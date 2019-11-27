Экономика
9111.ruНазвана доля нелегальных сигарет в России
Доля нелегальных сигарет в России составляет 15,6%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического агентства Nielsen. В 2018 году данная цифра была значительно ниже – 8,4%. Однако в прошлом году не учитывалось сельское население.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 06:51, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 06:51, Ашберн
Гаджеты
Три десятка смартфонов Samsung получат обновление Android 10
Почти три десятка смартфонов Samsung получат официальное обновление Android 10 в виде финальной версии оболочки One UI 2.0.
Общество
Шнурова пригласили познакомиться со сварщиками
Энергетика
На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России
Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.
Общество
На дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Происшествия
Задержана глава Минздрава Ростовской области
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Кино
Сценарий «Звездных войн: Скайуокер. Восход» потерял Джон Бойега
Бойега оставил сценарий под кроватью в квартире, из которой собирался переехать.
Политика
В «Нафтогазе» пообещали «не перекрывать вентиль» после 1 января
Украина не намерена со своей стороны ограничивать поток газа, который будет поступать из России, даже если «Нафтогазу» не удастся заключить контракт на транзит с «Газпромом».
Политика
МИД назвал претензии WADA к России недобросовестной конкуренцией
В ситуации с претензиями Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России речь идет о недобросовестной конкуренции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Здоровье
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Политика
На Украине две ТЭС призвали прекратить импорт электричества из России
Как говорится в обращениях руководства ТЭС к мэрам Бурштына (Ивано-Франковская область ред) и Днепра (бывший Днепропетровск), увеличение доли импорта электроэнергии "существенно уменьшило объемы реализованной электроэнергии ТЭС", что привело к дефициту оборотных средств и невозможности работы станций в обычном режиме.
Авто
Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных авто
На налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб.
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели на Новый год
Производственный календарь демонстрирует, что понедельник и вторник, 30 и 31 декабря 2019 года, для большинства жителей страны станут рабочими днями.
Армия и оружие
Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания
25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.
Происшествия
В Екатеринбурге нашли тело мальчика
Общество
Медведев предложил не распространять на ЦБ «регуляторную гильотину»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что закон о «регуляторной гильотине» может не распространяться на Центральный банк, который должен самостоятельно организовать ревизию собственных процедур.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»
Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Политика
Лавров обсудит с главой МИД Италии в Риме ситуацию на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров в рамках визита в Италию 5—7 декабря проведёт переговоры с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо по урегулированию региональных кризисов на Украине, в Сирии, Ливии и Латинской Америке.
Общество
Стал известен гонорар новогодних выступлений Софии Ротару в России
Директор одного из промоутерских агентств назвал гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в Москве.
Происшествия
Задержан еще один фигурант «московского дела»
Задержан еще один фигурант «московского дела» Сергей Суровцев, сообщил Telegram-канал Baza.
Армия и оружие
Беспилотник США над Ливией сбили по ошибке
Американский беспилотник в районе Триполи был сбит по ошибке, пишет Associated Press со ссылкой на заявление командования Ливийской национальной армии.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
Общество
КС РФ запретил навязывать работникам дополнительные трудовые функции
Суд отметил, что трудовая функция - это конкретный вид поручаемой работнику работы.
Политика
В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
Общество
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
В Москве 31 декабря не получится сделать выходным, так как обычно в предновогодние дни больше работы и у москвичей есть традиция 31 числа собираться с коллегами, сказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.
Шоу-бизнес
Андрей Кончаловский рассказал о состоянии дочери
С ведущим Андрей Кончаловский обсудил творчество, карьеру и довольно болезненную тему для семьи — состояние дочери Марии, которой в сентябре прошлого года исполнилось 20 лет.
Происшествия
В Таиланде погиб российский турист
В Таиланде утонул 28-летний турист из Оренбурга, пишет The Phuket News.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина заявила, что не жалеет о браке с экс-королем Малайзии
Оксана Воеводина сказала, что не жалеет о браке с Мухаммадом V. Слова российской модели приводит сайт KP.RU.