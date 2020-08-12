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ТАСС
ТАСС

В «Р-Фарм» назвали экспортную цену российской вакцины от коронавируса

Репик отметил, что вакцина подешевеет, когда ее производство достигнет достаточных промышленных объемов.В источнике
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Телеканал 360°

Названа экспортная стоимость российской вакцины от коронавируса

Телеканал 360°03:13
Life.ru

Названа экспортная цена российской вакцины от коронавируса

Life.ru00:32
Русская Планета

Стала известна экспортная цена отечественного препарата от коронавируса

Русская Планетавчера в 15:16
Газета.Ru

В России спрогнозировали экспортную цену двух доз вакцины от коронавируса

Газета.Ruвчера в 15:31
ИА Красная Весна

В «Р-Фарм» назвали цену вакцины от коронавируса для внешнего рынка

ИА Красная Веснавчера в 15:25
Рамблер

Названа цена российской вакцины от коронавируса

Рамблервчера в 15:43
ТАСС

В «Р-Фарм» назвали экспортную цену российской вакцины от коронавируса

ТАССвчера в 14:50

Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19

Подтверждается эта гипотеза и тем фактом, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом.
Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19
Известия17:15
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В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами
РБК23:59
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Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы

Москва, 13 августа 2020, 04:24 — REGNUM Разница между объёмом долга федерального правительства в России и ликвидными резервами достигла по состоянию на 1 июля 1,55 трлн рублей, передаёт 13 августа РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов РФ.
REGNUM21:24
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В США допускают введение санкций против Белоруссии из-за протестов

Напомним, что накануне Евросоюз пригрозил властям Белоруссии введением санкций из-за подавления протестов и зафиксированных случаев насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов республики.
Комсомольская правда19:32
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«Чертаново» одержал победу в ФНЛ благодаря голу 15-летнего Пиняева

Гол российского футбольного вундеркинда Сергея Пиняева принес московскому «Чертаново» выездную победу над омским «Иртышом» в рамках третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 12 августа в Домодедово.
ИА Красная Веснавчера в 11:31

Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:13
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Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд в результате нового рассмотрения дела жителя Бугульмы, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью и оправданного судом, вновь оправдал его по статье о насильственных действиях сексуального характера, приговорив к исправительным работам за причинение легкого вреда здоровью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости02:57
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