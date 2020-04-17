Экономика
Rambler News ServiceНазвана главная причина отказа банков в кредитных каникулах
Более двух третей отказов банков в предоставлении кредитных каникул физлицам в рамках нового закона связаны с превышением максимального размера займа, сообщила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Общество
Особое мнение: Николай Сванидзе
Н. Сванидзе― Моя жизнь изменилась настолько же, насколько она у всех изменилась.
Эхо Москвы 13:13
Общество
Собянин допустил ужесточение пропускного режима
Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 14:38
Гаджеты
Apple представила бюджетный iPhone SE
С 24 апреля iPhone SE будет доступен в России по цене от 40 тыс. рублей. Для покупки предложат три версии — с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ памяти.
Astera 15 апреля в 12:09
Здоровье
Создали петицию с требованием уволить главврача РКБ
Как сообщает ToDay News Ufa, накануне, 16 апреля, на сайте Change.org разместили петицию об отставке главврача РКБ имени Куватова Эльзы Сыртлановой в Уфе.
ToDay News Ufa 03:24
Здоровье
Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом
В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
Гаджеты
Всё идёт по плану: фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 выйдет в этом году
Ранее ходили слухи о том, что Xiaomi в последнее время оказалась недовольна результатами Huami и собирается отозвать значительную часть своих инвестиций из компании, что поставит под угрозу разработку нового фитнес-браслета Mi Band 5.
3DNews 12:29
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажи билетов за рубеж
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи билетов на международные рейсы до появления определённости в вопросе возобновления полётов туда и просит при этом не искать в этом решении прогнозов ситуации, сообщила журналистам пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.
ПРАЙМ 03:40
Футбол
Тренер «Сельты» раскритиковал Смолова за отъезд в Россию
Главный тренер испанской «Сельты» Оскар Гарсия раскритиковал решение российского футболиста покинуть команду и вернуться на родину, несмотря на запрет клуба и властей Испании, сообщает РБК.
Аргументы и Факты 13:02
Общество
Глеб Никитин ужесточил правила въезда в Нижегородскую область
Согласно новому документу ужесточаются правила въезда для россиян из других регионов, также меняются условия работы некоторых категорий граждан, появились ограничения для охотников – в этих и других поправках разбираемся вместе с «Открытым Нижним».
Открытый Нижний 13:00
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Здоровье
Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса
Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
Российская газета 13:17
Транспорт
РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники
Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга.
РБК 13:34
Космос
Планета в обитаемой зоне размером с Землю обнаружена в данных Кеплера
AstroNews.ru 15 апреля в 15:49
Политика
Лукашенко ответил на критику мер борьбы с коронавирусом в Белоруссии
По данным Worldometer на 17 апреля, в Белоруссии коронавирус диагностирован у свыше 4,7 тыс. человек, в том числе 575 — за последние сутки.
Известия 08:14
Авто
Производитель Chevrolet Niva получил новое название
Новое название компании полностью соответствует логике нейминка дочерних структур Группы «АвтоВАЗ».
32CARS.ru вчера в 08:25
Экономика
«Мусорные» операторы могут прекратить работу в 20 регионах РФ
Российский экологический оператор (РЭО) назвал 20 регионов РФ, в которых до 1 июня из-за неплатежей могут прекратить работу региональные операторы по вывозу отходов.
Российская газета 10:47
Общество
Безработным России установили максимальные выплаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере.
Газета.Ru 11:49
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Политика
Путин заявил о непройденном пике распространения коронавируса
«Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик еще не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах федерации», ― заявил российский лидер.
Известия 09:22
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
Общество
Белорусские школьники возобновят учебу 20 апреля
Белорусские школьники вернутся за парты 20 апреля. Каникулы в республике продлевались дважды – с 6 по 11 апреля, и потом еще на неделю.
МИР 24 10:16
Игры
Ремастер Crysis появится даже на Nintendo Switch
The GEEK вчера в 14:16
Экономика
ЦБ рассмотрит снижение ключевой ставки 24 апреля
Банк России на заседании 24 апреля рассмотрит снижение ставки как основной вариант.
BFM.ru 05:06
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 06:31
Общество
В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении.
RT на русском 13:44
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии после реанимации
Ранее концертный директор Татьяны Булановой заявлял, что певице удалось предотвратить инсульт.
АБН вчера в 10:29
Недвижимость
В правительстве уточнили условия получения «антикризисной» ипотеки
Вице-премьер уточнил, что к жилью комфорт-класса относятся квартиры стоимостью до 8 млн рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, а также до 3 млн — в регионах.
REGNUM 12:59
Энергетика
Нефть WTI рухнула до $17 за баррель
Лондон, 17 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Нефть WTI на торгах в Лондоне 17 апреля потеряла почти 9% цены и опустилась к $18 за баррель.
REGNUM 11:55
Политика
Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»
Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.
РБК 09:26
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07