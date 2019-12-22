Общество
Lenta.ruНазвана еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на аналитиков S&P Global Platts.
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Футбол
Макаров заключит с «Рубином» контракт на три года
Контракт полузащитника с нижнекамским «Нефтехимиком» рассчитан до 30 июня 2020 года.
Футбол
«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Политика
Россия и Украина не использовали идею о взаимозачете долгов на $3 млрд
Россия и Украина не стали связывать вопрос урегулирования долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража на $2,9 млрд с проблемой долга Киева по еврооблигациям на $3 млрд, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.
Экономика
ПФР назвал сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в мотеле в Лас-Вегасе
В Лас-Вегасе в результате пожара в мотеле Alpine Motel Apartments погибли по меньшей мере пять человек, еще 13 пострадали.
Шоу-бизнес
Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна
Ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ выступила с критикой браков с большой разницей в возрасте, приведя в пример якобы новую женитьбу юмориста Евгения Петросяна.
Музыка
Шнуров высмеял участника шоу «Голос», оскорбившего Гагарину
Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров пошутил над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Происшествия
В Берлине не нашли подозрительных вещей на рождественском рынке
Правоохранительные органы Германии осмотрели рождественский рынок, где ранее были замечены подозрительные мужчины, и не нашли ничего необычного.
Политика
Глава МИД Украины объяснил ужесточение правил поездок граждан в Россию
Ужесточение правил поездок украинских граждан в Россию дадут Киеву "дополнительные гарантии", заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, слова которого приводятся в его твиттер-аккаунте.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Кино
Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Клодин Оже
Скончалась французская актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Шаровая молния».
Футбол
Эрнесто Вальверде: «Месси — огромное преимущество „Барселоны“»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Алавесом» (4:1) в матче 18-го тура чемпионата Испании.
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Космос
Глава NASA назвал причину сбоя в работе космического корабля Starliner
Запуск Starliner произведен с комплекса Space Launch Complex 41 ВВС США на мысе Канаверал во Флориде при помощи ракеты-носителя Atlas V. Основной целью запуска являются стыковка корабля с МКС и подтверждение его способности к самостоятельному полету.
Игры
Ubisoft Montreal отменила игру, которую разрабатывала с 2016 года
Программист с сожалением отметил, что игра, над которой он работал более 3 лет, была отменена.
Здоровье
Хирург Лео Бокерия впервые рассказал о попытке убийства
Единоборства
Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бой
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Общество
Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей
Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Общество
Потанин назвал экономические реформы 90-х годов лекарством
Один из богатейший людей России Владимир Потанин считает экономические реформы 90-х годов лекарством или болезненной операцией, которая нужны была стране в тот момент.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Происшествия
Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Хоккей
Хартли продлил контракт с «Авангардом»
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Футбол
Форвардом «Спартака» Понсе интересуется «Бока Хуниорс»
Кино
Вышел первый сезон долгожданного сериала «Ведьмак» от Netflix
Футбол
«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в чемпионате Франции
В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" одержал волевую победу над "Лиллем".
Политика
Зеленский поддержал закрытие игровых залов на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игорных заведений в стране.
Армия и оружие
Донецк обстреляли из крупнокалиберных минометов
Политика
Путин предложил изменить Конституцию в части президентских сроков
Впервые Путин был избран президентом России в 2000 году. На второй срок он переизбрался в 2004 году.