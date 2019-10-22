Общество
Газета.RuРосстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду
Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата. Как стало известно, по сравнению с 2018 годом данный показатель увеличился на 0,6%.
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с чего всё началось
Доля российских семей, чьих финансовых ресурсов хватает только на покупку еды и одежды, а на товары длительного пользования (компьютер, холодильник, стиральную машину, мебель и так далее) уже не хватает, в 2019 году увеличилась, следует из данных Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за первый и второй кварталы текущего года.РБКвчера в 21:00
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Политика
Путин назвал Макрону условия встречи «нормандской четверки»
Саммит в «нормандском формате» должен быть «тщательно подготовлен», эту работу продолжат помощники лидеров стран-участниц «четверки» и министерства иностранных дел.
РБК вчера в 17:01
Происшествия
Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение
Газета.Ru вчера в 07:06
Здоровье
Минздрав отчитался о росте средней продолжительности жизни в России
Минздрав отчитался о росте средней продолжительности жизни в России.
Известия Удмуртской Республики 20 октября в 13:30
Футбол
Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера
Бывший нападающий «Зенита» и национальной команды России Андрей Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера.
Чемпионат 20 октября в 22:38
Происшествия
Киевский аэропорт закрыли из-за аммиака
Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве приостановил обслуживание пассажиров из-за вредных веществ в воздухе.
Российская газета вчера в 23:10
Экономика
Спрос на бензин в России рекордно обрушился
Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
Lenta.ru вчера в 23:48
Армия и оружие
NBC: Пентагон готовит план полного вывода войск США из Афганистана
Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
ТАСС вчера в 21:41
Политика
Медведев утвердил положение о проведении учений по устойчивому Рунету
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил положение о проведении учений по обеспечению устойчивого и безопасного Рунета.
Аргументы и Факты вчера в 18:55
Политика
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ вчера в 12:27
Армия и оружие
Помпео рассказал о готовности Трампа к войне с Турцией
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
РИА Новости вчера в 20:31
Происшествия
Фирулёв получил пожизненное за убийство 12-летней школьницы в Чите
Забайкальский краевой суд 22 октября приговорил Алексея Фирулёва к пожизненному лишению свободы за убийство 12-летней школьницы в Чите в октябре 2018 года.
Чита.Ру 03:01
Космос
Трамп позвонил астронавтам в открытый космос
Как сообщило РИА «Новости» действующий американский лидер поздравил астронавтов Кристину Кук и Джессику Мейр с «первым женским выходом в открытый космос».
Телеканал 360° 18 октября в 23:11
Армия и оружие
Минобороны опровергло сбой при запуске ракет «Калибр»
В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет «Калибр» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».
Известия вчера в 15:56
Общество
X5 Retail Group открыла вторую «Пятёрочку» в новой концепции
Retailer.ru вчера в 11:22
Футбол
Есипов: «В 1996 году „Ротор“ упустил чемпионство, потому что нас судили нетрезвые люди»
Бывший игрок волгоградского «Ротора» Валерий Есипов рассказал, что помешало команде стать чемпионом России, а также вспомнил о легендарной дуэли с «Манчестер Юнайтед» в Кубке УЕФА в 1995 году.
Sport24.ru вчера в 08:52
Авто
Volkswagen «сошлёт» Skoda в бюджетный сегмент
Напомним, что недавно представитель концерна VW сделал заяление о том, что компания намерена сделать бренд Skoda конкурентом таким бюджетным маркам как Dacia, Hyundai и Kia.
32CARS.ru 04:00
Общество
Власти объяснили штраф москвичке в 500 тыс. рублей за парковку у дома
Жительница Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома, могла получать штрафы не только за неоплату парковки, но и за другие нарушения.
Известия вчера в 20:53
Наука
Ученые выяснили, почему женщинам нравятся психопаты
Канадские ученые выяснили, что женщин привлекают психопаты из-за их уверенного и спокойного поведения.
Профиль вчера в 20:15
Общество
Интронизация императора Японии пройдет сегодня в Токио
Сегодня правитель облачится в традиционные дворцовые одеяния и взойдет на трон Такамикура в главном зале Императорского дворца.
Эхо Москвы 04:05
Происшествия
В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году
Газета.Ru вчера в 11:33
Спорт
В Париже представили логотип Олимпиады 2024
Оргкомитет летних Олимпийских игр и Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже показал логотип соревнований.
АБН 03:25
Экономика
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Китай впервые обошел США по количеству граждан, вошедших в 10% наиболее богатых людей мира.
Ведомости вчера в 11:31
Политика
Путин поручил Голодец заняться документальным кино
На встрече с Голодец Путин поручил вице-премьеру обсудить проблему документального кино и заняться ею.
REGNUM вчера в 21:05
Происшествия
Золото пропало после прорыва дамбы под Красноярском
По данным РЕН ТВ, в одном из вагончиков вахтовиков, которые снес поток воды после прорыва дамбы под Красноярском, находилось золото.
РЕН ТВ вчера в 11:15
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 20:57
Технологии
Биткойн-воры тайком грабили русских пользователей даркнета
Мошенники использовали заражённый браузер Tor для кражи биткойнов с чужих кошельков.
Царьград вчера в 15:00
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Общество
Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей
Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 17:00