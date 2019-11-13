Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазвана достаточная для борьбы с бедностью в России сумма

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
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с чего всё началось

Кудрин: экономический рост невозможен без инвестиций в человека

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью ТАСС рассказал о том, с какими сложностями сталкиваются регионы при реализации нацпроектов, можно ли перераспределить бюджетные расходы для сокращения числа бедных, как можно сделать поддержку нуждающихся более адресной, а также о том, на какую социальную проблему обратит внимание Счетная палата в следующем году.
ТАСС11 ноября в 04:00

Подробнее о событии

Это трогает до глубины души: Кудрин решил пожалеть бедных

REGNUMвчера в 00:49

"Кудрин в своём уме?": Пронько объяснил, как бороться с бедностью в России без отмены детских пособий

Царьград12 ноября в 12:31

Кудрин назвал необходимую сумму затрат для снижения числа бедных в России

Банки.ру11 ноября в 04:34

Кудрин назвал сумму для борьбы с бедностью в России

URA.Ru11 ноября в 12:38

Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма

Lenta.ru11 ноября в 11:57

Кудрин: 200 млрд рублей в год поможет искоренить бедность в России

Телеканал 360°11 ноября в 18:58

Кудрин: экономический рост невозможен без инвестиций в человека

ТАСС11 ноября в 04:00
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Футбол

В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России

Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
РИА Новости 02:47
Происшествия

Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве

Российская газета 03:53
Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Общество

Медведев потребовал от Васильевой отчет после стрельбы в Благовещенске

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министру просвещения Ольге Васильевой подготовить «полноценный отчет» по ситуации в Благовещенске, где учащийся колледжа открыл стрельбу в учебном заведении.
Коммерсантъ 05:36
Футбол

Адиев стал главным тренером «Чайки»

Спорт-Экспресс 05:44
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Технологии

Роскосмос потратит 17 млн рублей на борщ и настольные игры

Роскосмос потратит 17 млн рублей на новогодние подарки для сотрудников госкорпорации.
Piter.tv 03:11
Экономика

Закон о повышенной страховке по вкладам примут до конца года

Закон о повышенной страховке по вкладам примут до конца года Как ожидается, в России уже со следующего года граждане, оказавшиеся в особых жизненных ситуациях, смогут получать повышенное страховое возмещение по вкладам и счетам в банках в размере до 10 млн руб. Депутаты обещают, что закон будет принят до конца года.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами в Лондоне

Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами проекта Shout — они занимаются помощью людям, которые попали в кризисную ситуацию.
Salt Mag 12 ноября в 09:32
Политика

Министр обороны Украины назвал Россию врагом

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
РИА Новости 05:20
Политика

Трамп и Эрдоган договорились решить вопросы с российскими С-400

Американский президент Дональд Трамп заявил, что покупка Турцией российский С-400 осложняет отношение двух стран, но он и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган намерены решить все вопросы по зенитной ракетной системе из России.
Газета.Ru 00:42
Армия и оружие

КНР считает Россию способной уничтожить США «десять раз»

МедиаПоток 12 ноября в 12:40
Здоровье

Названы симптомы рака мозга, которые путают со старением

В ходе исследования стало ясно, что пациенты, страдающие раком мозга, на начальных стадиях данного заболевания испытывали некоторые симптомы, при этом не придавали им значения.
Дни24 вчера в 04:36
Политика

Рада одобрила в первом чтении законопроект о введении рынка земли

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:07
Армия и оружие

«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
Политика

Бундестаг принял законопроект о поправках к Газовой директиве ЕС

Бундестаг принял законопроект, регулирующий применение поправок к Газовой директиве Евросоюза для Германии, под которые подпадает проект газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 12:31
Футбол

Комличенко: «Хотим взять реванш у сборной Бельгии. Первое место в группе — это почетно»

Нападающий сборной России Николай Комличенко поделился ожиданиями от матча отбора к Евро-2020 с командой Бельгии.
Sport24.ru 05:21
Политика

Туск назвал Россию «стратегической проблемой» ЕС

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Россия не является стратегическим партнёром Евросоюза.
RT на русском 01:37
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Общество

На Кузбассе возбуждено дело о показе нацистской символики

Дилетант 05:37
Наука

Ученые обнаружили опасное свойство сахара

Канадские ученые из Университета Альберты выяснили, что употребление сахара приводит к воспалительным заболеваниям кишечника.
Газета.Ru 02:11
Происшествия

В Забайкалье объявили траур по погибшим в автокатастрофах под Агинским

15 ноября в Забайкалье объявлен днем траура по погибшим в двух автокатастрофах, которые произошли в Агинском Бурятском округе 13 и 14 ноября.
Московский Комсомолец Чита 01:10
Политика

Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС

Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.
REGNUM вчера в 11:43
Общество

«ВКонтакте» добавят возможность ставить дизлайки

Представители администрации социальной сети «ВКонтакте» пообещали добавить в доступный пользователям функционал кнопку для негативной оценки чужих комментариев - то есть дизлайк.
Ридус вчера в 14:02
Происшествия

Названа причина крушения Boeing в Казани в 2013 году

Газета.Ru 05:44
Хоккей

Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса»

Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.
Народные новости 12 ноября в 23:07
Происшествия

Устроившему стрельбу в Благовещенске назначат посмертную экспертизу

Устроившему стрельбу в благовещенском колледже будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
RT на русском 06:15
Общество

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Гаджеты

Директор отдела Xiaomi признал проблемы в смарт-часах Xiaomi Mi Watch

Директор отдела дизайна компании Xiaomi опубликовал в своем аккаунте Weibo мнение относительно смарт-часов Xiaomi Mi Watch.
Актуальные Новости 05:11
Общество

Медведев рассказал, сколько россиян прошли диспансеризацию в 2019 году

Более 24 миллионов россиян прошли диспансеризацию за 9 месяцев 2019 года, есть регионы, которые прошли ее хуже, среди них Крым и Камчатка, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 05:00
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