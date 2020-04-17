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Происшествия В Подмосковье завели дело на сбежавшего из больницы больного COVID-19 Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что полиция возбудила уголовное дело в отношении заражённого коронавирусной инфекцией COVID-19 мужчины, который сбежал из больницы. 18

Политика В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний. 10

Гаджеты Apple представила дешевый iPhone SE Apple представила свою бюджетную модель iPhone SE. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на представителя компании. 600

Общество Два работника Роскосмоса с коронавирусом умерли в больнице Три специалиста Роскосмоса умерли в больнице, у двоих из них был подтвержден коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова. 13

Политика Москва запросила 20 бригад военных медиков для борьбы с коронавирусом Власти Москвы запросили у Министерства обороны 20 бригад военных реаниматологов для борьбы с распространением коронавируса на территории города, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина.

Общество Врач научила правильно заходить домой с улицы в период пандемии После выхода на улицу заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина советует вытирать ноги на входе в квартиру о тряпку, пропитанную хлорсодержащей жидкостью. 30

Происшествия В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД. 163

Общество Малышева объяснила, почему назвала коронавирус «чудом чудесным» Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева объяснила, почему назвала коронавирус "чудом чудесным": счастье, что дети не болеют.

Единоборства Опубликовано видео самого быстрого нокаута в карьере Конора Макгрегора В интернете появилось видео самого быстрого нокаута в карьере ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.

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Политика Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей» Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова. 10

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Здоровье В медучреждениях Ростовской области недосчитались инфекционных коек В настоящее время в помещении, где планировалось разместить дополнительные инфекционные койки, еще не был завершен ремонт, не произведен монтаж кислородного оборудования, отсутствуют шлюзы на вход и выход для обеспечения противовирусной безопасности. 121

Общество Медведев допустил ужесточение в России ограничений из-за коронавируса Москва, 17 апреля 2020, 15:39 — REGNUM Ситуация по коронавирусу нового типа развивается в России в тревожном ключе, что не исключает введения более жёстких мер. 1,3K