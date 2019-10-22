Общество

Lenta.ruLenta.ruНазвана доля российских семей с доходом только на еду и одежду

Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели). Об этом свидетельствуют данные Росстата, передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
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Росстат сообщил о росте доли семей со средствами только на одежду и еду

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Половине российских семей хватает денег лишь на еду и одежду

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Росстат: около половины россиян могут купить себе только еду и одежду

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Росстат: 49% российских семей могут себе позволить только покупку еды и одежды

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