Общество

Газета.RuГазета.RuРосстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду

Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата. Как стало известно, по сравнению с 2018 годом данный показатель увеличился на 0,6%.
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с чего всё началось

Росстат сообщил о росте доли семей со средствами только на одежду и еду

Доля российских семей, чьих финансовых ресурсов хватает только на покупку еды и одежды, а на товары длительного пользования (компьютер, холодильник, стиральную машину, мебель и так далее) уже не хватает, в 2019 году увеличилась, следует из данных Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за первый и второй кварталы текущего года.
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В Росстате рассказали о доле наименее обеспеченных групп населения

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Lenta.ruвчера в 22:16

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URA.Ruвчера в 22:08

Росстат сообщил о росте доли семей со средствами только на одежду и еду

РБКвчера в 21:00
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Газета.Ru вчера в 07:06
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Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

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