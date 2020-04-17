Экономика
Rambler News ServiceНазвана главная причина отказа банков в кредитных каникулах
Более двух третей отказов банков в предоставлении кредитных каникул физлицам в рамках нового закона связаны с превышением максимального размера займа, сообщила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Политика
Путин заявил, что проблема коронавируса уходит в регионы
Российский лидер Владимир Путин заявил, что с проблемой распространения коронавируса после Москвы столкнулись и регионы России.
Аргументы и Факты 11:03
Происшествия
В Подмосковье завели дело на сбежавшего из больницы больного COVID-19
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что полиция возбудила уголовное дело в отношении заражённого коронавирусной инфекцией COVID-19 мужчины, который сбежал из больницы.
RT на русском 09:44
Политика
В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США
Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
REGNUM 09:09
Гаджеты
Apple представила дешевый iPhone SE
Apple представила свою бюджетную модель iPhone SE. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на представителя компании.
Мой Брянск 15 апреля в 11:42
Общество
Два работника Роскосмоса с коронавирусом умерли в больнице
Три специалиста Роскосмоса умерли в больнице, у двоих из них был подтвержден коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова.
Газета.Ru 10:47
Футбол
Бальде Кейта: не думаю, что Мане хочет играть за «Ливерпуль» всю жизнь
Не думаю, что Мане хочет играть за „Ливерпуль“ всю жизнь.
Чемпионат 10:51
Политика
Москва запросила 20 бригад военных медиков для борьбы с коронавирусом
Власти Москвы запросили у Министерства обороны 20 бригад военных реаниматологов для борьбы с распространением коронавируса на территории города, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 10:30
Общество
Врач научила правильно заходить домой с улицы в период пандемии
После выхода на улицу заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина советует вытирать ноги на входе в квартиру о тряпку, пропитанную хлорсодержащей жидкостью.
Росбалт 05:41
Происшествия
В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме
Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
Общество
Режим самоизоляции в Челябинской области продлен до конца апреля
По данным на 17 апреля, в Челябинской области всего подтверждено 64 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них четыре новых.
Вечерний Челябинск 05:15
Армия и оружие
США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты
Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru вчера в 04:45
Общество
Малышева объяснила, почему назвала коронавирус «чудом чудесным»
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева объяснила, почему назвала коронавирус "чудом чудесным": счастье, что дети не болеют.
РИА Новости 07:40
Единоборства
Опубликовано видео самого быстрого нокаута в карьере Конора Макгрегора
В интернете появилось видео самого быстрого нокаута в карьере ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.
Чемпионат 02:37
Кино
Умер актер из фильма «Рэмбо: Первая кровь»
Москва 24 вчера в 16:21
Политика
Путин уверен, что Россия победит эпидемию коронавируса
Россия обязательно справится с эпидемией коронавируса, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Политика Сегодня 10:30
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Происшествия
Арестован подросток, планировавший нападение на школу
В феврале в Саратове оперативники предотвратили нападение на школу, которые готовили двое подростков.
Вести.Ru 07:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала, как выглядит после дня рождения
Певица Алла Пугачева показала первое после празднования 71-летия селфи.
Газета.Ru вчера в 04:14
Шоу-бизнес
19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу
Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru вчера в 04:58
Политика
Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»
Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.
РБК 09:26
Здоровье
Создана петиция с требованием уволить главврача РКБ
Автор петиции требует немедленной отставки Эльзы Сыртлановой из-за возникновения крупного очага коронавируса в РКБ имени Куватова, просит провести проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности.
ToDay News Ufa 03:24
Экономика
Пенсионные накопления граждан в НПФ «похудели» на 23 миллиарда рублей
Общие потери пенсионной системы могут составить в этом году 1,6 триллиона руб. (почти 30% прошлогодних страховых отчислений).
Вести.Ru 07:35
Здоровье
В медучреждениях Ростовской области недосчитались инфекционных коек
В настоящее время в помещении, где планировалось разместить дополнительные инфекционные койки, еще не был завершен ремонт, не произведен монтаж кислородного оборудования, отсутствуют шлюзы на вход и выход для обеспечения противовирусной безопасности.
Rostov gazeta вчера в 15:27
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
Общество
Медведев допустил ужесточение в России ограничений из-за коронавируса
Москва, 17 апреля 2020, 15:39 — REGNUM Ситуация по коронавирусу нового типа развивается в России в тревожном ключе, что не исключает введения более жёстких мер.
REGNUM 08:39
Политика
Путин призвал действовать активнее и быстрее из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин призвал действовать активнее и быстрее из-за ситуации с распространением коронавируса в стране.
Lenta.ru 09:21
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в специальный реестр
Замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Витайлий Колесников заявил, что сведение всех официальных данных о человеке в специальный реестр позволит определять доходы каждого домохозяйства.
Парламентская газета 01:40
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл раздавали еду больным в Лос-Анджелесе
Принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл стали волонтерами проекта Angel Food в Пасхальное воскресенье в Калифорнии.
Невские Новости 00:27