Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазвана достаточная для борьбы с бедностью в России сумма

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
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с чего всё началось

Кудрин: экономический рост невозможен без инвестиций в человека

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью ТАСС рассказал о том, с какими сложностями сталкиваются регионы при реализации нацпроектов, можно ли перераспределить бюджетные расходы для сокращения числа бедных, как можно сделать поддержку нуждающихся более адресной, а также о том, на какую социальную проблему обратит внимание Счетная палата в следующем году.
ТАСС04:00

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Кудрин считает целесообразным пересмотреть некоторые формы социальных выплат

ТАСС04:10

Кудрин предложил регионам отчитываться только по важным показателям нацпроектов

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Кудрин считает необходимым перераспределить пособия в пользу нуждающихся

Коммерсантъ07:56

Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма

Lenta.ru11:57

Кудрин назвал сумму для борьбы с бедностью в России

URA.Ru12:38

Кудрин победит бедность отменой детских пособий

Независимая газета12:13

Почему Кудрин недоволен нацпроектами? Сменит ли он Медведева?

REGNUM10:19
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 15:15, Ашберн
Политика

Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы

Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.
REGNUM 07:27
Политика

МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье

Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.
RT на русском 13:38
Экономика

Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора

Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
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Общество

ВТБ заявил об утечке неактуальных данных клиентов

ВТБ заявил, что в сеть утекли неактуальные данные клиентов, их информационной безопасности ничего не угрожает, утечка не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам.
РИА Новости 14:52
Происшествия

Против экс-начальника ЦСКА возбудили уголовное дело о попытке побега

Военное следствие возбудило уголовное дело о попытке побега (ч. 3 ст. 30, ст. 313 УК РФ) против бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева, арестованного по подозрению в получении взяток на 23,5 млн руб. Об этом сообщил следователь во втором Западном военном суде, передает ТАСС.
Коммерсантъ 14:27
Кино

Появился трейлер нового фильма «Скуби-Ду»

News.ru 09:52
Армия и оружие

Крупный военный конвой США направился в район Алеппо

Большой конвой США, состоящий из 172 единиц военной техники, включающей танки, 10 ноября замечен движущимся в район Алеппо и Аль-Ракки.
News.ru вчера в 16:28
Технологии

В США начали продавать водку из воздуха и воды

В США уже продается новая водка из воды и воздуха. Она ничем не отличается от традиционной.
ToDay News Ufa 09 ноября в 02:02
Общество

Женщине запретили кормить сына грудью в Третьяковке

Пользователь Instagram Полина Хлынова пожаловалась, что ей запретили кормить сына грудью в Третьяковской галерее, а комнаты матери и ребенка она там не нашла.
РИАМО вчера в 13:20
Авто

Объявлены цены на Lada Vesta с вариатором

«АвтоВАЗ» объявил цены на LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и двигателем 1,6-литровым Renault H4Mk мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.
Автоновости дня 13:25
Музыка

Составлен список песен, которые не надоедает слушать

На первом месте оказалась песня «Welcome to the Black Parade» американской рок-группы My Chemical Romance.
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Происшествия

Убитая выпускница СПбГУ была отличницей и активисткой в школе

Предполагаемая жертва доцента СПбГУ Олега Соколова Анастасия Ещенко в школе была отличницей и активисткой, рассказал РИА Новости заместитель главы Калининского района Кубани Сергей Рубцов.
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В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа многоэтажного жилого дома.
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Происшествия

В Кремле назвали актом безумия убийство девушки доцентом СПбГУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал актом безумия и сумасшествием убийство доцентом Санкт-Петербургского государственного университета историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
RT на русском 06:44
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Экс-начальник МУРа рассказал, с кого писали характер Глеба Жеглова

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Названа предварительная стоимость нового кроссовера Genesis GV70

Что касается стоимости, то в начальной комплектации модель оценят в 40 тысяч долларов, а это около 2,55 млн рублей.
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Общество

Apple Card подозревают в сексизме

Американский регулятор проведет проверку на предмет гендерной дискриминации при установке кредитных лимитов для женщин и мужчин — как оказалось, партнер Apple Card в лице Goldman Sachs разрешает мужчинам тратить в десять раз больше, чем их женам.
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Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака может продолжить карьеру в Серии А. По информации RSI Sport, 27-летний футболист рассчитывает перейти в «Милан» во время зимнего трансферного окна.
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Происшествия

СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством

Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
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Происшествия

Снова вместе: в Петербурге суд оправдал ВИЧ-положительную мать

В Санкт-Петербурге суд отказался лишать родительских прав ВИЧ-положительную мать.
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Тело убитой аспирантки нашли водолазы в реке Екатерингофка

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Навка показала фото с веселой Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram архивное фото, на котором можно рассмотреть веселую актрису Анастасию Заворотнюк - супругу звезды шоу Навки, фигуриста Петра Чернышева.
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На Украине вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на референдум

Вопрос о продаже земли иностранцам на Украине будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена, заявил в понедельник украинский президент Владимир Зеленский.
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«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%

Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
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Экономика

Медведев проведет заседание президиума совета по нацпроектам

Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием представителей всех субъектов РФ.
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Наставник «Ювентуса» призвал поблагодарить Роналду за игру с «Миланом»

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри заявил, что Роналду пожертвовал собой в матче 12-го тура чемпионата Италии против "Милана" (1:0), сообщает Football Italia.
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Компания «Нафтогаз» попросила «Газпром» открыть для украинских экспертов газоизмерительную станцию «Суджа», которая находится на границе стран между Сумской и Курской областями.
Lenta.ru 13:51
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Вадим Васильев: «„Монако“ сможет продать Головина с хорошей прибылью»

Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» оценил, как может развиваться дальнейшая карьера полузащитника французского клуба Александра Головина.
Спорт-Экспресс 11:00
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