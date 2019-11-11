Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазвана достаточная для борьбы с бедностью в России сумма

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
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с чего всё началось

Кудрин: экономический рост невозможен без инвестиций в человека

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью ТАСС рассказал о том, с какими сложностями сталкиваются регионы при реализации нацпроектов, можно ли перераспределить бюджетные расходы для сокращения числа бедных, как можно сделать поддержку нуждающихся более адресной, а также о том, на какую социальную проблему обратит внимание Счетная палата в следующем году.
ТАСС11 ноября в 04:00

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Это трогает до глубины души: Кудрин решил пожалеть бедных

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Кудрин назвал сумму для борьбы с бедностью в России

URA.Ru11 ноября в 12:38

Кудрин: 200 млрд рублей в год поможет искоренить бедность в России

Телеканал 360°11 ноября в 18:58

"Кудрин в своём уме?": Пронько объяснил, как бороться с бедностью в России без отмены детских пособий

Царьградвчера в 12:31

Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма

Lenta.ru11 ноября в 11:57

Кудрин назвал необходимую сумму затрат для снижения числа бедных в России

Банки.ру11 ноября в 04:34

Кудрин: экономический рост невозможен без инвестиций в человека

ТАСС11 ноября в 04:00
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В Крыму пропала пятилетняя девочка

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РИА Новости 10:12
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В Киеве представили три направления по возвращению Крыма

«Постоянный представитель» президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ходе брифинга в Киеве рассказал о трех направлениях работы правительства страны для начала процедуры по возвращению полуострова в ее состав.
Известия 11:36
Политика

СМИ Китая предупредили НАТО о последствиях противостояния с Пекином

Авторы подчеркивают, что в НАТО обеспокоены ситуацией с «подъемом» Китая, который расценивается как угроза для членов альянса.
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Тимошенко объявила о переходе фракции «Батькивщина» в оппозицию

«Наша команда заявляет о переходе партии «Батькивщина» в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжения эпохи бедности», — цитирует ее «Интерфакс».
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Ветеран ФСБ рассказал о «чудо-таблетках» СССР для космонавтов

Бывший руководитель отдела военной контрразведки Центра подготовки космонавтов, ветеран ФСБ Николай Рыбкин рассказал правду о якобы существовавших в СССР особых таблетках для космонавтов, сообщает РИА Новости.
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Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы

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Чтобы полноценно восстановить здоровье и работоспособность в отпуске лучше предпочесть активный отдых, рассказал главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
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Генерал ФСБ рассказал, как контрразведка помогла создать новое оружие

Генерал отметил, что военная контрразведка в начале нулевых годов была одним из основных инструментов, благодаря которому удалось возродить российскую армию и нарастить ее мощь.
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