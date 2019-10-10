Политика
Русская ПланетаНазвана доля мигрантов в населении России
Общее число мигрантов составляет всего 8% от населения страны. По данным ООН и Всемирного банка, в России более 12 млн мигрантов. Первое место в мире по числу мигрантов занимают США: там их проживает более 50 млн человек.
Читать в источнике
Оценить110
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 22:54, Ашберн
Шоу-бизнес
Рудковская предстала в образе Золушки с гигантским декольте
Экспресс газета 15:25
Происшествия
Пропавшая в Саратове девочка найдена мертвой
Пропавшая в Саратове девятилетняя девочка найдена мертвой.
Вести.Ru 19:27
Шоу-бизнес
Умерла вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева
Советская и российская актриса, вдова Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась в возрасте 95 лет.
Daily Storm 15:50
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Технологии
Китай построил «безголовую» субмарину
Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Lenta.ru 13:33
Автоспорт
Официально: Все субботние заезды Гран При Японии отменены
В пятницу утром FIA и Liberty Media подтвердили, что все активности на трассе Сузука в субботу отменены из-за надвигающегося тайфуна «Хагибис».
Autosport.com.ru 21:33
Происшествия
Задержаны предполагаемые вандалы, засыпавшие Вечный огонь в Приморье
Задержаны предполагаемые вандалы, засыпавшие землей Вечный огонь у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в Уссурийске Приморского края, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 21:19
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 21:28
Политика
Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
РБК 22:07
Наука
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru 19:35
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Армия и оружие
Пять членов Совбеза ООН призвали Турцию остановить операцию в Сирии
Заместитель постоянного представителя Германии при ООН Юрген Шульц, выступавший от имени пяти европейских стран, призвал призвал Турцию остановить операцию.
Коммерсантъ 15:47
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 06:47
Авто
Стартовало производство Nissan Juke нового поколения
На британском заводе Nissan в Сандерленде, после инвестиций в размере 122 млн долларов, стартовало производство кроссовера Juke нового поколения.
За рулем Кубань 10:13
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Авто
В Японии нашли склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового iPhone
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe вчера в 16:31
Политика
Порошенко предложил «формулу украинского мира» в Донбассе
Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил реализовать Киеву разработанную им «формулу украинского мира» для урегулирования конфликта в Донбассе, содержащую семь шагов.
Lenta.ru 02:39
Игры
Создатели Hitman начали работать над новой неанонсированной игрой
IO Interactive объявила, что начала работать над новой игрой. Ее издателем выступит компания Warner Bros.
CyberSport.ru 17:32
Кино
Marvel может снять полностью женское супергеройское кино
Выход полностью женского супергеройского кино возможен из слов Бри Ларсон, которая неоднократно снималась в эпизодах студии.
Дни24 04:08
Здоровье
Врачи назвали симптом рака кишечника, который часто игнорируется
Волгоградская правда 22:18
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru вчера в 14:59
Кино
Клона Уилла Смита в «Гемини» сыграла цифровая копия
По словам режиссера картины Энга Ли, молодого персонажа полностью играла цифровая копия.
Piter.tv 10:05
Политика
Зеленский рассказал Донбассу, как надо противостоять «пропаганде»
Присутствующие на мероприятии журналисты встретили совет Зеленского смехом.
REGNUM 03:37
Политика
Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому
Ранее Зеленский назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной».
РБК 17:41
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Происшествия
Стало известно о тайной работе Таганской ОПГ на ФСБ и ГРУ
Агентство утверждает, что группировка предоставляла такие услуги Федеральной службе безопасности и Главному управлению Генштаба (более известно под советским названием ГРУ) — органу внешней разведки Минобороны России.
Lenta.ru 13:08
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18