Политика
Русская ПланетаНазвана доля мигрантов в населении России
Общее число мигрантов составляет всего 8% от населения страны. По данным ООН и Всемирного банка, в России более 12 млн мигрантов. Первое место в мире по числу мигрантов занимают США: там их проживает более 50 млн человек.
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Происшествия
Военнослужащий, «потерявший» пушку в Ингушетии, заплатит 25 млн рублей
Военнослужащего обязали выплатить по иску Минобороны 25,4 млн рублей, пишет «КоммерсантЪ».
REGNUM 06:48
Автоспорт
Феттель признал, что был не прав в Сочи
Чемпионат 05:19
Шоу-бизнес
Жигунов объяснил журналистам, почему Заворотнюк сменила больницу
Режиссер и актер Сергей Жигунов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк выписалась из столичной клиники и сейчас уже находится у себя дома.
Ugpressa.ru 03:23
Политика
Зеленский дал всем министрам испытательный срок до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что у всех министров есть испытательный срок до конца года.
Московский Комсомолец 05:25
Шоу-бизнес
На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов
Ugpressa.ru вчера в 11:18
Здоровье
Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Lenta.ru 04:45
Футбол
Назван стартовый состав сборной России на матч с Шотландией
Главный тренер национальной команды России по футболу Станислав Черчесов определился с игроками, которые выйдут на поле с первых минут в сегодняшнем матче отборочного цикла Евро-2020 в "Лужниках" против Шотландии.
Российская газета 13:37
Музыка
Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
Ореанда-Новости 13:43
Гаджеты
Замена экрана Samsung Galaxy Fold обойдется в 599 долларов
UfaTime.ru вчера в 07:52
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле восьми астероидов
Восемь астероидов, один из которых имеет диаметр около 140 метров, пролетят рядом с нашей планетой в течение следующих четырех дней.
Профиль вчера в 17:06
Политика
Якутский шаман заявил о возобновлении похода в Москву
Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, намерен возобновить свой поход в Москву.
Ведомости 10:34
Единоборства
Президент РФ Путин прибудет в Нижний Новгород
КозаПресс вчера в 13:52
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Футбол
В Иране женщин пустили на футбол впервые за 40 лет
Иранские женщины впервые с момента образования Исламской Республики Иран были допущены на стадион, где проходил футбольный матч между мужскими командами.
Коммерсантъ 13:32
Наука
Зебровый окрас защитил коров от насекомых
МедиаПоток 13:40
Политика
Президентом Кубы избран Мигель Диас-Канель
На должность президента Кубы парламент республики назначил Мигеля Диас-Канеля. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:03
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Кино
«Джокер» вошел в топ-10 фильмов всех времен по версии IMDb
Реальное время 15:00
Гаджеты
Появились новые рендеры будущего iPhone SE 2
Похоже второй SE будет выглядеть как iPhone 8. На изображениях смартфон представлен с широкими рамками, а кнопка Home и Touch ID будут встроены в экран.
The GEEK 07:53
Авто
Volkswagen показал интерьер нового Golf
Премьера Volkswagen Golf восьмого поколения состоится уже 24 октября, а фотошпионам не раз попадались прототипы новинки.
FormaCar 11:00
Здоровье
В России отзывают опасный препарат от язвы
Препарат "Ранитидин", который ранее входил в список жизненно важных лекарств и использовался без рецепта при лечении изжоги, язвы и гастрита, отзывают из обращения из-за содержания опасного вещества.
Life.ru 12:06
Футбол
Путин одобрил создание футбольного «колхоза»
Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу создания фонда для финансирования российских футбольных клубов, деньги из которого будут справедливо распределяться по командам.
Известия 14:46
Футбол
Адиев объявил об уходе из «Ахмата» спустя 10 дней после назначения
Магомед Адиев объявил об уходе из грозненского «Ахмата» спустя десять дней после своего назначения.
Нева Спорт 13:53
Шоу-бизнес
Александра из «Москва слезам не верит» спасает больного мужа
Актриса Наталья Вавилова, прославившаяся ролью Александры в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» борется за здоровье мужа, режиссера Самвела Гаспарова.
Культуромания 11:09
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera вчера в 05:07