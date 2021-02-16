Финансист назвал необходимые для жизни на проценты суммы на вкладе
Управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко назвал необходимые для жизни на проценты суммы на вкладе.В источнике
С чего всё началось
Финансист назвал сумму на вкладе, которая позволит жить на проценты
Для каждого человека сумма минимального ежемесячного дохода, позволяющего поддерживать приемлемый уровень жизни, сильно разнится. Допустим, для семьи из 4 человек необходим доход в 100 тысяч рублей в месяц.
ПРАЙМвчера в 19:03
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