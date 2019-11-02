Общество
Lenta.ruНазвана дата запуска в производство нового российского электромобиля
Российский электромобиль Zetta планируется запустить в серийное производство в первом квартале 2020 года. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщил ТАСС министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. По его словам, сертификация электромобиля в настоящее время уже находится на финальном этапе.
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с чего всё началось
Серийное производство первого российского электромобиля Zetta планируется начать в I квартале 2020 года, сертификация машины находится на финальном этапе. Об этом ТАСС сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.ТАСС01:51
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Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.
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В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".