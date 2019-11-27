Экономика

9111.ru9111.ruНазвана доля нелегальных сигарет в России

Доля нелегальных сигарет в России составляет 15,6%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического агентства Nielsen. В 2018 году данная цифра была значительно ниже – 8,4%. Однако в прошлом году не учитывалось сельское население.
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Белоруссия оказалась главным поставщиком нелегальных сигарет в РФ

Московский Комсомолецвчера в 09:31

В России стали курить больше нелегальных сигарет

Ведомостивчера в 12:16

Эксперты заявили о росте доли нелегальных сигарет в России

Известиявчера в 11:27

Оператор маркировки ждет снижения объема нелегальных сигарет во второй половине 2020 года

ТАССвчера в 10:43

Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок

РБКвчера в 12:53

Более 15% сигарет на рынке РФ - контрафакт – исследование

Интерфакс - Россиявчера в 08:53

Белоруссия стала крупнейшим источником нелегальных сигарет в России

Взгляд.рувчера в 09:45
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Общество

Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России

Lenta.ru вчера в 22:25
Политика

Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам

Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
REGNUM вчера в 16:55
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС 26 ноября в 05:10
Общество

Две двухдневные рабочие недели ждут россиян

Согласно производственному календарю, утвержденному правительством России, в конце текущего и начале следующего года работающих граждан России ожидают две двухдневные рабочие недели.
Южный Федеральный вчера в 11:26
Происшествия

Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Lenta.ru вчера в 12:44
Общество

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей

Власти Кемерово решили купить новую новогоднюю ель за 18 миллионов рублей, потому что предыдущую устанавливали 11 лет подряд и она "морально устарела", сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.
РИА Новости 00:49
Политика

Украина оценила «ущерб» на возвращенных Россией кораблях

Сумма «убытков», которые якобы понесла украинская сторона на возвращенных Россией кораблях, по оценке Киева, составляет «не менее 55,5 млн гривен» (более 2,14 млн долларов), заявил заместитель постоянного представителя Украины в Вене Игорь Лоссовский.
Взгляд.ру вчера в 16:16
Происшествия

В Приморье застрелили казачьего атамана

Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
РИА Новости вчера в 21:34
Музыка

Организаторы показали логотип «Евровидения-2020»

Европейский вещательный союз представил официальный логотип 65-го международного песенного конкурса «Евровидение-2020», который пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая 2020 года.
РБК 04:37
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Коммерсантъ вчера в 15:36
Политика

Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Газета.Ru 03:52
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
REGNUM 02:19
Политика

«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль

Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 01:49
Происшествия

Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник

Напомним, в начале ноября получила распространение информация о том, что одну из учениц унизили во время чаепития, не разрешив ей сидеть за общим столом.
Российская газета 02:30
Шоу-бизнес

Архивное фото Аллы Пугачевой без макияжа поразило фанатов

Опубликованный на днях фотоснимок популярной певицы Аллы Пугачевой без макияжа не на шутку удивил её поклонников.
Территория новостей вчера в 15:12
Общество

Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза

Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Газета.Ru 02:46
Культура

Данилко запретил менеджеру комментировать инцидент на украинском шоу

Представитель Андрея Данилко (выступает под сценическим псевдонимом Верка Сердючка) не стал комментировать выходку артиста на съемках украинской версии шоу "Х-Фактор", передает "Рен ТВ".
Газета.Ru 02:50
Футбол

Зенит — Лион 2:0

Спорт-Экспресс вчера в 14:46
Общество

Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала дочку после операции

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо, показала в своем аккаунте в инстаграме результат операций.
РИА Новости 01:00
Энергетика

На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России

Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.
RT на русском вчера в 09:07
Транспорт

В Госдуме предложили ввести льготы для инвалидов на платных дорогах

Нилов напомнил, что такие знаки выдаются водителям-инвалидам или тем, кто перевозит детей-инвалидов, и что их обладатели уже могут безвозмездно пользоваться платными парковками.
Татар-информ 00:48
Общество

Росстандарт назвал регионы с самым некачественным топливом

Росстандарт по итогам проверок в этом году создал карту качества топлива на АЗС страны, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 06:07
Гаджеты

Инсайдеры раскрыли цену смартфона Redmi K30

Инсайдеры в социальных сетях раскрыли цену смартфона Redmi K30, который официально представят 10 декабря этого года.
Актуальные Новости вчера в 17:52
Общество

Путин отменил выплату по уходу за ребёнком в размере 50 рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет в размере 50 рублей.
RT на русском 26 ноября в 11:49
Наука

Свойства сегнетоэлектрического конденсатора изучили на синхротроне

Российские ученые вместе с коллегами из Германии и США создали методику измерения распределения электрического потенциала внутри сегнетоэлектрического конденсатора.
Индикатор 03:46
Происшествия

Под Тверью в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

Российская газета 04:24
Хоккей

Малкин набрал 5 очков в победном матче «Питтсбурга» против «Ванкувера»

Российский нападающий в 14 матчах набрал 19 (6+13) очков. «Питтсбург» победил в третьем матче кряду.
Sportbox.RU вчера в 21:47
Экономика

Кредитную амнистию предложили объявить в России

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин внес на рассмотрение законопроект о кредитной амнистии, сообщает "360".
Толк вчера в 09:33
Политика

Путин рассказал об участии военных стран ОДКБ в параде Победы

Военные стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) примут участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года.
Известия 04:04
Фигурное катание

Туктамышева впервые исполнила четверной тулуп

Фигуристка Елизавета Туктамышева впервые исполнила четверной тулуп.
АиФ Удмуртия вчера в 08:30
Как работают Яндекс.Новости?
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