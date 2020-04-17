Экономика
Rambler News ServiceНазвана главная причина отказа банков в кредитных каникулах
Более двух третей отказов банков в предоставлении кредитных каникул физлицам в рамках нового закона связаны с превышением максимального размера займа, сообщила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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Политика
В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США
Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
REGNUM 09:09
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
Политика
Депутаты Москвы и Петербурга попросили власти выплатить всему населению по 25 тыс. руб
Под обращением, помимо Тимонова, подписались депутаты Мосгордумы от КПРФ и "Яблока", депутат петербургского заксобарния от Партии роста Максим Резник, "яблочники" Эмилия Слабунова и Лев Шлосберг, а также муниципальные депутаты Москвы и Петербурга.
Интерфакс 08:30
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Общество
Минздрав ФРГ заявил о взятии вспышки коронавируса под контроль
Министерство здравоохранения Германии считает, что вспышка коронавируса в стране поддаётся контролю.
RT на русском 04:56
Политика
Черноморский флот направил в Абхазию специалистов и технику РХБЗ
Россия приняла решение помочь Абхазии в борьбе с коронавирусом. В республику начата переброска подразделений РХБЗ Черноморского флота.
Военное обозрение 06:31
Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
Политика
Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»
Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.
РБК 09:26
Армия и оружие
США обвинили РФ в опасном перехвате своего самолета истребителем Су-35
Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
Discover24 вчера в 02:33
Политика
Путин призвал губернатора Владимирской области работать активнее
Объективные трудности существуют, но надо работать активнее и быстрее, заявил президент РФ Владимир Путин после доклада губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, обращаясь к главам субъектов.
РИА Новости 09:40
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
Хоккей
«Хумо» пропустит следующий сезон ВХЛ из-за коронавируса
«Хумо» не сыграет в следующем сезоне ВХЛ на фоне пандемии коронавируса.
Sports.ru 07:59
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости вчера в 06:15
Политика
Совфед одобрил закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
ТАСС 08:57
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Армия и оружие
МИД ответил на обвинения США в испытаниях противоспутниковой ракеты
Российский МИД ответил на обвинения США Москвы в том, что она проводит испытания противоспутниковой ракеты.
Ореанда-Новости 08:50
Политика
Дума проверит наличие гражданства США у депутата-коммуниста
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата от КПРФ Дениса Парфенова после заявлений одного из парламентариев, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:35
Политика
Президент России объявил о переносе Парада Победы
На совещании с членами Совета Безопасности глава государства Владимир Путин объявил о переносе парада на Красной площади и военных парадов в регионах в честь 75-летия Великой Победы.
Новый путь (Рогнединский район) вчера в 12:31
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
Политика
Пять препаратов от коронавируса испытываются в России
Пять российских препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции находятся на стадии клинических испытаний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в российских регионах, трансляция ведется на канале "Россия 24".
Газета.Ru 09:27
Экономика
Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 09:43
Общество
В Москве назвали число протоколов, составленных за время ограничений
Более 13,5 тысячи протоколов на сумму 54 миллиона рублей за несоблюдение карантина составлено с момента введения режима повышенной готовности, сообщил министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.
РИА Новости 07:51
Экономика
Оценена вероятность дефолта в России
Глава Минэкономразвития Максим Решетников оценил вероятность повторения дефолта 1998 года в России. По его мнению, такой сценарий исключен.
Lenta.ru вчера в 13:39
Авто
Владельца нового Tesla поразило плохое качество сборки
Известная американская компания Tesla сумела в кратчайшие сроки выпустить новую электрическую модель Model Y. Однако за самый короткий промежуток времени, видимо, не удалось уделить должное внимание каждому элементу производства, в связи с чем владельцы продолжают высказывать недовольства качеству сборки кузова и салона.
Faktom 03:19
Общество
Кадыров объявил в Чечне строгий карантин в выходные
В Чечне в выходные, 18-го и 19 апреля, объявлен строгий карантин.
РБК 08:48
Общество
Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 26 апреля
В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 26 апреля 2020 года, об этом сообщает оперативный штаб.
Областная газета (г. Иркутск) 08:25
Шоу-бизнес
Умерла звезда советского кино Евгения Уралова
На 80-м году жизни скончалась звезда советского театра и кино Евгения Уралова, сообщает Театр имени Ермоловой, где актриса трудилась с 60-х годов.
Российская газета 07:51