Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазвана достаточная для борьбы с бедностью в России сумма

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Кудрин напомнил, что Россия в настоящее время тратит на социальную поддержу около 11 триллионов рублей — это почти 11 процентов ВВП. В числе прочего туда входят трансферт в Пенсионный фонд и различные выплаты и льготы для инвалидов, матерей с детьми и других категорий граждан.
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Кудрин назвал необходимую сумму затрат для снижения числа бедных в России

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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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