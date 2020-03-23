Коронавирус

Дни24Дни24Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвар назвал еще одну версию причин высокого уровня смертности от коронавируса в Италии.
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с чего всё началось
Итальянское издание Corriere della Sera назвало
 возможную причину статистики, свидетельствующей о высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии.
Радио Sputnik04:09

Подробнее о событии

СМИ назвали еще одну причину высокой смертности от коронавируса в Италии

REGNUM02:24

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Взгляд.ру04:14

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

РИА Новости03:29

СМИ назвали новые причины высокой смертности от COVID-19 в Италии

Известия04:37

Высокой смертности от коронавируса в Италии нашли новое объяснение

Московский Комсомолец01:56

В Италии назвали еще одну причину высокой смертности

Lenta.ru00:52

СМИ назвали причины высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии

ТАСС00:25
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 09:47, Ашберн
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru 08:10
Общество

Скворцова: Разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу

Разработка вакцины от коронавируса, которой занимается Федеральное медико-биологическоге агентство, прошла первую фазу.
Комсомольская правда 07:13
Общество

Контактировавших с больными коронавирусом отследят по телефонам

В России продолжают принимать меры безопасности в связи с ситуацией по коронавирусу.
Петрозаводск говорит 04:19
Общество

Гаагский суд возобновил судебные слушания по делу МН17

Гаагский суд в Нидерландах возобновил слушания по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17, которое произошло в 2014 году на востоке Украины.
Экономика сегодня 05:40
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий вчера в 10:18
Политика

Россия исключила жителей ЛНР и ДНР из числа тех, кому запрещен въезд

Правительство РФ разрешило въезд в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик.
ТАСС 04:27
Общество

Соловьев ответил команде КВН на сравнение со Стивеном Сигалом

Шоумен Владимир Соловьев в беседе с изданием "Подъем" ответил на шутку команды КВН Орловского госуниверситета "Такие истории" о "вляпавшихся" в историю людях.
Газета.Ru 05:05
Происшествия

На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

РИА Новости 08:18
Шоу-бизнес

У Петросяна и его 31-летней помощницы родился ребенок

По данным Starhit, 74-летний Петросян и 31-летняя Брухунова специально улетели в ОАЭ для рождения ребенка.
Lenta.ru 08:50
Общество

Японское лекарство от коронавируса оказалось эффективнее арбидола

Японский препарат фавипиравир показал большую эффективность от коронавируса по сравнению с российским арбидолом, выяснили китайские медики.
РИА Новости 09:28
Общество

Меркель сдала тест на коронавирус

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая удалилась на домашний карантин после контакта с врачом, инфицированным коронавирусом, сдала сегодня анализы, результат последует, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
РИА Новости 09:15
Общество

РБК: полиция подготовит план на случай закрытия въезда в Москву

МВД разработает план действий на случай ограничения въезда и выезда из Москвы автотранспорта, а также на случай введения комендантского часа.
РИА Новости вчера в 13:28
Общество

Минкультуры рекомендовало закрыть кинотеатры

"Министерство культуры Российской Федерации рекомендует организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам), приостановить функционирование для посетителей с 23 марта", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Областная газета вчера в 22:15
Происшествия

Протаранивший толпу людей в Москве россиянин получил 16 лет колонии

Lenta.ru 09:35
Экономика

ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.
Российская газета 03:12
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Здоровье

В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус

Главный геронтолог Минздрава России Ольга Ткачева рассказала, кто наиболее подвержен риску заражения коронавирусом.
UfaTime.ru 05:39
Происшествия

СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Ведомости 08:46
Экономика

Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин

Независимый топливный союз (НТС) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с риском роста цен на бензин на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости 09:43
Финансы

Курс доллара упал ниже 80 рублей

Курс доллара снизился на 0,04% и опустился до ₽ 79, 9. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро растет на 0,8%, до ₽86,09.
РБК 09:16
Культура

Пройдет первое в истории Пушкинского музея онлайн-открытие выставки

РИА Новости 07:30
Политика

Депутат Рады заявил, что глава Минздрава Украины уходит в отставку

Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что министр здравоохранения Илья Емец уходит в отставку.
РИА Новости 08:31
Здоровье

В Иванове у сотрудника больницы выявили коронавирус

Заболел сотрудник областной клинической больницы, который вернулся с отдыха из-за рубежа.
Российская газета 09:12
Космос

Графен превратили в универсальный датчик инфракрасных волн

Ученые выяснили, как можно использовать графен, одномерную форму углерода, в качестве основы для сверхчувствительных датчиков дальнего инфракрасного излучения и терагерцовых волн.
ТАСС Наука 08:50
Футбол

Комличенко признан лучшим игроком «Динамо» в феврале и марте

Sport24.ru 08:46
Общество

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

Руководство Высшей школы экономики попросит комиссию ученого совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год".
РИА Новости 06:09
Экономика

АСИ предложило законодательно признать коронавирус форс-мажором

"Агентство стратегических инициатив" (АСИ) предложило законодательно признать коронавирус обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором) для предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) и ряда отраслей, включая транспорт, машиностроение, туристический и гостиничный бизнес, общественное питание.
Вести.Ru 08:54
Наука

Диметилаурид оказался способен образовывать водородные связи в воде

Американские химики смоделировали поведение отрицательно заряженного комплекса диметилаурида с молекулами воды в жидкой фазе и обнаружили, что золото и метильные группы способны образовывать в этой среде водородные связи.
N+1 20 марта в 11:11
Происшествия

Ошизел: После выхода из тюрьмы вор «в законе» помещен в психбольницу

Как стало известно ИА «Прайм Крайм», 41-летний вор «в законе» Леван Булискерия, более известный в криминальной среде как Леван Гальский, после отбытия наказания в тюрьме Димитровграда помещен в стационар психиатрической больницы сроком на один месяц.
Прайм Крайм 07:43
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