Серийное производство первого российского электромобиля Zetta планируется начать в I квартале 2020 года, сертификация машины находится на финальном этапе. Об этом ТАСС сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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Российский электромобиль Zetta планируется запустить в серийное производство в первом квартале 2020 года. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщил ТАСС министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. По его словам, сертификация электромобиля в настоящее время уже находится на финальном этапе.

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