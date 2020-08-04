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Lenta.ru
Lenta.ru

Названа главная спасительница российской экономики

Глава Банка России Эльвира Набиуллина названа главной спасительницей российской экономики, по мнению немецкого издания Die Welt.В источнике
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Lenta.ru

Названа главная спасительница российской экономики

Lenta.ru13:44
Царьград

«Самую могущественную женщину России» нашли Die Welt: Её уважают и Путин, и Запад

Царьград10:33
ИноСМИ

Die Welt (Германия): самая могущественная женщина России должна спасти Путина от рецессии (Die Welt)

ИноСМИ09:21
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Гендиректор и спортивный директор «Крыльев Советов» отправлены в отставку

Генеральный директор самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Виталий Шашков и спортивный директор команды Геннадий Голубин отправлены в отставку, место Голубина займет Сергей Корниленко, сообщает во вторник пресс-служба правительства Самарской области.
РИА Новости12:30

Изменения в конституцию Белоруссии подготовят парламент и эксперты

Подготовить вариант изменений в конституцию Белоруссии поручил парламенту и экспертам президент республики Александр Лукашенко 4 августа в выступлении с посланием к белорусскому народу и парламенту.
ИА Красная Весна06:51
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В минобороны Белоруссии заявили о поддержке Лукашенко на выборах

Офицерские собрания вооруженных сил Белоруссии заявили о всемерной поддержке действующего главы государства Александра Лукашенко на президентских выборах, сообщается во вторник, 4 августа, на сайте министерства обороны республики.
Известия10:39
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Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента

Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей.
RT на русском04:38
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Саратовская область готовится ко второму этапу снятия ограничений

Напомним, чтобы перейти ко второму этапу снятия ограничений, необходимо чтобы в Саратовской области установились три показателя: коэффициент распространения коронавируса, количество свободных больничных коек и охват тестирования.
АиФ Саратов12:31
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Моор представил Путину кандидатуры на пост губернатора ХМАО

В списке пять человек Губернатор Тюменской области Александр Моор внес на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину пять кандидатов на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Правда УрФО12:25

Военный эксперт оценил возможность немецкой пушки уничтожить «Армату»

Выводы украинских журналистов из издания Defence Express о том, что новая немецкая пушка калибром 130 мм может уничтожать российские танки Т-14 «Армата» и другую российскую бронетехнику, не имеют никакой связи с реальностью, рассказал «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов 4 августа.
Известия09:54
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