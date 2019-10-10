Политика
Газета.RuНазвана длительность пресс-марафона Зеленского
Стало известно, сколько длится пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского. Отмечается, что украинский лидер беседует с журналистами уже в течение уже более семи часов. Уточняется, что 10 октября состоялась первая пресс-конференция президента Украины.
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Авто
Компания Chery начала продажи нового кроссовера Exeed LX
Компания Chery вывела на китайский рынок новый кроссовер LX премиального суббренда Exeed.
Автоновости дня 08 октября в 05:14
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Теннис
Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Китае
Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире в Шанхае под третьим номером, преодолел барьер третьего круга.
Вести.Ru 03:04
Армия и оружие
В Польше оценили эффективность российского спецназа
Эксперт высказал мнение, что существенную роль в подготовке российского спецназа сыграл опыт боевых действий в Сирии, где подразделения выполняли задачи в пустынной, горной и городской местности.
ФАН 08 октября в 23:27
Финансы
Центробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России
На финансовом форуме в Сочи Набиуллина анонсировала ускоренное снижение ставки.
РБК 07:20
Футбол
Сборная Бельгии разгромила Сан-Марино и досрочно вышла на Евро-2020
Команда Роберто Мартинеса досрочно оформила выход на чемпионат Европы. Календарь матчей отбора Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».
Чемпионат 16:40
Политика
Губернатор Иркутской области просит поднять себе оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44%.
Тайшет24 вчера в 19:46
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 08:44
Общество
Преподаватели РАНХиГС обратились к ректору из-за низких зарплат
Более сотни преподавателей Сибирского института управления (СИУ), филиала РАНХиГС, обратились к ректору вуза Владимиру Мау из-за низких зарплат.
РБК 08:24
Футбол
«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести полузащитника «Ростова»
Норвежский хавбек «Ростова» Матиас Норманн в скором времени может продолжить карьеру в английском клубе «Манчестер Юнайтед».
NewInform 09:20
Политика
Кремль обвинил Украину в срыве отвода войск в Донбассе
Украина под надуманным предлогом сорвала разведение сил и средств в Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское 9 октября.
Lenta.ru 09:11
Экономика
Компании в «русских офшорах» смогут не раскрывать данные о владельцах
Минэкономразвития подготовило поправки, позволяющие не раскрывать данные об участниках компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) в Калининградской области и Приморском крае, а также на территориях опережающего развития (ТОР).
РБК 09:01
Происшествия
В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина
В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
Известия 06:56
Экономика
Дагестанские бизнесмены сотворили «экономическое чудо»
Что любопытно, и год назад Росстат показывал похожие данные по Дагестану: он был на первом месте с показателем средней выручки на одного ИП в 18,5 млн рублей.
BFM.ru 11:22
Армия и оружие
Курдские отряды подожгли несколько нефтяных скважин на севере Сирии
Аргументы и Факты вчера в 12:29
Политика
США планируют заключить валютное соглашение с Китаем
Соединенные Штаты рассматривают возможность заключения валютного соглашения с Китаем.
Комсомольская правда 00:55
Наука
Нобелевскую премию по химии присудили за литий-ионные батареи
Московский Комсомолец вчера в 05:52
Политика
Помощник Трампа на треть сократит штат совета по нацбезопасности
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен планирует в ближайшие месяцы сократить штат сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) на треть.
Российская газета 19:25
Наука
На возникновение рака не влияет красное и переработанное мясо
Ученые-медики из университетов и исследовательских институтов разных стран мира провели тщательное и масштабное исследование, в котором выясняли, имеется ли взаимосвязь между употреблением в пищу красного и переработанного мяса и возникновением в организме человека различных опасных заболеваний, в том числе и рака.
Ugpressa.ru 08 октября в 00:45
Экономика
В России предложили снизить прожиточный минимум
Уточняется, что за III квартал величину прожиточного минимума планируется установить в размере 11 012 рублей.
Мой Брянск 03:16
Финансы
Bloomberg предрёк обвал рубля к концу 2019 года
Российский рубль занял первое место в рейтинге ведущих мировых валют, но до конца 2019 года может растерять все достижения на фоне растущего доллара.
News.ru 08 октября в 13:33
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма
Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.
Вечерний курьер вчера в 06:36
Волейбол
Сборная России по волейболу проиграла Японии на Кубке мира
В Хиросиме завершился волейбольный матч между мужскими сборными России и Японии.
Нева Спорт 08:43
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков с номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM 13:27