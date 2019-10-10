Политика

KM.ruKM.ruПодсчитана доля мигрантов в России

Как рассказала изданию завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова, Елена Егорова, доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около 8 процентов. По данным Росстата, на начало 2019 года в России проживает 146,8 миллиона человек.
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