RT на русском01:29
Петербургский дневник

В Минтрансе рассказали, когда по скоростной магистрали Москва – Петербург пройдет первый поезд

Петербургский дневник01:17
ТАСС

Минтранс ожидает, что первый поезд проедет по ВСМ Москва - Петербург в декабре 2026 года

ТАСС01:05

Дханоа: российские ЗРК дают Индии преимущество над Пакистаном

Хотя Бирендер Дханоа является ярым сторонником покупки французских многоцелевых истребителей четвертого поколения Дассо «Рафаль», тем не менее, он не отвергает преимущества российских ЗРК С-400.
Вечерний курьервчера в 08:36
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Железнодорожное сообщение Абхазии и России возобновится с 7 августа

Железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией возобновится с 7 августа, сообщил первый заместитель гендиректора предприятия «Абхазская железная дорога» (АЖД) Алхас Вартагава.
Коммерсантъ06:57
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Почетный адвокат РФ назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева

По мнению почетного адвоката России Александра Островского, стратегия защиты Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП является губительной для актера, передает "Национальная служба новостей".
Инфорос01:49
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Траулер с выявленным очагом COVID-19 зашел в Калининград

Российский рыболовный траулер "Карелия", на борту которого санитарные службы Фарерских островов выявили очаг коронавирусной инфекции, зашел в Калининградский рыбный морской порт 6 августа около 7 часов утра.
Российская газета06:34
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Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму

Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM17:00
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Против главы отделения ПФР по Сахалину возбудили новое дело

Арестованный по делу о взятке глава отделения Пенсионного фонда России по Сахалинской области подозревается также в злоупотреблении полномочиями, в результате которых ПФР причинен ущерб в 29 миллионов рублей, сообщает СК РФ.
РИА Новости03:08
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Дмитрий Киселёв заявил о разграблении группы Тутберидзе

Телеведущий, генеральный директор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что уход из группы Этери Тутберидзе тренера Сергея Розанова и фигуристок Александры Трусовой и Алёны Косторной является ограблением школы.
News.ru05:47
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