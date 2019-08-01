Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руНазвана доля России в импорте газа в Европу

Основным источником газа для стран Евросоюза являются поставки трубопроводного газа из России, которые составили 45% от всего газового импорта. Основным транзитером является Украина, говорится в отчете ЕК о потреблении газа в ЕС в третьем квартале 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Поставки трубопроводного газа из РФ являются основным источником газа для ЕС

Поставки трубопроводного газа из России являются основным источником газа для стран Евросоюза, они составили 45% всего газового импорта, основным транзитным маршрутом является Украина.
ТАСС12:13

Подробнее о событии

Поставки трубопроводного газа из РФ являются основным источником газа для ЕС

ТАСС12:13

Российский трубопроводный газ занял первое место по импорту газа в ЕС

Известия13:56

Названа доля России в импорте газа в Европу

Взгляд.ру12:50

Россия заняла второе место по поставкам СПГ в ЕС

News.ru12:19

Еврокомиссия: поставки из РФ являются основным источником газа для стран ЕС

Аргументы и Факты14:23

Россия заняла второе место по поставкам СПГ в страны Евросоюза

Вечерняя Москва12:58

Счет ЕС за импорт газа в III квартале сократился на 47%, составив 12 млрд евро – ЕК

ПРАЙМ14:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 18:07, Ашберн
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Кино

Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
Аргументы и Факты 17:39
Политика

Кадыров заявил о непричастности России к убийству боевика в Берлине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убийство боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине никакого отношения к республике не имеет, а тем, кто думает иначе, следует доказать это.
РИА Новости 11:58
Авто

Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России

Ожидается, что позже на российском рынке появятся и другие версии Kia Seltos, имеющие полный привод, атмосферный бензиновый двигатель 1,6 MPI, а также шестиступенчатую автоматическую трансмиссию.
ФАН 16:18
Экономика

Цены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год

По итогам 2019 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 5,1% м и составила 60,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого проанализировали цены на жилье (без учета элитного) в 70 российских городах с населением более 300 тыс. жителей.
РБК 03:21
Происшествия

Четыре оперативника СБУ найдены мертвыми на границе с Венгрией

Тела оперативников СБУ были найдены недалеко от города Виноградов Закарпатской области Украины у границы с Венгрией, сообщает 23 декабря Страна.ua со ссылкой на источник в СБУ.
REGNUM 16:59
Культура

Кеосаян попросил Ветлицкую держаться подальше от политики

Газета.Ru 09:52
Авто

Пять законов, которые расстроят липчан-автовладельцев в 2020 году

Автомобильные эксперты сообщили о не совсем приятных законах, которые начнут действовать с января 2020 года.
Липецкое время 03:34
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Lenta.ru 14:46
Политика

Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента

"Если в результате показаний Макгана появятся новые свидетельства, которые подтверждают вывод о том, что президент Трамп совершил подпадающие под импичмент действия, не отраженные в статьях [обвинения], утвержденных Палатой представителей, комитет поступит надлежащим образом, в том числе, если необходимо, будет рекомендовать новые статьи импичмента", - подчеркивается в документе.
ТАСС 17:00
Армия и оружие

Российские и турецкие военные провели патрулирование на границе Сирии

Как сообщало ИА REGNUM, совместное патрулирование приграничной зоны на северо-востоке Сирии проводится в соответствии с подписанным 22 октября в Сочи меморандумом между Россией и Турцией, благодаря которому была остановлена турецкая военная операция против сирийских курдов.
REGNUM 09:49
Общество

Тимати «взяли в заложники» в его же ресторане в Калифорнии

Один из американских партнёров Тимати по лейблу Black Star, занимающийся студией творческого объединения и бургерной Black Star Burger в Калифорнии, решил разыграть рэпера и устроить ему "взятие в заложники" сотрудниками SWAT прямо в зале ресторана.
Life.ru вчера в 21:54
Политика

В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:49
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Футбол

Дзюба вновь признан лучшим футболистом России

Российский футбольный союз (РФС) признал нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком страны по итогам уходящего года.
Политика Сегодня 12:32
Политика

Зеленский подписал закон о статусе участников боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который дает добровольцам статус участников боевых действий.
iReactor 12:12
Хоккей

«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ в Давосе

РИА Новости 16:09
Политика

Оператор «Северного потока 2» сообщил о готовности газопровода на 93%

Газопровод "Северный поток 2" построен примерно на 93% от своей проектной трассы: на данный момент уложено более 2300 км из около 2460 км, говорится в сообщении компании.
Интерфакс 10:20
Общество

В России проходят учения по устойчивой работе Рунета

Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета начались в России в понедельник, 23 декабря.
REGNUM 09:16
Происшествия

Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
ТАСС 05:57
Политика

США заморозили военную помощь Украине после звонка Трампа Зеленскому

Глава Белого дома Дональд Трамп беседовал по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 91 минуту.
News.ru 02:30
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

РИА Новости 04:09
Шоу-бизнес

Дана Борисова решила не брать дочь в Таиланд в знак наказания

Борисова поставила дочь на место, пройдя обследование в клинике и сдав анализы на наличие запрещенных веществ в организме.
Bimru.ru 03:30
Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 20:22
Шоу-бизнес

Юлия Барановская прокомментировала информацию о своей свадьбе

Ни даты свадьбы, ни информации о женихе не последовало.
Территория новостей 14:37
Авто

Opel может привезти в РФ полноприводный Grandland X

На рынке России представили Grandland X, который доступен только с одним двигателем и системой привода на переднюю ось.
Tvoe-avto.com 21 декабря в 11:27
Гаджеты

Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу

Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
iXBT.com 02:32
Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

Российская газета 05:28
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием

Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Дни24 вчера в 11:37
Политика

Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте

Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
РИА Новости 08:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное