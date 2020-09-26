Вашингтон, 26 сентября 2020, 23:29 — REGNUM Ключевой «хитростью» коронавируса может являться замедление реакции организма человека на вторжение инфекции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американского вирусолога Шэйна Кротти.

С чего всё началось Согласно данным американских ученых, опубликованных в журнале Science , использование синтетических интерферонов, ранее применявшихся для лечения других заболеваний, может быть эффективно в борьбе с коронавирусом. РИА Новости вчера в 15:13