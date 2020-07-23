Здоровье
Неделя НовостейПочти 60% россиян имеют избыточный вес
По данным федерального исследовательского центра питания, лишний вес становится настоящей проблемой россиян. По словам главы ФИЦП академика Виктора Тутельяна, почти 60 процентов жителей РФ имеют лишний вес, 20-25 процентов страдают от ожирения.
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Общество
Бастрыкин не сомневается в причастности Фургала к преступлениям
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин прокомментировал уголовное дело, заведенное в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Газета.Ru 07:43
Гаджеты
Google планирует ужесточить требования к смартфонам на Android
Обязательным условием для установки на устройство операционной системы Android 11 вскоре может стать наличие на нём не менее 2 Гб оперативной памяти, на устройствах, не отвечающих этому требованию, будет устанавливаться облегченная система Android Go.
Rambler News Service 05:13
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании политолога Федора Крашенинникова
Адвокат Алексей Бушмаков сообщил о задержании в Екатеринбурге своего подзащитного – политолога Федора Крашенинникова.
Вести.Ru 05:33
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали против расширения лиги до 18 команд
Москва, 23 июля 2020, 14:34 — REGNUM Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) отказались от расширения лиги до 18 команд.
REGNUM 07:34
Общество
В московском цирке нашли пластины для защиты Брежнева
Железные пластины, которые, предположительно, предназначались для защиты генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, нашли в ходе ремонтно-строительных работ в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского.
Lenta.ru 04:58
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн руб. в пользу родителей Жанны Фриске
Суд удовлетворил иск Русфонда в мае 2017 года, обязав родителей Фриске и Шепелева вернуть средства, которые были выделены на лечение певицы от рака.
РБК вчера в 18:35
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Технологии
В РФ зафиксированы новые атаки северокорейских хакеров Lazarus
Москва, 23 июля 2020, 14:32 — REGNUM Новые целевые атаки продвинутой хакерской группировки Lazarus из КНДР зафиксированы в России.
REGNUM 07:32
Экономика
Группа «ГАЗ» обязалась отчитываться перед OFAC
Как следует из разъяснений и текста лицензии, теперь группа "ГАЗ" обязана в течение пяти дней после закрытия каждого квартала предоставлять Минфину США финансовые отчеты и протоколы заседаний совета директоров, отчеты о составе совета и изменениях в нем, а также списки любых планируемых и созданных новых совместных предприятий.
Финмаркет 03:56
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Президент России на днях подписал указ, в котором говорится о снятии Сергея Фургала с должности губернатора Хабаровского края и назначении Дегтярева.
CT news вчера в 07:22
Авто
Производство нового тягача класса Euro 6 стартует в ноябре на «КамАЗе»
В ноябре 2020 года на заводе "Даймлер КамАЗ Рус", расположенном в городе Набережные Челны, стартует серийный выпуск тягача Mercedes-Benz Actros, оснащенного силовым агрегатом эко-класса "Евро-6".
Новые автомобили вчера в 02:54
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:42
Здоровье
Назван снижающий уровень стресса и помогающий похудеть продукт
Жевательная резинка может помочь похудеть и снизить уровень стресса.
Lenta.ru 04:36
Общество
Мишустин: решение о формате начала учебного года примут 20 августа
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил 22 июля, что решение о формате начала учебного года примут 20 августа.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:18
Футбол
Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России
Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 10:13 — REGNUM Нападающие «Зенита» Сердар Азмун и Артём Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу сезона 2019/20.
REGNUM 03:13
Экономика
Польское СМИ рассказало о «медленной смерти» российской экономики
Российская экономика переживает «медленную смерть» из-за того, что правительство годами не модернизировало ее.
Московский Комсомолец 04:45
Армия и оружие
Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»
Газета.Ru 05:27
Политика
Зеленский отправился в Донбасс с президентом Швейцарии
Президенты Украины и Швейцарской Конфедерации Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга отправились с рабочим визитом в подконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.
Газета.Ru 03:39
Шоу-бизнес
Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон обручился с Сьюки Уотерхаус
Актер сделал предложение своей девушке-модели, с которой встречается два года34-летний британский актер, музыкант и фотомодель Роберт Паттинсон решил жениться на модели Сьюки Уотерхаус.
Inc-news.ru вчера в 11:52
Наука
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
Политика
Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников решительно реагировать на деструктив в СМИ и не исключил возможности выдворения иностранных журналистов из страны, не дожидаясь конца электоральной кампании.
Известия 07:44
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
Происшествия
Четыре завозных случая коронавируса отмечены в Архангельской области
Среди 76 случаев больше всего приходится на Архангельск — 41 заболевший, в Северодвинске отмечены 10 случаев COVID-19, пять случаев — в Новодвинске.
Двина Сегодня вчера в 06:13
Происшествия
Операция по обезвреживанию захватившего заложника в Полтаве завершена
Операция по обезвреживанию мужчины, который захватил заложника в Полтаве, завершена.
Российская газета 07:29
Армия и оружие
ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции
ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции.
Piter.tv вчера в 06:19
Политика
Офис партии племянника Путина разместился в трансформаторной будке
В начале июля 2020 года стало известно, что партию возглавил Роман Путин, который после работы в ФСБ был советником губернатора Новосибирской области на общественных началах.
Znak.com 01:35