Экономика
Lenta.ruНазвана достаточная для борьбы с бедностью в России сумма
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:09, Ашберн
Культура
Тагир Гиндуллин из Уфы попал в команду Мигеля в шоу «Танцы» на ТНТ
Башинформ 09 ноября в 13:05
Армия и оружие
Сборку серийного Су-57 показали на видео
Сборка первого серийного истребителя пятого поколения Су-57 на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КНААЗ) попала на видео.
Lenta.ru 09 ноября в 05:48
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Общество
Девять врачей уволились после конфликта в онкоцентре Блохина
В пресс-службе заявили, что на место уволившихся врачей прияты трое штатных сотрудников, еще шесть врачей работают в окноцентре как совместители, другие двое – в процессе оформления.
Газета.Ru 11:37
Авто
Представили новую Skoda Octavia
В Праге прошла официальная презентация чешской модели Skoda Octavia четвертого поколения.
SpeedMe 13:02
Шоу-бизнес
Разин: состояние здоровья Заворотнюк улучшилось
Музыкальный продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил, что состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось.
Телеканал 360° 09 ноября в 20:17
Общество
2% россиян полностью отказались от наличных
Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 23:00
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
Компания «Нафтогаз» попросила «Газпром» открыть для украинских экспертов газоизмерительную станцию «Суджа», которая находится на границе стран между Сумской и Курской областями.
Lenta.ru 13:51
Шоу-бизнес
Пригожин осадил защитившую тирана Шульгина певицу Михальчик
Известный продюсер Иосиф Пригожин обвинил певицу Юлию Михальчик в лицемерии и грязном пиаре на Валерии.
Народные новости 09:06
Футбол
Кассано сообщил, что Роналду может грозить двухлетняя дисквалификация
Бывший игрок «Ромы» и сборной Италии Антонио Кассано отметил, что уход нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду до конца матча 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:0) может повлечь за собой дисквалификацию футболиста.
Чемпионат 09:47
Фигурное катание
Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае
15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
ProstoProSport 09 ноября в 08:07
Происшествия
Суд заочно арестовал журналиста «Росбалта» по делу о вымогательстве
Тверской суд Москвы заочно взял под стражу журналиста агентства «Росбалт» Александра Шварева, которому вменяются вымогательство (ст. 163 УК) у бизнесмена Кенеса Ракишева и клевета (ст. 128.1) на миллиардера Алишера Усманова.
РБК 10:24
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru вчера в 02:46
Армия и оружие
Трамп рассказал о бегущих в страхе врагах США
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом в ходе выступления перед американскими военными заявил президент США Дональд Трамп.
REGNUM 11:53
Общество
Россиянку Марию Лазареву в Кувейте приговорили к 15 годам тюрьмы
Уголовный суд Кувейта приговорил россиянку Марию Лазареву к пятнадцати годам лишения свободы, крупному штрафу и каторжным работам.
Вести.Ru 13:19
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту
Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 13:16
Авто
Конкурент BMW X5 от Genesis продемонстрировал салон без камуфляжа
Интерьер Genesis GV80 – первого кроссовера корейского премиум-бренда Genesis, впервые показали без камуфляжа.
Автоновости дня вчера в 07:14
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская решили расстаться
Кризис в отношениях дошел до того, что в эфире программы «ЯнаСупер» Рудковская заявила о том, что расстается с Плющенко.
Культуромания 00:41
Происшествия
В правительстве Оренбургской области опровергли информацию об обысках
Сотрудники правоохранительных органов работают с архивными документами в здании Дома советов в Оренбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области, опровергнув информацию об обысках в одном из министерств региона, распространенную местными СМИ.
ТАСС 04:59
Общество
Apple Card подозревают в сексизме
Американский регулятор проведет проверку на предмет гендерной дискриминации при установке кредитных лимитов для женщин и мужчин — как оказалось, партнер Apple Card в лице Goldman Sachs разрешает мужчинам тратить в десять раз больше, чем их женам.
Газета.Ru 07:20
Технологии
WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей
Мессенджер WhatsApp начал навсегда блокировать пользователей, состоящих в группах с «сомнительными» названиями.
BFM.ru 12:19
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru 09 ноября в 00:38
Политика
Организатора «Белых касок» нашли мертвым в Стамбуле
Комсомольская правда 06:56
Политика
Помпео заявил о поставках оружия Украине для «борьбы с русскими»
RT на русском 12:42
Технологии
В США начали продавать водку из воздуха и воды
В США уже продается новая водка из воды и воздуха. Она ничем не отличается от традиционной.
ToDay News Ufa 09 ноября в 02:02
Шоу-бизнес
Басков не приехал на «Золотой граммофон» в Петербурге
После концерта артист отправился в аэропорт, но самолет не вылетел вовремя. Об этом басков рассказал в своем Instagram 11 ноября.
Peterburg2.ru 11:23