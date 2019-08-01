Поставки трубопроводного газа из России являются основным источником газа для стран Евросоюза, они составили 45% всего газового импорта, основным транзитным маршрутом является Украина.

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Основным источником газа для стран Евросоюза являются поставки трубопроводного газа из России, которые составили 45% от всего газового импорта. Основным транзитером является Украина, говорится в отчете ЕК о потреблении газа в ЕС в третьем квартале 2019 года.

Названа доля России в импорте газа в Европу

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