Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазвана достаточная для борьбы с бедностью в России сумма

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
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с чего всё началось

Кудрин: экономический рост невозможен без инвестиций в человека

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью ТАСС рассказал о том, с какими сложностями сталкиваются регионы при реализации нацпроектов, можно ли перераспределить бюджетные расходы для сокращения числа бедных, как можно сделать поддержку нуждающихся более адресной, а также о том, на какую социальную проблему обратит внимание Счетная палата в следующем году.
ТАСС11 ноября в 04:00

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Это трогает до глубины души: Кудрин решил пожалеть бедных

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"Кудрин в своём уме?": Пронько объяснил, как бороться с бедностью в России без отмены детских пособий

Царьградвчера в 12:31

Кудрин назвал необходимую сумму затрат для снижения числа бедных в России

Банки.ру11 ноября в 04:34

Кудрин назвал сумму для борьбы с бедностью в России

URA.Ru11 ноября в 12:38

Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма

Lenta.ru11 ноября в 11:57

Кудрин: 200 млрд рублей в год поможет искоренить бедность в России

Телеканал 360°11 ноября в 18:58

Кудрин: экономический рост невозможен без инвестиций в человека

ТАСС11 ноября в 04:00
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Общество

В России вырастет максимальный размер пособий по беременности и родам

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет был увеличен с 24 тыс. рублей до 26 тыс. рублей, а минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска поднялся до 52 тыс. рублей.
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Российская газета 11:19
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Политика

В Кремле приняли к сведению идею праздновать окончание стояния на Угре

Предложение губернатора Калужской области Анатолия Артамонова о признании дня победного окончания стояния на реке Угре — 11 ноября — памятной датой России принято к сведению в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 13 ноября.
Известия 08:49
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Apple может представить новый 16-дюймовый ноутбук MacBook Pro уже сегодня, 13 ноября 2019 года.
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Политика

Верховная рада поддержала снятие запрета на продажу сельхозземель

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», которым предполагается открыть рынок земель сельхозназначения.
РБК 09:19
Политика

Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
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«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ вчера в 07:16
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла девочка

BFM.ru 05:49
Экономика

«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК 06:41
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета.
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Политика

В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Киев отреагирует на запуск поездов по железнодорожной части Крымского моста.
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Общество

В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки»

Операция проводилась специалистами в одной из клиник Москвы, медикам удалось вывести из конечностей синтол и другие вещества.
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Общество

Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну

Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
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Шоу-бизнес

Алексей Панин привязал дочь к батарее ремнем

На видео Алексей грубо схватил девочку за руку и прижал к полу, далее отвел ее на кухню и привязал при помощи ремня к батарее.
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Стало известно, сколько жителей ЛНР получили паспорта России

В МВД ЛНР рассказали, сколько граждан Республики уже получили паспорта Российской Федерации.
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Общество

Дизлайки к комментариям появятся во «ВКонтакте»

В социальной сети "ВКонтакте" появится возможность ставить дизлайки на комментарии других пользователей, сообщает TJ.
Газета.Ru 10:38
Финансы

Минфин снизит долю доллара в ФНБ

Сколько ФНБ займет юань Таким образом, исходя из того, что Минфин собирается "синхронизировать" валютную структуру ФНБ со структурой золотовалютных резервов ЦБ, можно допустить, что юань может занять до 20% ликвидной части ФНБ, а доля доллара может снизиться до 20%.
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Происшествия

Соколова уволили из СПбГУ за аморальный проступок

Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:26
Кино

Disney начала предупреждать о сценах расизма в мультфильмах

Пометки о содержании "устаревших культурных стереотипах" теперь сопровождают начало показа мультфильмов "Дамбо", "Леди и Бродяга", "Коты-аристократы", "Книга джунглей", и других, пишет Mashable.
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Путин наградил миллиардеров орденами

Президент России Владимир Путин наградил представителей списка «Форбс» Ротенберга и Потанина орденами.
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Врач предостерег о вреде свеклы при некоторых заболеваниях

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Авто

Представлена новая Skoda Octavia для России

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Армия и оружие

Генерал ФСБ рассказал, как контрразведка помогла создать новое оружие

Генерал отметил, что военная контрразведка в начале нулевых годов была одним из основных инструментов, благодаря которому удалось возродить российскую армию и нарастить ее мощь.
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В Египте началась реализация обновленной Lada Granta

Благодаря совместному взаимодействию компания Al Amal уже выпустила на рынок Европы различные машины от марки LADA, и сейчас новый клан Granta нацелен на максимальное удовлетворение запросов автолюбителей из Египта.
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Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»

В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.
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В Белоруссию прибыли первые два истребителя Су-30СМ из России

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HBO может представить продолжение сериала «Друзья»

Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
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