Экономика
Lenta.ruНазвана достаточная для борьбы с бедностью в России сумма
Кудрин напомнил, что Россия в настоящее время тратит на социальную поддержу около 11 триллионов рублей — это почти 11 процентов ВВП. В числе прочего туда входят трансферт в Пенсионный фонд и различные выплаты и льготы для инвалидов, матерей с детьми и других категорий граждан.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 12:17, Ашберн
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Прошёл почти год с тех пор, как Porsche презентовал культовые авто 992-го поколения: 911 Carrera и Carrera S, но до сих пор мы еще не видели его более мощные версии.
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«Даллас» выведет из обращения номер Сергея Зубова
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