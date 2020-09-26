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Названа главная «хитрость» коронавируса

Вашингтон, 26 сентября 2020, 23:29 — REGNUM Ключевой «хитростью» коронавируса может являться замедление реакции организма человека на вторжение инфекции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американского вирусолога Шэйна Кротти.В источнике
С чего всё началось
Согласно данным американских ученых, опубликованных в журнале Science
, использование синтетических интерферонов, ранее применявшихся для лечения других заболеваний, может быть эффективно в борьбе с коронавирусом.
РИА Новостивчера в 15:13
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Объяснена «хитрость» коронавируса

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Ученые объяснили главную «хитрость» коронавируса

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«У вируса есть одна большая хитрость»: ученые нашли возможную причину самых тяжелых случаев COVID-19

Forbesвчера в 09:35

В Минске задержали российскую журналистку, сообщили в городском ГУВД

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РИА Новости17:42
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Маск показал фото космического корабля Starship с хвостовым оперением

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Японцы высказались против освоения Курил Россией

Японцы отмечают, что «резкое ускорение «россиизации» северных территорий» символично происходит после отставки премьер-министра Синдзо Абэ, который ранее обещал лично поставить точку в вопросе о принадлежности Курил.
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Сын бывшего вице-губернатора Брянской области арестован по делу о ДТП

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С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.
RT на русскомвчера в 03:46
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