Общество

Lenta.ruLenta.ruНазвана дата запуска в производство нового российского электромобиля

Российский электромобиль Zetta планируется запустить в серийное производство в первом квартале 2020 года. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщил ТАСС министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. По его словам, сертификация электромобиля в настоящее время уже находится на финальном этапе.
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Серийное производство российского электрокара Zetta могут начать в I квартале 2020 года

Серийное производство первого российского электромобиля Zetta планируется начать в I квартале 2020 года, сертификация машины находится на финальном этапе. Об этом ТАСС сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
ТАСС01:51

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Производство российского электрокара Zetta планируется начать в первом квартале 2020 года

Коммерсантъ01:49

Стали известны сроки запуска производства российского электромобиля

Известия02:39

Серийное производство российского электрокара Zetta могут начать в I квартале 2020 года

ТАСС01:51

В Минпромторге сказали, когда начнётся серийное производство российского электрокара

RT на русском02:40

Названа дата запуска в производство нового российского электромобиля

Lenta.ru01:46

Серийное производство российского электрокара начнётся в I квартале 2020 года

Говорит Москва01:39

Российский электромобиль Zetta запустят в производство в начале 2020 года

Вести.Ru01:32
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Два человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Ульяновске, еще четверо госпитализированы.
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Коломойский перешёл в наступление и заявил, что скоро вернёт себе «Приватбанк»

Украинский олигарх и бывший совладелец «Приватбанка» Игорь Коломойский заявил, что сможет вернуть себе банк уже в ближайшее время.
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Чалов зимой может перейти в «Челси»

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Перемещения российских автомобилей отследят

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«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей

Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.
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Карен Хачанов и Андрей Рублёв смогли сломить сопротивление Новака Джоковича и Виктора Троицки,благодаря чему команда вышла в полуфинал Кубка Дэвиса.
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Путин назвал чушью изменения правил медосмотра для водителей

Президент Российской Федерации В. В. Путин, узнавший из СМИ грядущие изменения правил получения медсправок для водителей, назвал полной чушью.
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Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
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Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

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Тотти: если «Рома» попросит вернуться, я откажусь

Бывший футболист «Ромы» Франческо Тотти сообщил, что не вернётся в римский клуб.
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Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море

В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
РИА Новости 01:52
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