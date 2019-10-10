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Армия и оружие Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.

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