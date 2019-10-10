Политика
Газета.RuНазвана численность мигрантов в России
В 2019 году число приехавших в Россию мигрантов должно стать рекордным, полагают исследователи из РЭУ им. Плеханова. В абсолютных показателях число приезжих не превышает 8% от всего 146-миллионного населения России. Тем не менее, это четвертое место в мире - более 12 млн человек.
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Общество
Burger King пожаловался антимонопольщикам на McDonald’s
Сеть ресторанов быстрого питания Burger King подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на сеть McDonald's из-за рекламы наггетсов.
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, гражданина России, который планировал теракт на территории республики.
Политика
Фонд Навального признан иностранным агентом
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.
Политика
Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»
Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула проект. Об этом сообщил источник, близкий к коллективу.
Происшествия
Эксперты оценили действия пилотов Ан-12, севшего на брюхо в Кольцово
Происшествия
Объявленная в розыск полковник МВД задержана в Ростове
Бывшая начальник отдела дознания отдела полиции № 7 в Ростове-на-Дону полковник Наталья Разумная, после возбуждения уголовного дела скрывшаяся от следствия, задержана.
Происшествия
Один человек пострадал при стрельбе в монастыре в Оренбуржье
При стрельбе в мужском монастыре в оренбургском Бузулуке пострадал один человек.
Автоспорт
Квалификацию Гран-при Японии предложили перенести из-за тайфуна
Политика
МИД РФ прокомментировал слова Зеленского о Крыме
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко назвал планы президента Украины Владимира Зеленского использовать площадку «нормандского формата» для обсуждения Крыма нереалистичными, пишет ТАСС.
Спорт
Путин прокомментировал требования WADA к России
Президент Владимир Путин заявил, что Россия в полном объеме выполняет требования Всемирного антидопингового агентства (WADA), последовавшие после восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Общество
Макаров назвал «шпаной» застраивающего Питер экс-главу Госстройнадзора
Евгений Ким был назначен главой Госстройнадзора Петербурга в апреле 2018 года, а 31 января 2019-го уже написал заявление об отставке после прошедших в ведомстве обысков ФСБ.
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
Политика
Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
Политика
Памфилова раскрыла детали закрытой встречи с Путиным
Памфилова подчеркнула, что президент с большим пониманием отнесся к озабоченности ЦИК.
Наука
Последние мамонты на острове Врангеля вымерли из-за изоляции
Ученые установили причины вымирания обитавших на острове Врангеля мамонтов.
Экономика
Правительство РФ выделило Саратовской области 3,6 млрд рублей
Правительство поддержало наше обращение о выделении Саратовской области 3 миллиардов 633 миллионов 200 тысяч рублей на поддержку бюджета.
Армия и оружие
Киев и Донецк вновь попытаются отвести силы в Донбассе 11 октября
Представители Киева и Донецка 11 октября предпримут новую попытку разведения сил и средств на участке «Петровское — Богдановка».
Хоккей
«Лос-Анджелес» с Ковальчуком крупно проиграл «Ванкуверу» в НХЛ
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Игры
В Steam можно будет пройти игры с локальным мультиплеером по сети
Valve может добавить в Steam функцию, которая позволит запускать игры с локальным кооперативом по сети.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Ростова»
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн своей игрой на старте нынешнего сезона привлёк внимание европейских клубов.
Футбол
В «Зените» прокомментировали операцию Малкома
Политика
Зеленский объяснил, почему не уволил Авакова с поста главы МВД
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне в четверг объяснил, почему Арсен Аваков остался на посту министра внутренних дел страны.
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Экономика
Правительство предложило книжным магазинам льготы по аренде
Правительство согласовало и внесет в Госдуму законопроект о льготах по аренде для книжных магазинов в учреждениях культуры, например, библиотеках, театрах или музеях.