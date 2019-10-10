Политика
KM.ruПодсчитана доля мигрантов в России
Как рассказала изданию завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова, Елена Егорова, доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около 8 процентов. По данным Росстата, на начало 2019 года в России проживает 146,8 миллиона человек.
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Политика
Зеленский пообещал наказать Порошенко за содеянное
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами в четверг, 10 октября, заявил, что его предшественник Петр Порошенко ответит за содеянное.
Известия 13:13
Футбол
Сборная Германии упустила победу над Аргентиной
LiveSport.ru вчера в 16:57
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков номера на номера, идентичные номера кол-центров кредитных организаций.
REGNUM 13:27
Здоровье
Директор НМИЦ имени Блохина рассказал об увольнениях врачей
Сотрудникам НМИЦ в июле снизили зарплаты на 40-50% из-за материальных проблем, которые возникли из-за ошибок заместителя Стилиди - Виктора Молостова, рассказал директор центра.
Интерфакс 01:29
Кино
Disney покажет зрителям еще одну «Русалочку»
Американская студия Disney представила видео с актерами новой экранизации «Русалочки». Ролик был опубликован в Instagram компании.
Политическая Экспертиза 07 октября в 17:09
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Экономика
AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia
AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Политика
Меркель и Зеленский не нашли препятствий для «нормандской» встречи
News.ru вчера в 14:45
Происшествия
Грузовик и микроавтобус столкнулись под Калугой
Столкновение грузового автомобиля МАН и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter произошло на трассе М-3 "Украина" в Калужской области.
ТАСС 12:19
Происшествия
Борт «Аэрофлота» сел в Ростове-на-Дону из-за пистолета у пассажира
Следовавший рейсом Москва — Бургас самолёт «Аэрофлота» приземлился в ростовском аэропорту Платов из-обнаружения у пассажира травматического оружия.
News.ru 12:34
Футбол
Назван стартовый состав сборной России на матч с Шотландией
Главный тренер национальной команды России по футболу Станислав Черчесов определился с игроками, которые выйдут на поле с первых минут в сегодняшнем матче отборочного цикла Евро-2020 в "Лужниках" против Шотландии.
Российская газета 13:37
Экономика
Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM 04:20
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18
Экономика
Кабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций
Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Российская газета 07:47
Волейбол
Волейболисты сборной России проиграли японцам на Кубке мира
Sportbox.RU 08:54
Армия и оружие
Командование ВСУ сообщило о ликвидации в Донбассе украинского боевика
Сегодня, 10 октября в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе был ликвидирован украинский боевик.
ИА Новороссия 10:02
Гаджеты
Создатель Android представил необычный смартфон с вытянутым корпусом
iReactor вчера в 16:48
Политика
Трамп озвучил условия для сотрудничества с демократами по импичменту
Ранее пресс-секретарь главы государства Стефани Гришэм заявила, что представители Белого дома не будут участвовать в расследовании по импичменту действующего президента США, поскольку считают эту процедуру незаконной.
Российская газета вчера в 20:26
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле восьми астероидов
Восемь астероидов, один из которых имеет диаметр около 140 метров, пролетят рядом с нашей планетой в течение следующих четырех дней.
Профиль вчера в 17:06
Политика
Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии
Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
РБК вчера в 17:00
Технологии
В Китае построили «подлодку без головы»
ГЛАС.RU 09:16
Происшествия
Подозреваемый в подготовке теракта в Крыму арестован
Киевский районный суд Симферополя арестовал подозреваемого в попытке устроить теракт в Крыму Олега Приходько.
Взгляд.ру 11:44
Авто
Производитель пылесосов Dyson закрыл проект по созданию электрокара
Руководство компании Dyson объявило о закрытии проекта по созданию электрокара.
Motor 13:37
Футбол
«Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова»
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке норвежского полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.
161.ru 09:30
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии
Турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали военную операцию под названием «Источник мира».
РБК вчера в 10:38