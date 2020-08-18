Роспотребнадзор сообщил о ходе оценки популяционного иммунитета

Роспотребнадзор сообщил о ходе оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 у населения России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что в 23 регионах России провели более 65 тыс. тестов, ещё в трёх регионах завершается исследование.