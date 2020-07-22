Арина Скоромная подчеркнула, что бодифлекс не сжигает жир на животе, однако безусловно способствует укреплению мышц пресса и стимулирует здоровый обмен веществ.

с чего всё началось

Диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер Арина Скоромная назвала главную ошибку при борьбе с жиром на животе в беседе с радио Sputnik.

Названа главная ошибка при борьбе с жиром на животе

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