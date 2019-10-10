Политика

Газета.RuГазета.RuНазвана численность мигрантов в России

В 2019 году число приехавших в Россию мигрантов должно стать рекордным, полагают исследователи из РЭУ им. Плеханова. В абсолютных показателях число приезжих не превышает 8% от всего 146-миллионного населения России. Тем не менее, это четвертое место в мире - более 12 млн человек.
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Эксперт назвала долю мигрантов в населении России

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Подсчитана доля мигрантов в России

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Германия и Россия сравнялись по числу мигрантов

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Каждый двенадцатый житель России — мигрант

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Эксперт рассказала о рекордном притоке мигрантов в Россию

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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 09:37, Ашберн
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Burger King пожаловался антимонопольщикам на McDonald’s

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на сеть McDonald's из-за рекламы наггетсов.
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В Крыму задержали готовившего теракт россиянина

В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, гражданина России, который планировал теракт на территории республики.
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Фонд Навального признан иностранным агентом

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.
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Нобелевские премии по литературе получили писатели из Польши и Австрии

РБК 07:05
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Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем

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Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула проект. Об этом сообщил источник, близкий к коллективу.
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Происшествия

Эксперты оценили действия пилотов Ан-12, севшего на брюхо в Кольцово

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Объявленная в розыск полковник МВД задержана в Ростове

Бывшая начальник отдела дознания отдела полиции № 7 в Ростове-на-Дону полковник Наталья Разумная, после возбуждения уголовного дела скрывшаяся от следствия, задержана.
Obzor.io 08:35
Происшествия

Один человек пострадал при стрельбе в монастыре в Оренбуржье

При стрельбе в мужском монастыре в оренбургском Бузулуке пострадал один человек.
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Автоспорт

Квалификацию Гран-при Японии предложили перенести из-за тайфуна

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Политика

МИД РФ прокомментировал слова Зеленского о Крыме

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко назвал планы президента Украины Владимира Зеленского использовать площадку «нормандского формата» для обсуждения Крыма нереалистичными, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 08:43
Спорт

Путин прокомментировал требования WADA к России

Президент Владимир Путин заявил, что Россия в полном объеме выполняет требования Всемирного антидопингового агентства (WADA), последовавшие после восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Lenta.ru 07:55
Общество

Макаров назвал «шпаной» застраивающего Питер экс-главу Госстройнадзора

Евгений Ким был назначен главой Госстройнадзора Петербурга в апреле 2018 года, а 31 января 2019-го уже написал заявление об отставке после прошедших в ведомстве обысков ФСБ.
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Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
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Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
Газета.Ru 08:10
Политика

Памфилова раскрыла детали закрытой встречи с Путиным

Памфилова подчеркнула, что президент с большим пониманием отнесся к озабоченности ЦИК.
МР7.ру 08:28
Происшествия

В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

РИА Новости 08:24
Наука

Последние мамонты на острове Врангеля вымерли из-за изоляции

Ученые установили причины вымирания обитавших на острове Врангеля мамонтов.
МедиаПоток вчера в 10:29
Экономика

Правительство РФ выделило Саратовской области 3,6 млрд рублей

Правительство поддержало наше обращение о выделении Саратовской области 3 миллиардов 633 миллионов 200 тысяч рублей на поддержку бюджета.
Взгляд-инфо 07:49
Армия и оружие

Киев и Донецк вновь попытаются отвести силы в Донбассе 11 октября

Представители Киева и Донецка 11 октября предпримут новую попытку разведения сил и средств на участке «Петровское — Богдановка».
RT на русском 09:30
Общество

Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир

Lenta.ru 04:21
Хоккей

«Лос-Анджелес» с Ковальчуком крупно проиграл «Ванкуверу» в НХЛ

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Общество

Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде

Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru вчера в 10:55
Игры

В Steam можно будет пройти игры с локальным мультиплеером по сети

Valve может добавить в Steam функцию, которая позволит запускать игры с локальным кооперативом по сети.
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн своей игрой на старте нынешнего сезона привлёк внимание европейских клубов.
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Футбол

В «Зените» прокомментировали операцию Малкома

RT на русском 08:23
Политика

Зеленский объяснил, почему не уволил Авакова с поста главы МВД

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне в четверг объяснил, почему Арсен Аваков остался на посту министра внутренних дел страны.
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Армия и оружие

Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru вчера в 11:59
Экономика

Правительство предложило книжным магазинам льготы по аренде

Правительство согласовало и внесет в Госдуму законопроект о льготах по аренде для книжных магазинов в учреждениях культуры, например, библиотеках, театрах или музеях.
Интерфакс 08:01
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