Генеральный директор самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Виталий Шашков и спортивный директор команды Геннадий Голубин отправлены в отставку, место Голубина займет Сергей Корниленко, сообщает во вторник пресс-служба правительства Самарской области.
Офицерские собрания вооруженных сил Белоруссии заявили о всемерной поддержке действующего главы государства Александра Лукашенко на президентских выборах, сообщается во вторник, 4 августа, на сайте министерства обороны республики.
Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей.
Напомним, чтобы перейти ко второму этапу снятия ограничений, необходимо чтобы в Саратовской области установились три показателя: коэффициент распространения коронавируса, количество свободных больничных коек и охват тестирования.
В списке пять человек Губернатор Тюменской области Александр Моор внес на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину пять кандидатов на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Выводы украинских журналистов из издания Defence Express о том, что новая немецкая пушка калибром 130 мм может уничтожать российские танки Т-14 «Армата» и другую российскую бронетехнику, не имеют никакой связи с реальностью, рассказал «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов 4 августа.