Общество
Lenta.ruНазвана главная ошибка при борьбе с жиром на животе
Диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер Арина Скоромная назвала главную ошибку при борьбе с жиром на животе в беседе с радио Sputnik.
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Арина Скоромная подчеркнула, что бодифлекс не сжигает жир на животе, однако безусловно способствует укреплению мышц пресса и стимулирует здоровый обмен веществ.Радио Sputnik19:00
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РБК 13:09
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Общество
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Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 08:20
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Российская газета 04:42
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«Краснодар» в третий раз стал бронзовым призером РПЛ
«Краснодар» в третий раз стал бронзовым призером Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 14:12
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
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Газизов: «Если Кокорин окажется в „Спартаке“, то это хорошо»
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BFM.ru 20 июля в 09:07
Политика
Согласованы новые меры по соблюдению перемирия в Донбассе
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня.
Российская газета 15:31
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Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы.
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Медкомиссия в Якутске отменила принудительное лечение шамана Габышева
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Как заявил украинским СМИ военный эксперт Михаил Гончар, в случае начала полномасштабных боевых действий против Киева группировка российских войск в Крыму может быть уничтожена за 36 часов.
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