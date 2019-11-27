Экономика
9111.ruНазвана доля нелегальных сигарет в России
Доля нелегальных сигарет в России составляет 15,6%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического агентства Nielsen. В 2018 году данная цифра была значительно ниже – 8,4%. Однако в прошлом году не учитывалось сельское население.
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Экономика
Сбербанк снизит ставки рефинансирования ипотеки
Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию жилищных кредитов других банков.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о второй беременности Меган Маркл
Британские СМИ сообщили, что герцогиня Сассекская Меган Маркл снова беременна. Якобы принц Гарри с супругой пока скрывают эту информацию.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным днем
31-е декабря может стать выходным днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха, рассказал ТАСС замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Шоу-бизнес
Алла Сигалова рассказала о романе с женатым
Хореограф Алла Сигалова стала гостьей очередного эфира программы «Судьба человека».
Здоровье
Минздрав внес в правительство законопроект о запрете ВИЧ-диссидентства
Минздрав внес в правительство проект закона, который предусматривает запрет на распространение недостоверной информации о ВИЧ.
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Власти Кемерово решили купить новую новогоднюю ель за 18 миллионов рублей, потому что предыдущую устанавливали 11 лет подряд и она "морально устарела", сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 23
По последним данным, число жертв землетрясения в Албании возросло до 23, сообщает Faktor. Не менее 659 человек пострадали.
Политика
Опрос: рейтинг Зеленского упал до 52%
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до 52% поддержки населения.
Политика
Обыски проходят у волонтера Маруси Зверобой, угрожавшей Зеленскому
Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Биленька), угрожавшая вместе с депутатом Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софией Фединой главе государства Владимиру Зеленскому, в четверг утром опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.
Здоровье
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза
Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Происшествия
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Политика
Посла США в Евросоюзе обвинили в сексуальных домогательствах
Три женщины выступили с публичными обвинениями в сексуальных домогательствах со стороны постоянного представителя США в Евросоюзе Гордона Сондленда.
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
Энергетика
«Траст» потребовал от работающей в Сибири нефтяной компании погасить $370 млн долга
Банк «Траст» потребовал от нефтяной компании Ruspetro погашения долга и процентов в полном объеме — $370 млн, сообщает РБК.
Политика
Экс-президент Франции заявил об упадке Европы и Запада
Бывший французский президент Николя Саркози считает, что в последнее время ощущается упадок и кризис европейских и западных стран.
Экономика
Путин одобрил новую мегатрассу в Петербурге
Президент России Владимир Путин поддержал проект строительства первого участка Восточного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Политика
США сократят финансирование НАТО
По словам источников телеканала, ранее США обеспечивали около 22% финансирования блока, которое покрывает расходы на содержание штаб-квартиры организации, совместные инвестиции в безопасность и некоторые совместные военные операции.
Армия и оружие
Выложено видео якобы разгрома группы российского спецназа в Сирии
Боевики, ведущие борьбу с вооруженными силами Дамаска, выложили видеоматериал, на котором якобы запечатлен разгром одной из групп противостоящих им сил.
Общество
Более 70% россиян не увидели совпадений в интересах властей и общества
Согласно результатам социологического исследования, 72% участников опроса не видят совпадения интересов власти и общества: 30% респондентов считают, что интересы "определенно не совпадают", 42% полагают, что интересы "скорее не совпадают".
Экономика
В России предлагают объявить кредитную амнистию
В России предлагают объявить кредитную амнистию с 1 января 2020 года.
Политика
Путин приехал на заседание ОДКБ в Киргизии
Президент России Владимир Путин приехал на заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает РИА Новости.
Технологии
Хакеры опубликовали базу данных портала о трудоустройстве
На хакерские форумы попала информация о 500 тыс. пользователях портала для поиска работы jobinmoscow.ru.
Политика
Владимира Путина просят не подписывать закон о физлицах-иноагентах
С обращением к президенту выступили 60 известных писателей, режиссеров и музыкантов Более 60 деятелей культуры, науки и правозащиты подписали обращение к президенту РФ с просьбой не подписывать закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами.