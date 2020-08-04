Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазвана главная спасительница российской экономики

Глава Банка России Эльвира Набиуллина названа главной спасительницей российской экономики, по мнению немецкого издания Die Welt.
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Эльвиру Набиуллину назвали главной спасительницей экономики России

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Михаил Гончар считает, что свидетельством российского контроля черноморской акватории служат прошедшие учения НАТО «Sea Breeze», в ходе которых военные суда альянса «были выдавлены» из исключительной морской зоны России береговыми кораблями.
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Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в фальсификации доказательств

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств со стороны представителей потерпевших в деле о смертельном ДТП с участием актера.
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«Газпром» может уменьшить дивиденды акционерам — «Ъ»

Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM «Газпром» может сократить уровень дивидендов по итогам 2020 года из-за роста соотношения чистого долга компании к EBITDA, пишет 5 августа газета «Коммерсант».
REGNUM 04:18
Происшествия

Мужчина забыл сумку с 1,3 млн рублей на самокате в Москве

Газета.Ru 03:19
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Армия и оружие

Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
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Политика

Кандидат в президенты Белоруссии призвал обновить договор с Россией

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев в интервью РИА Новости заявил, что Москва и Минск должны заключить новый союзный договор.
RT на русском 03:27
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Политика

В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT призыв бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион к русскоязычным гражданам «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».
RT на русском 03:29
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Происшествия

Россия окажет гуманитарную помощь Ливану после серии взрывов в Бейруте

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Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября

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Официально представлен суперкар Gordon Murray T.50

Gordon Murray Automotive планирует произвести всего 100 единиц T. 50 по цене 3,08 млн долларов по текущему обменному курсу.
SpeedMe вчера в 23:17
Здоровье

Коронавирусом в Костромской области заболели ещё 45 человек

Всего, по состоянию на 5 августа, с начала пандемии коронавирусом в Костромской области заболели 2390 человек.
ГТРК Кострома 02:09
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Происшествия

Около 20 солдат пострадали при обрушении моста на учениях в Приамурье

Во время учений в Еврейской автономной области обрушился железнодорожный мост, травмы получили по меньшей мере 18 военнослужащих.
Вести.Ru 03:41
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Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком

Исхакова заметили с новой девушкой и ребенком на прогулке. При этом пара выглядела как настоящая семья.
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Явка в первый день досрочного голосования в Белоруссии составила 4,98%

Минск, 5 августа 2020, 09:55 — REGNUM Явка избирателей в первый день досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 4,98%.
REGNUM 02:55
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Политика

Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.
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Экономика

ВТБ снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта

Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке базовых ипотечных программ на 0,5 п.п. Теперь жилищный кредит на готовое или строящееся жилье можно оформить по ставке от 7,4% годовых.
РБК 03:24
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Происшествия

Такси в полете потеряло двигатель на стоянке аэропорта в Екатеринбурге

В Екатеринбурге автомобиль такси попал в страшную аварию на территории аэропорта Кольцово.
Вести.Ru 03:30
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Общество

Екатеринбургского активиста Ширшикова отправят в колонию-поселение

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга изменил наказание активисту Ярославу Ширшикову. Он проведет семь месяцев в колонии поселении.
Вечерние Ведомости 03:44
Политика

Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии

Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многовекторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
REGNUM вчера в 06:59
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В Алтайском крае выявили 94 новых случая коронавируса

В Алтайском крае за сутки подтверждены 94 новых случая коронавируса. Об этом сегодня, 5 августа, сообщил региональный оперштаб.
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Происшествия

Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку

Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:43
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

За июнь и июль выплаты уже получили почти 90% всех семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет.
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В январе 2019 года хавбек на правах аренды стал игроком "Монако", в составе которого принял участие в 40 матчах во всех турнирах и отдал две результативные передачи.
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Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России

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Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

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ВТБ начнет идентифицировать клиентов по смартфону

ВТБ планирует запустить идентификацию клиентов по уникальному номеру смартфона — MAC-адресу.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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