Политика

Русская ПланетаРусская ПланетаНазвана доля мигрантов в населении России

Общее число мигрантов составляет всего 8% от населения страны. По данным ООН и Всемирного банка, в России более 12 млн мигрантов. Первое место в мире по числу мигрантов занимают США: там их проживает более 50 млн человек.
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РАН: 50 млн мигрантов обеспечат спокойное будущее России

Национальная служба новостей14:30

Названа численность мигрантов в России

Газета.Ru02:31

Эксперт: России нужны высококвалифицированные мигранты, а приезжают «трудяги»

ПРАЙМ00:00

Каждый двенадцатый житель России — мигрант

URA.Ru01:02

Эксперт рассказала, какая страна бывшего СССР лидирует по притоку мигрантов

РИА Новости00:24

Подсчитана доля мигрантов в России

Lenta.ruвчера в 23:09

Эксперт рассказала о рекордном притоке мигрантов в Россию

Известия01:10
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Происшествия

СМИ сообщили о задержании убийцы 9-летней девочки в Саратове

РБК 19:14
Происшествия

Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Политика

МИД Украины: Россия вернет корабли, захваченные в Керченском проливе

По словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет корабли, которые пограничная служба задержала в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Московский Комсомолец 16:35
Политика

Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву

Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18
Игры

Опубликованы системные требования Call of Duty: Modern Warfare

Компания Activision опубликовала системные требования долгожданной игры Call of Duty: Modern Warfare.
ITZine.ru 00:00
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил ЕС пустить беженцев в Европу

Глава государства пригрозил открыть границы для беженцев, если государства Запада будут называть военную операцию Турции оккупацией, передают "РИА Новости".
Pravda.Ru 08:31
Происшествия

Родившая в 12 лет украинка отказалась от ребенка

В украинском Ровно девочка 12 лет родила ребенка и написала отказ от новорожденного.
Московский Комсомолец 04:14
Политика

Норвегия отказалась от противоракетного щита НАТО из-за России

Власти Норвегии решили, что не будут присоединяться к противоракетному щиту НАТО, а также отказались закупать и интегрировать в свою оборонную систему соответствующее военное оборудование, сообщает TV2.
Известия 13:22
Здоровье

Доктор Мясников назвал вызывающие рак продукты

Доктор Александр Мясников рассказал, какие продукты могут стать причиной развития онкологических заболеваний.
iReactor 16:08
Армия и оружие

Госдеп: Турция пока не перешла черту для введения санкций США

Выступая перед журналистами, высокопоставленный представитель госдепартамента заявил, что Анкара пока не перешла красную черту, после которой введение Вашингтоном санкций в отношении этой страны станет неизбежным.
Московский Комсомолец 19:14
Политика

Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки»

Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Взгляд.ру 06:02
Футбол

Как сборная России по футболу разгромила Шотландию

Сборная России по футболу победила Шотландию в матче отборочного этапа Евро-2020 со счётом 4:0 и практически обеспечила себе путёвку в финальную стадию континентального первенства.
RT на русском 18:28
Политика

Зарплаты и пенсии военных собираются проиндексировать

Зарплаты военнослужащих и пенсии военных пенсионеров могут повысить с 1 января 2020 года.
Российская газета 03:07
Общество

Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

REGNUM 07:35
Наука

В Китае создали боевую летающую тарелку

Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru 19:35
Теннис

Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под третьим номером, прокомментировал выход в четвертьфинал.
Чемпионат 06:24
Общество

Почти половина россиян экономит на отдыхе из-за нехватки денег

По словам руководителя направления социально-экономических исследований центра Елены Никишовой, доля россиян, которые экономят, отказываясь от поездок на отдых или к родственникам, продолжает расти.
Интерфакс 04:42
Футбол

УЕФА назвал причины разведения России и Украины по разным группам

УЕФА разводит сборные России и Украины по разным группам при жеребьевках своих турниров из соображений безопасности, а не политики.
Известия вчера в 16:36
Политика

Зеленский назвал странным отсутствие авиасообщения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопрос РБК, что не понимает, почему Украины с Россией отсутствует авиасообщение при том, что железнодорожное сохраняется.
РБК 17:29
Авто

Новый Kia Seltos ставит рекорды продаж

Новый корейский кроссовер уже установил рекорд предзаказов в Индии.
SpeedMe 08:18
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги от нацистов

РБК 18:32
Кино

Продюсер фильма «Тайна печати дракона» назвал причину провала картины

iReactor вчера в 03:06
Политика

Зеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией.
РБК 17:09
Гаджеты

Компания Oppo представила смартфон Oppo Reno Ace

Компания Oppo провела презентацию нового смартфона, получившего название Reno Ace.
ITZine.ru 06:02
Происшествия

Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия 05:09
Армия и оружие

Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru вчера в 11:59
Технологии

Китай построил «безголовую» субмарину

Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Lenta.ru 13:33
Политика

Президентом Кубы избран Мигель Диас-Канель

Депутаты Национальной ассамблеи народной власти Кубы в четверг, 10 октября, на внеочередном заседании избрали Мигеля Диас-Канеля на пост президента республики.
Вести.Ru 15:07
Политика

Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому

Ранее Зеленский назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной».
РБК 17:41
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Lenta.ru вчера в 16:31
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