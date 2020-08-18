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Роспотребнадзор сообщил о ходе оценки популяционного иммунитета

Роспотребнадзор сообщил о ходе оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 у населения России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что в 23 регионах России провели более 65 тыс. тестов, ещё в трёх регионах завершается исследование.В источнике
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Комсомольская правда

В Роспотребнадзоре назвали регионы, где больше 20 процентов жителей имеют иммунитет к коронавирусу

Комсомольская правда00:06
Lenta.ru

Назван процент россиян с иммунитетом к коронавирусу в некоторых регионах

Lenta.ru23:27
RT на русском

Роспотребнадзор сообщил о ходе оценки популяционного иммунитета

RT на русском23:46
URA.Ru

Выяснилось, в каких регионах у россиян есть иммунитет к COVID

URA.Ru23:45
Газета.Ru

Названа доля россиян из разных регионов с иммунитетом к коронавирусу

Газета.Ru23:42
Царьград

Хорошая новость для Москвы и ещё 6 регионов: Названо количество жителей с иммунитетом к COVID

Царьград00:00
РИА Новости

Названо количество россиян из разных регионов с иммунитетом к COVID-19

РИА Новости23:04

«Роскосмос» доработает ракету «Союз-2» из-за выявленных отклонений

«Роскосмос» планирует доработать конструкцию головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-2» после выявленных отклонений при стыковке грузового корабля «Прогресс МС-15» с Международной космической станцией (МКС).
Известия21:17
2

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Ирландию обеспокоили российские подлодки у ее западного побережья

Как сообщает The Times, в командовании Сил обороны Ирландии убеждены, что у западного побережья страны в рамках «расширения Москвой своего присутствия в Атлантике» проводят операции российские субмарины, передает RT.
Взгляд.рувчера в 14:22
4

Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.
Известия18:01
2

Германия обратится в ООН из-за угроз США «Северному потоку-2»

Германия изучает возможность обсуждения на уровне ООН угроз Соединенных Штатов ввести санкции в отношении "Северного потока - 2", заявил RT Deutsch глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ruвчера в 02:41
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В Белоруссии после трансляции разгона акций закрыли телеканал

В протоколе общего собрания, на котором присутствовали два человека, указано, что причиной увольнения Акберова стала трансляция видео с жестким разгоном акции протеста и мнения иностранных политологов о ситуации в Беларуси.
РБК22:34
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Спевший «Смуглянку» украинский школьник собрался на Евровидение

Украинский школьник из Волыни Максим Ткачук, которого травили националисты из «Свободы» за исполнение «Смуглянки», будет участвовать в национальном отборе на детское «Евровидение-2020», сообщает 15 августа бабушка мальчика в комментарии украинскому изданию «Страна.ua».
ИА Красная Весна15 августа в 22:32

Nvidia анонсирует конференцию Digital GTC

На глобальной онлайн-конференции с 5 по 9 октября состоится свыше 500 сессий по ИИ, обработке данных и другим темам; прямое взаимодействие с техническими лидерами по всему миру Компания Nvidia объявила о проведении конференции Digital GTC, посвященной технологиям GPU.
iXBT.com22:35

ФК «Локомотив» опубликовал фото Месси в форме клуба

Ранее председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков, отвечая на вопрос об интересе клуба к защитнику "Спартака" Николаю Рассказову, заявил, что клуб ведет переговоры с Месси, который готов перейти в "Локо".
Москва 24вчера в 13:38