Названа главная ошибка заразившихся коронавирусом россиян
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал главной ошибкой заразившихся коронавирусом россиян нежелание обращаться к врачам, об этом он заявил в эфире "Национальной службы новостей". Ученый призвал россиян не заниматься самолечением.В источнике
Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет. Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека.
С чего всё началось
Вирусологи назвали главную ошибку заболевших COVID-19
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН согласился с коллегой, добавив, что при симптомах недомогания, прежде всего, нужно вызвать врача на дом.
Национальная служба новостейвчера в 12:55
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