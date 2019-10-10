Политика
Русская ПланетаНазвана доля мигрантов в населении России
Общее число мигрантов составляет всего 8% от населения страны. По данным ООН и Всемирного банка, в России более 12 млн мигрантов. Первое место в мире по числу мигрантов занимают США: там их проживает более 50 млн человек.
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Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
Политика
МИД Украины: Россия вернет корабли, захваченные в Керченском проливе
По словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет корабли, которые пограничная служба задержала в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Игры
Опубликованы системные требования Call of Duty: Modern Warfare
Компания Activision опубликовала системные требования долгожданной игры Call of Duty: Modern Warfare.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил ЕС пустить беженцев в Европу
Глава государства пригрозил открыть границы для беженцев, если государства Запада будут называть военную операцию Турции оккупацией, передают "РИА Новости".
Происшествия
Родившая в 12 лет украинка отказалась от ребенка
В украинском Ровно девочка 12 лет родила ребенка и написала отказ от новорожденного.
Политика
Норвегия отказалась от противоракетного щита НАТО из-за России
Власти Норвегии решили, что не будут присоединяться к противоракетному щиту НАТО, а также отказались закупать и интегрировать в свою оборонную систему соответствующее военное оборудование, сообщает TV2.
Здоровье
Доктор Мясников назвал вызывающие рак продукты
Доктор Александр Мясников рассказал, какие продукты могут стать причиной развития онкологических заболеваний.
Армия и оружие
Госдеп: Турция пока не перешла черту для введения санкций США
Выступая перед журналистами, высокопоставленный представитель госдепартамента заявил, что Анкара пока не перешла красную черту, после которой введение Вашингтоном санкций в отношении этой страны станет неизбежным.
Политика
Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки»
Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Футбол
Как сборная России по футболу разгромила Шотландию
Сборная России по футболу победила Шотландию в матче отборочного этапа Евро-2020 со счётом 4:0 и практически обеспечила себе путёвку в финальную стадию континентального первенства.
Политика
Зарплаты и пенсии военных собираются проиндексировать
Зарплаты военнослужащих и пенсии военных пенсионеров могут повысить с 1 января 2020 года.
Наука
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Теннис
Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под третьим номером, прокомментировал выход в четвертьфинал.
Общество
Почти половина россиян экономит на отдыхе из-за нехватки денег
По словам руководителя направления социально-экономических исследований центра Елены Никишовой, доля россиян, которые экономят, отказываясь от поездок на отдых или к родственникам, продолжает расти.
Футбол
УЕФА назвал причины разведения России и Украины по разным группам
УЕФА разводит сборные России и Украины по разным группам при жеребьевках своих турниров из соображений безопасности, а не политики.
Политика
Зеленский назвал странным отсутствие авиасообщения с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопрос РБК, что не понимает, почему Украины с Россией отсутствует авиасообщение при том, что железнодорожное сохраняется.
Авто
Новый Kia Seltos ставит рекорды продаж
Новый корейский кроссовер уже установил рекорд предзаказов в Индии.
Кино
Продюсер фильма «Тайна печати дракона» назвал причину провала картины
Политика
Зеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией.
Гаджеты
Компания Oppo представила смартфон Oppo Reno Ace
Компания Oppo провела презентацию нового смартфона, получившего название Reno Ace.
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Технологии
Китай построил «безголовую» субмарину
Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Политика
Президентом Кубы избран Мигель Диас-Канель
Депутаты Национальной ассамблеи народной власти Кубы в четверг, 10 октября, на внеочередном заседании избрали Мигеля Диас-Канеля на пост президента республики.
Политика
Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому
Ранее Зеленский назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной».
Политика