Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью ТАСС рассказал о том, с какими сложностями сталкиваются регионы при реализации нацпроектов, можно ли перераспределить бюджетные расходы для сокращения числа бедных, как можно сделать поддержку нуждающихся более адресной, а также о том, на какую социальную проблему обратит внимание Счетная палата в следующем году.

с чего всё началось

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.

Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма

Футбол В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.

Политика Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.

Общество Медведев потребовал от Васильевой отчет после стрельбы в Благовещенске Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министру просвещения Ольге Васильевой подготовить «полноценный отчет» по ситуации в Благовещенске, где учащийся колледжа открыл стрельбу в учебном заведении.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.

Технологии Роскосмос потратит 17 млн рублей на борщ и настольные игры Роскосмос потратит 17 млн рублей на новогодние подарки для сотрудников госкорпорации.

Экономика Закон о повышенной страховке по вкладам примут до конца года Закон о повышенной страховке по вкладам примут до конца года Как ожидается, в России уже со следующего года граждане, оказавшиеся в особых жизненных ситуациях, смогут получать повышенное страховое возмещение по вкладам и счетам в банках в размере до 10 млн руб. Депутаты обещают, что закон будет принят до конца года.

Общество Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами в Лондоне Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами проекта Shout — они занимаются помощью людям, которые попали в кризисную ситуацию.

Политика Министр обороны Украины назвал Россию врагом Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.

Политика Трамп и Эрдоган договорились решить вопросы с российскими С-400 Американский президент Дональд Трамп заявил, что покупка Турцией российский С-400 осложняет отношение двух стран, но он и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган намерены решить все вопросы по зенитной ракетной системе из России.

Здоровье Названы симптомы рака мозга, которые путают со старением В ходе исследования стало ясно, что пациенты, страдающие раком мозга, на начальных стадиях данного заболевания испытывали некоторые симптомы, при этом не придавали им значения.

Политика Рада одобрила в первом чтении законопроект о введении рынка земли Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года, сообщает ТАСС.

Политика Бундестаг принял законопроект о поправках к Газовой директиве ЕС Бундестаг принял законопроект, регулирующий применение поправок к Газовой директиве Евросоюза для Германии, под которые подпадает проект газопровода «Северный поток — 2».

Политика Туск назвал Россию «стратегической проблемой» ЕС Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Россия не является стратегическим партнёром Евросоюза.

Наука Ученые обнаружили опасное свойство сахара Канадские ученые из Университета Альберты выяснили, что употребление сахара приводит к воспалительным заболеваниям кишечника.

Происшествия В Забайкалье объявили траур по погибшим в автокатастрофах под Агинским 15 ноября в Забайкалье объявлен днем траура по погибшим в двух автокатастрофах, которые произошли в Агинском Бурятском округе 13 и 14 ноября.

Политика Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.

Общество «ВКонтакте» добавят возможность ставить дизлайки Представители администрации социальной сети «ВКонтакте» пообещали добавить в доступный пользователям функционал кнопку для негативной оценки чужих комментариев - то есть дизлайк.

Хоккей Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса» Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.

Происшествия Устроившему стрельбу в Благовещенске назначат посмертную экспертизу Устроившему стрельбу в благовещенском колледже будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Общество ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».

Гаджеты Директор отдела Xiaomi признал проблемы в смарт-часах Xiaomi Mi Watch Директор отдела дизайна компании Xiaomi опубликовал в своем аккаунте Weibo мнение относительно смарт-часов Xiaomi Mi Watch.