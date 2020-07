Видеоролик, демонстрирующий игровой процесс ремейка игры Mafia: The City of Lost Heaven слили в Сеть.

Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы.

Легендарная шведская поп-группа ABBA выпустит пять новых песен в 2021 году, сообщает издание The Independent со ссылкой на ведущего подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффа Ллойда.