Политика

Газета.RuГазета.RuНазвана длительность пресс-марафона Зеленского

Стало известно, сколько длится пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского. Отмечается, что украинский лидер беседует с журналистами уже в течение уже более семи часов. Уточняется, что 10 октября состоялась первая пресс-конференция президента Украины.
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