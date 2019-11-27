Экономика

9111.ru9111.ruНазвана доля нелегальных сигарет в России

Доля нелегальных сигарет в России составляет 15,6%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического агентства Nielsen. В 2018 году данная цифра была значительно ниже – 8,4%. Однако в прошлом году не учитывалось сельское население.
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Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок

РБКвчера в 12:53

В России стали курить больше нелегальных сигарет

Ведомостивчера в 12:16

Более 15% сигарет на рынке РФ - контрафакт – исследование

Интерфакс - Россиявчера в 08:53

Оператор маркировки ждет снижения объема нелегальных сигарет во второй половине 2020 года

ТАССвчера в 10:43

Белоруссия оказалась главным поставщиком нелегальных сигарет в РФ

Московский Комсомолецвчера в 09:31

Эксперты заявили о росте доли нелегальных сигарет в России

Известиявчера в 11:27

Белоруссия стала крупнейшим источником нелегальных сигарет в России

Взгляд.рувчера в 09:45
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:21, Ашберн
Политика

«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль

Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 01:49
Гаджеты

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iXBT.com 01:46
Экономика

Кредитную амнистию предложили объявить в России

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин внес на рассмотрение законопроект о кредитной амнистии, сообщает "360".
Толк вчера в 09:33
Общество

Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения

Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
Вести.Ru 04:34
Общество

Число изучающих русский язык в мире сократилось почти вдвое

Если в начале 1990-х русский язык изучало 74,6 млн человек, то к 2018 году их количество сократилось до 38,2 млн.
Коммерсантъ 02:14
Происшествия

В Екатеринбурге нашли изувеченное тело ребенка из Белоруссии

В Чкаловском районе Екатеринбурга нашли тело девятилетнего мальчика, который, предположительно, является гражданином Белоруссии.
Lenta.ru 05:18
Общество

Путин отменил выплату по уходу за ребёнком в размере 50 рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет в размере 50 рублей.
RT на русском 26 ноября в 11:49
Энергетика

Нефть дешевеет из-за роста запасов в США

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение на фоне данных об увеличении запасов в американских хранилищах.
News.ru 01:57
Космос

Роскосмос подтвердил поломку туалета на МКС

Как сообщил во время переговоров с Землей командир МКС итальянец Лука Пармитано, сейчас туалет в американском сегменте не работает из-за постоянных индикаций о неисправности, а в российском якобы не используется из-за сигнализации переполненного бака.
Газета.Ru вчера в 05:40
Футбол

Сборная России опустилась на одну позицию в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась с 37-го на 38-е место, имея в активе 1470 баллов. Лидерство в рейтинге сохранили бельгийцы, набрав 1765 очков.
Вести.Ru 04:27
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Происшествия

Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Lenta.ru вчера в 12:44
Общество

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели на Новый год

Россиянам предстоит выйти на работу только 30 и 31 декабря, причем во вторник, в последний день года, руководство должно будет отпустить домой на час раньше.
Московский Комсомолец вчера в 08:35
Спорт

В ОКР считают, что отстранение от Олимпиады-2020 России не грозит

Напомним, 27 ноября антидопинговое агентство США (USADA) предложило полностью отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2020, заявив, WADA должно противодействовать «мошенническому и издевательскому поведению» в соответствии с правилами и олимпийскими ценностями.
Росбалт 04:50
Космос

В NASA показали, как может выглядеть будущий лунный модуль

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своем официальном сайте опубликовали изображение того, как может выглядеть роботизированный лунный модель средних размеров.
РЕН ТВ вчера в 03:55
Политика

МИД Китая пригрозил США контрмерами за принятый закон по Гонконгу

Китайское внешнеполитическое ведомство назвало новые законы «неприкрытым гегемонистским поведением» и обвинило Соединенные Штаты во вмешательстве во внутренние дела Китая.
Известия вчера в 23:44
Авто

Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных авто

На налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб.
РБК 01:00
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
Коммерсантъ 26 ноября в 10:00
Общество

Кемеровский мэр объяснил покупку елки за 18 миллионов рублей

Есть, например, за 29 миллионов и 35 миллионов рублей.
Российская газета 04:50
Политика

Путин рассказал об участии военных стран ОДКБ в параде Победы

Военные стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) примут участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года.
Известия 04:04
Кино

Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
ТАСС вчера в 02:36
Происшествия

ФСБ ликвидировала причастную к теракту в Махачкале банду

РБК 02:31
Экономика

МСП Банк поддержал газель в сфере нефтегазодобычи

Грант Фонда содействия инновациям и кредит МСП Банка предоставлены на разработку запатентованной «ИнТех» импортозамещающей технологии, которая придет на замену западным разработкам, использующимся сейчас в российских нефтегазодобывающих компаниях.
Lenta.ru 04:23
Политика

В «Единой России» раскритиковали законопроект о выходном 31 декабря

Ранее в думской базе появился законопроект о том, что 31 декабря обязательно будет выходным днем.
Российская газета 05:12
Политика

Матвиенко назвала главный вызов для России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что угроза сокращения численности населения является главным вызовом, с которым в данный момент столкнулась Россия.
RT на русском вчера в 18:20
Общество

Депздрав Москвы снял ролик о вампирах и «антипрививочниках»

Департамент здравоохранения Москвы заявил, что при создании ролика про вампиров и "антипрививочников" использовал юмор и нестандартный подход к проблеме.
РИА Новости вчера в 16:06
Кино

Дадли Дурсль из «Гарри Поттера» появился в камео в «Темных началах»

Гарри Меллинг, исполнивший роль Дадли Дурсля в «Гарри Поттере», поразил поклонников сериала «Тёмные начала» своим появлением в новом эпизоде.
Киноафиша России 26 ноября в 05:13
Общество

Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России

Гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).
Lenta.ru вчера в 22:25
Политика

Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Газета.Ru 03:52
Общество

Более 70% россиян не увидели совпадений в интересах властей и общества

Согласно результатам социологического исследования, 72% участников опроса не видят совпадения интересов власти и общества: 30% респондентов считают, что интересы "определенно не совпадают", 42% полагают, что интересы "скорее не совпадают".
Интерфакс вчера в 23:09
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