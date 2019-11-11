Кудрин напомнил, что Россия в настоящее время тратит на социальную поддержу около 11 триллионов рублей — это почти 11 процентов ВВП. В числе прочего туда входят трансферт в Пенсионный фонд и различные выплаты и льготы для инвалидов, матерей с детьми и других категорий граждан.

Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма

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