Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазвана доля оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей

Подсчитана доля москвичей, которые остались без работы из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир». Копия документа имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».
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с чего всё началось
Из-за пандемии коронавируса 32% москвичей временно перестали работать, а 12% остались совсем без работы, следует
 из данных апрельского исследования холдинга «Ромир» среди 500 жителей столицы старше 18 лет.
Ведомости09:45

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Каждый третий москвич временно прекратил работать в период пандемии

Вечерняя Москва10:50

Более 10% москвичей остались без работы из-за коронавируса

Ведомости09:45

«Ромир»: из-за коронавируса 12% москвичей потеряли работу

Коммерсантъ10:37

Более 40% москвичей прекратили работать из-за коронавируса

РБК09:58

Названа доля оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей

Lenta.ru10:45

Опрос: в Москве каждый третий временно прекратил работать в период коронавируса

Комсомольская правда09:15

Каждый третий москвич приостановил работу из-за коронавируса

Интерфакс09:00
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 11:15, Ашберн
Общество

В Подмосковье уточнили порядок получения пропусков для передвижения

Власти Московской области уточнили, что оформить пропуск для передвижения на личном и общественном транспорте можно будет в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» или на сайте госуслуг.
RT на русском 09:45
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время опубликовала фото

13 апреля Навке исполнилось 45 лет. В честь этого события в Инстаграме Заворотнюк впервые с 31 декабря 2019 появились новые фотографии.
Амур.инфо вчера в 22:25
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Экономика

Путин заявил о падении розничной торговли на 35%

По словам Путина, падение розничной торговли на фоне распространения коронавируса в России составило 35%.
Инфо24 06:58
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Политика

Для жителей Донбасса предлагают отменить пошлину за паспорта РФ

В Госдуму внесен законопроект об освобождении жителей непризнанных ДНР и ЛНР от пошлины за получение паспорта РФ.
Российская газета 09:06
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Общество

В смоленском доме престарелых коронавирус выявили у 33 человек

В Вяземском интернате для престарелых и инвалидов у 33 пациентов подтвердилось заражение коронавирусом, сообщила пресс-служба администрации Смоленской области.
Интерфакс 07:46
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Армия и оружие

В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США

Интерфакс вчера в 11:47
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Общество

Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия 07:01
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Политика

Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса

Газета опубликовала материал, в котором обвинила президента России Владимира Путина в глобальной пандемии коронавируса.
Pravda.Ru 05:18
14
Политика

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
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Транспорт

Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска

«В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — сообщили агентству.
РБК 05:03
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Общество

Китайские медэксперты оценили действия России в борьбе с коронавирусом

Медицинские эксперты из Китая, которые прибыли в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, оценили меры против коронавируса, принятые российскими властями.
RT на русском 10:45
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Происшествия

В Калужской области подтверждено 34 случая заражения коронавирусом

В Калужской области 13 апреля зафиксировано 34 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 05:44
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Общество

Названы места повышенной опасности заражения коронавирусом

Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в интервью АиФ.ru поделился рейтингом мест с самым высоким риском заражения коронавирусом.
ГТРК Марий Эл 03:15
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Общество

В 19 районах Нижегородской области выявлены случаи коронавируса

Случаи заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены в 19 районах и городских округах Нижегородской области.
Newsroom24 08:29
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Энергетика

В МВФ спрогнозировали рост цены на нефть до $45

Цена на нефть вырастет до $45 после 2021 года. Об этом заявила главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.
News.ru 10:06
Армия и оружие

Столтенберг: НАТО намерена сдерживать Россию

Столтенберг отметил, что альянс уже усилил своё военное присутствие в черноморском регионе, а также тесно работает Украиной и Грузией.
News.ru 08:15
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Футбол

Появились документы о поглощении акций «Ньюкасла»

Документация приводит к утверждению, что нынешний владелец клуба Майк Эшли лично одалживает деньги PCP, чтобы помочь компании завершить сделку.
Soccer.ru 07:29
Шоу-бизнес

Лишенная концертов Успенская находится на грани банкротства

Находящаяся на грани банкротства из-за отмененных концертов и корпоративов Успенская нашла новый способ заработка.
Слово и Дело вчера в 02:58
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Происшествия

В Ульяновской области умерла пациентка с коронавирусом

В Ульяновской области в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы скончалась 68-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 10:59
15
Культура

Большой театр продлит онлайн-трансляции спектаклей из золотого фонда

News.ru 07:12
Хоккей

СКА хочет обменять нападающего Якупова

Реальное время 08:10
Общество

В Саратовской области разрешат работать парикмахерским

В ближайшее время в Саратовской области возобновят свою работу парикмахерские, салоны оптики и мастерские по ремонту обуви, которые были закрыты по решению властей в рамках антикоронавирусных мер.
Saratovnews 11:10
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Общество

Открылась вакансия на должность председателя Мосгорсуда

Обновлено в 15:14 Высшая квалификационная коллегия судей РФ открыла вакансию на должность председателя Мосгорсуда.
BFM.ru 08:16
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Игры

Ubisoft раздаёт бесплатно Assassin’s Creed 2

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Общество

ВОЗ: Пик коронавируса в мире еще не наступил

Пандемия коронавируса еще не дошла до своего пика в мире, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
Daily Storm 08:17
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Происшествия

В Курганской области выявили шесть заболевших коронавирусом

Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Курганской области, пять из заболевших контактировали с местным жителем, вернувшимся из Москвы, сообщил во вторник региональный оперштаб.
РИА Новости 01:59
Шоу-бизнес

Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором

Pravda.Ru 07:11
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Кино

Disney высмеяли за нелепую цензуру в классическом подростковом фильме

В одной из сцен героиня актрисы Дэрил Ханны - русалка Мэдисон, на полсекунды поворачивается к камере таким образом, что в кадр попадают ее оголенные ягодицы.
Российская газета 08:57
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Происшествия

В Новосибирске умер первый пациент с коронавирусом

В Новосибирске скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом.
Известия 10:29
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Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
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