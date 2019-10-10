Политика

Русская ПланетаРусская ПланетаНазвана доля мигрантов в населении России

Общее число мигрантов составляет всего 8% от населения страны. По данным ООН и Всемирного банка, в России более 12 млн мигрантов. Первое место в мире по числу мигрантов занимают США: там их проживает более 50 млн человек.
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Каждый двенадцатый житель России — мигрант

URA.Ru01:02

Эксперт назвала долю мигрантов в населении России

РБК02:43

Названа численность мигрантов в России

Газета.Ru02:31

Эксперт рассказала о рекордном притоке мигрантов в Россию

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РАН: 50 млн мигрантов обеспечат спокойное будущее России

Национальная служба новостей14:30

Эксперт рассказала, какая страна бывшего СССР лидирует по притоку мигрантов

РИА Новости00:24

Подсчитана доля мигрантов в России

Lenta.ruвчера в 23:09
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Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что у всех министров есть испытательный срок до конца года.
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Ugpressa.ru вчера в 11:18
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Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Lenta.ru 04:45
Футбол

Назван стартовый состав сборной России на матч с Шотландией

Главный тренер национальной команды России по футболу Станислав Черчесов определился с игроками, которые выйдут на поле с первых минут в сегодняшнем матче отборочного цикла Евро-2020 в "Лужниках" против Шотландии.
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Самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с пистолетом

Газета.Ru 14:20
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Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз

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Замена экрана Samsung Galaxy Fold обойдется в 599 долларов

UfaTime.ru вчера в 07:52
Космос

NASA сообщило о приближении к Земле восьми астероидов

Восемь астероидов, один из которых имеет диаметр около 140 метров, пролетят рядом с нашей планетой в течение следующих четырех дней.
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Политика

Якутский шаман заявил о возобновлении похода в Москву

Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, намерен возобновить свой поход в Москву.
Ведомости 10:34
Происшествия

В Саратове арестовали трех обвиненных в пытках утюгом полицейских

РБК 14:42
Единоборства

Президент РФ Путин прибудет в Нижний Новгород

КозаПресс вчера в 13:52
Экономика

Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии

Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Футбол

В Иране женщин пустили на футбол впервые за 40 лет

Иранские женщины впервые с момента образования Исламской Республики Иран были допущены на стадион, где проходил футбольный матч между мужскими командами.
Коммерсантъ 13:32
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Президентом Кубы избран Мигель Диас-Канель

На должность президента Кубы парламент республики назначил Мигеля Диас-Канеля. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:03
Происшествия

Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
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Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

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Премьера Volkswagen Golf восьмого поколения состоится уже 24 октября, а фотошпионам не раз попадались прототипы новинки.
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Препарат "Ранитидин", который ранее входил в список жизненно важных лекарств и использовался без рецепта при лечении изжоги, язвы и гастрита, отзывают из обращения из-за содержания опасного вещества.
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Футбол

Путин одобрил создание футбольного «колхоза»

Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу создания фонда для финансирования российских футбольных клубов, деньги из которого будут справедливо распределяться по командам.
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Адиев объявил об уходе из «Ахмата» спустя 10 дней после назначения

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Александра из «Москва слезам не верит» спасает больного мужа

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Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена

В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
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