Политика

Газета.RuГазета.RuНазвана длительность пресс-марафона Зеленского

Стало известно, сколько длится пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского. Отмечается, что украинский лидер беседует с журналистами уже в течение уже более семи часов. Уточняется, что 10 октября состоялась первая пресс-конференция президента Украины.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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