Энергетика

ИзвестияИзвестияРоссийский трубопроводный газ занял первое место по импорту газа в ЕС

Поставки российского трубопроводного газа стали основным источником газового импорта для Евросоюза — они составили 45% от общего объема. Об этом 23 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на данные Еврокомиссии о потреблении газа в ЕС в третьем квартале 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Поставки трубопроводного газа из РФ являются основным источником газа для ЕС

Поставки трубопроводного газа из России являются основным источником газа для стран Евросоюза, они составили 45% всего газового импорта, основным транзитным маршрутом является Украина.
ТАССвчера в 12:13

Подробнее о событии

Поставки трубопроводного газа из РФ являются основным источником газа для ЕС

ТАССвчера в 12:13

Российский трубопроводный газ занял первое место по импорту газа в ЕС

Известиявчера в 13:56

Названа доля России в импорте газа в Европу

Взгляд.рувчера в 12:50

Россия заняла второе место по поставкам СПГ в ЕС

News.ruвчера в 12:19

Еврокомиссия: поставки из РФ являются основным источником газа для стран ЕС

Аргументы и Фактывчера в 14:23

Счет ЕС за импорт газа в III квартале сократился на 47%

ПРАЙМвчера в 14:05

Россия заняла второе место по поставкам СПГ в страны Евросоюза

Вечерняя Москвавчера в 12:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 01:44, Ашберн
Политика

Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим

РИА Новости вчера в 09:04
Армия и оружие

В Афганистане семеро военных погибли в результате атаки боевиков

Боевики атаковали совместную военную базу афганской армии и управления национальной безопасности страны в провинции Балх.
ТАСС 00:29
Армия и оружие

В Сирии боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Незаконные вооружённые формирования попытались нанести удар по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщил 23 декабря на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
REGNUM вчера в 14:46
Происшествия

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

Су-57 В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50.
РИА Новости 00:25
Кино

«Кинопоиск» назвал лучшие фильмы и сериалы уходящего года

Телепрограмма вчера в 13:31
Общество

Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии

Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
BFM.ru 00:07
Происшествия

У «Беговой» авария парализовала движение

«У метро "Беговая" серьёзное ДТП, службы на месте, движение практически перекрыто», - написал в паблике пользователь Димонов Изотов.
Форпост Северо-Запад 01:30
Шоу-бизнес

Телеведущий Попов раскритиковал слова Наргиз о России

Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
Политическая Экспертиза вчера в 13:58
Общество

Эвакуация в зонах ЧС может стать обязательной

Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что ведомство готовит изменения в законодательстве о введении обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайно ситуации.
News.ru 01:00
Общество

«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Газета.Ru вчера в 19:44
Экономика

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ 22 декабря в 17:38
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
Происшествия

В Татарстане к девушке, опубликовавшей видео с учениями по разгону митингов в школе, пришли полицейские

Ранее стало известно, что на тренировке сотрудников МВД по разгону митингов, участников протестов изображали девятиклассники.
Эхо Москвы вчера в 18:04
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Газета.Ru вчера в 18:11
Общество

Тимати «взяли в заложники» в его же ресторане в Калифорнии

Один из американских партнёров Тимати по лейблу Black Star, занимающийся студией творческого объединения и бургерной Black Star Burger в Калифорнии, решил разыграть рэпера и устроить ему "взятие в заложники" сотрудниками SWAT прямо в зале ресторана.
Life.ru 22 декабря в 21:54
Финансы

Россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро

Россияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом на фоне укрепления рубля и в связи с предстоящими новогодними каникулами.
Известия вчера в 23:38
Происшествия

Авиабомба времен войны вывезена из центра Севастополя

В понедельник, 23 декабря, в историческом центре Севастополя рабочие обнаружили немецкую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.
Вести.Ru вчера в 15:33
Общество

В Москве побит температурный рекорд

В столице на метеостанции ВДНХ температура воздуха в понедельник вечером прогрелась до +6,2 градуса.
Российская газета вчера в 13:54
Здоровье

На Смоленщине зафиксировали случаи свиного гриппа

За прошедшую неделю в лабораториях Смоленской области обнаружили вирусы типа А(H1N1). Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
SmolDaily 01:14
Кино

Леонардо Ди Каприо раскритиковал актеров-нытиков

Мойка78 вчера в 20:00
Происшествия

Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова

Гособвинитель попросил наказание в виде 3,5 года колонии общего режима для Самариддина Раджабова, который обвиняется в угрозе применения насилия к представителям власти на несанкционированной акции протеста 27 июля в центре столицы, сообщили "Интерфаксу" в Мещанском суде в понедельник.
Интерфакс вчера в 11:24
Общество

В рейтинге городов России по качеству управления сменился аутсайдер

Кто занял последние места Архангельск занял последнее место в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель — декабрь 2019 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

В Китае казнили поджигателя караоке, где погибли 18 человек

Суд средней ступени китайской провинции Гуандун казнил Лю Чунлоу, виновного в поджоге караоке, где погибли 18 человек.
РИА Новости 01:27
Происшествия

Суд оштрафовал капитанов пяти задержанных у Курил японских судов

Пять японских рыболовных судов, задержанных пограничниками на прошлой неделе около Курильских островов, покинули порт Южно-Курильска на острове Кунашир после назначения штрафа и отмены ареста, сообщило Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области.
Коммерсантъ 00:08
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM вчера в 10:33
Общество

Forbes назвал 10 лучших новых брендов России

Forbes составил список из десяти лучших новых брендов России.
БИЗНЕС Online 00:51
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Lenta.ru вчера в 14:46
Хоккей

Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Вегас»

Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу гостей. Напомним, что в стане "лавин" выступает отечественный форвард Валерий Ничушкин.
Газета.Ru 01:29
Энергетика

На Украине уже «делят» 3 млрд долларов, обещанные к выплате «Газпромом»

Нужно напомнить, что выплата «Газпромом» «Нафтогазу» почти 3 млрд долларов становится частью меморандума к будущему заключению контракта.
Военное обозрение 01:00
Политика

Адвокат Трампа считает четырех послов США в Киеве ставленниками Сороса

Американский финансист Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США на Украине, включая Мари Йованович, которая в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию президента Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности.
ТАСС вчера в 17:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное