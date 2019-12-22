Общество

Lenta.ruLenta.ruНазвана еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на аналитиков S&P Global Platts.
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Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»

Lenta.ru17:15

S&P: трубоукладчик «Северного потока — 2» не сможет подойти к Дании

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S&P обнаружило ещё одну сложность для «Северного потока — 2»

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