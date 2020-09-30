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РИА Новости
РИА Новости

Названа главная ошибка заразившихся коронавирусом россиян

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал главной ошибкой заразившихся коронавирусом россиян нежелание обращаться к врачам, об этом он заявил в эфире "Национальной службы новостей". Ученый призвал россиян не заниматься самолечением.В источнике
Виктор Зуевбелорусский боксёр
Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет. Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека.
С чего всё началось
Национальная служба новостей

Вирусологи назвали главную ошибку заболевших COVID-19

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН согласился с коллегой, добавив, что при симптомах недомогания, прежде всего, нужно вызвать врача на дом.
Национальная служба новостейвчера в 12:55
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РИА Новости

Названа главная ошибка заразившихся коронавирусом россиян

РИА Новости18:58
Национальная служба новостей

Вирусологи назвали главную ошибку заболевших COVID-19

Национальная служба новостейвчера в 12:55
URA.Ru

Вирусолог раскрыл главную ошибку заразившихся коронавирусом

URA.Ruвчера в 16:49
Lenta.ru

Раскрыта главная ошибка заразившихся коронавирусом россиян

Lenta.ruвчера в 15:24
Газета.Ru

Вирусолог рассказал о главной ошибке заболевших коронавирусом

Газета.Ruвчера в 14:59
РЕН ТВ

Вирусолог назвал главную ошибку заболевших коронавирусом

РЕН ТВвчера в 14:23
РБК

В Центре Гамалеи назвали главную ошибку заразившихся COVID-19 россиян

РБК17:23

Кукуян назначен главным арбитром матча «Спартака» и «Зенита»

Московский "Спартак" будет принимать на своём поле санкт-петербургский "Зенит", который является действующим чемпионом и обладателем Кубка страны Обе команды на текущий момент делят первую строчку в турнирной таблице.
Кукуян назначен главным арбитром матча «Спартака» и «Зенита»
Честный рейтинг букмекероввчера в 05:44
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Появилось видео покупки дочерью Конкина вина недалеко от фитнес-центра

В распоряжении «Известий» 30 сентября оказалась запись с камер наблюдения, на которой видно, как дочь актера Владимира Конкина София незадолго до своей смерти покупает бутылку вина в магазине рядом с фитнес-центром.
Известиявчера в 07:09
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Сенаторы США попросили Трампа провести расследование в связи с инцидентом с Навальным

Председатель и старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Джим Риш (республиканец, от штата Айдахо) и Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) призывают вашингтонскую администрацию провести расследование в связи с инцидентом с Алексеем Навальным.
ТАСС18:33

В США потерпел крушение истребитель F-35B

Вашингтон, 30 сентября 2020, 11:24 — REGNUM Истребитель F-35B третьего авиакрыла Корпуса морской пехоты США разбился из-за того, что во время заправки в воздухе в небе штата Калифорния задел самолет-заправщик KC-130J.
REGNUMвчера в 04:24
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Система Xbox Series X займет 200 ГБ

В новинку установят SSD-накопитель на 1 ТБ Журналистам портала «GameSpot» посчастливилось протестировать новинку современной консоли — Xbox Series X. По итогам первых тестов стало понятно, что под системные файлы, из 1 ТБ общего объема памяти, разработчики выделил аж 198 Гб.
Центральная Служба Новостей29 сентября в 01:54
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Снижение выбросов в Китае негативно повлияет на климат

В исследовании, проведенном учеными из Института Карнеги, Китайской академии экологического планирования, Университета Цинхуа и Калифорнийского университета в Ирвайн, использовалось моделирование для анализа влияния успехов Китая в сокращении выбросов, таких как оксид серы, технический (черный) углерод и органический углерод, на глобальное изменение климата.
Популярная механика29 сентября в 07:08