Общество
Lenta.ruНазвана доля российских семей с доходом только на еду и одежду
Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели). Об этом свидетельствуют данные Росстата, передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
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Футбол
Гончаренко назвал самую интересную команду РПЛ
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением о том, кто из лидеров РПЛ демонстрирует самый привлекательный футбол.
Metaratings вчера в 16:50
Армия и оружие
Помпео рассказал о готовности Трампа к войне с Турцией
Ранее, 9 октября Турция начала на границе с Сирией военную операцию «Источник мира» против террористов и курдских формирований.
Ведомости 01:52
Происшествия
На юго-западе Москвы при пожаре в квартире погиб один человек
Один человек погиб при пожаре в квартире на юго-западе Москвы. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе столичного главка МЧС.
ТАСС 02:09
Происшествия
Медведь убил смотрителя маяка на Камчатке
РБК вчера в 13:05
Шоу-бизнес
Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане
По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
NewInform 19 октября в 09:48
Экономика
Спрос на бензин в России рекордно обрушился
Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
Lenta.ru вчера в 23:48
Здоровье
Минздрав отчитался о росте средней продолжительности жизни в России
Минздрав отчитался о росте средней продолжительности жизни в России.
Известия Удмуртской Республики 20 октября в 13:30
Кино
«Ощущается как фильмы»: первые отзывы на «Мандалорца»
Первый сезон «Мандалорца» стартует на Disney+ только 12 ноября, но в сети уже стали появляться первые отзывы журналистов о сериале по «Звёздным войнам» от Джона Фавро.
Мир фантастики 20 октября в 12:29
Происшествия
СК предъявил обвинение жителю Саратова в убийстве девятилетней девочки
ТАСС вчера в 07:01
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН вчера в 05:47
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 12:32
Космос
В России планируют создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель
В России планируется создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель.
RT на русском 01:28
Происшествия
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Боец Росгвардии погиб во время сдачи экзамена на краповый берет в Хабаровском крае.
Lenta.ru 20 октября в 13:40
Экономика
Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
РБК вчера в 23:33
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 02:49
Единоборства
«Первый канал» покажет бой Ковалева и Альвареса в прямом эфире
Советский спорт вчера в 16:42
Гаджеты
В чем «дешевый» iPhone 11 оказался лучше дорогого 11 Pro
Lenta.ru 18 октября в 21:01
Технологии
Врач дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона
Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрения при использовании гаджетов.
ФедералПресс вчера в 13:12
Армия и оружие
Турецкая армия заняла сирийский Рас-эль-Айн
Подразделения турецкой армии установили контроль над приграничным сирийским городом Рас-эль-Айном в провинции Хасеке, сообщает телеканал «Аль-Арабия».
Взгляд.ру 20 октября в 14:10
Игры
В Steam добавили возможность запускать игры с локальным мультиплеером по сети
Для активации нужно включить функцию бета-теста в настройках аккаунта Steam, запустить игру, пригласить друзей и играть вместе.
CyberSport.ru вчера в 20:56
Экономика
Россия предложит доплачивать за перевозку грузов через Севморпуть
Как отмечает Bloomberg, сейчас перевозка грузов через Арктику обходится более чем на треть (на 36%) дороже, чем их транспортировка через Суэцкий канал.
РБК вчера в 19:43
Происшествия
Суд арестовал всех фигурантов дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал гендиректора компании – собственника золотодобывающей артели «Сисим» Максима Ковалькова по делу о прорыве дамб в Красноярском крае.
Ведомости вчера в 13:54
Происшествия
Грузовик насмерть сбил пешехода в центре Петропавловска
Пешеход скончался в результате наезда грузовика в районе бывшего КВЦ в центре Петропавловска 22 октября, пишут в соцсетях.
ИА Камчатка 00:52
Политика
Трамп намерен заключить ядерную сделку с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп снова заявил о своем намерении заключить ядерную сделку с Россией и Китаем. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 02:45
Экономика
Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, на самом деле свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
РИА Новости вчера в 22:15
Космос
Американо-украинская ракета Beta может получить двигатель AR1
Naked Science 19 октября в 12:16
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Газета.Ru вчера в 07:21
Политика
Горбачев озвучил победителей в холодной войне
Завершение холодной войны между Советским Союзом и странами Запада было общей победой, однако лидеры западных стран объявили себя выигравшей стороной, не учитывая, как это будет воспринято в России.
РИА Новости вчера в 22:30
Происшествия
В Красноярске автомобиль провалился под землю из-за прорыва трубы
Сотрудники коммунальных служб устраняют аварию. На ул. Мичурина образовалась большая пробка.
ТВК 02:05