Экономика
Lenta.ruНазвана главная спасительница российской экономики
Глава Банка России Эльвира Набиуллина названа главной спасительницей российской экономики, по мнению немецкого издания Die Welt.
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Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
РБК вчера в 12:09
Общество
Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 02:21
Происшествия
Число жертв взрыва в Бейруте превысило 100
Число погибших в результате взрыва в порту ливанского Бейрута превысило 100 человек.
Lenta.ru 02:05
Политика
Госдума рассматривает снижение пенсионного возраста к старым значениям
По мнению депутатов одной из фракций, снижение пенсионного возраста к «дореформенным» значениям решит главную проблему всей пенсионной системы Российской Федерации.
Амур.инфо 03 августа в 10:27
Общество
СВР вела слежку за Сафроновым с осени 2019 года
Служба внешней разведки (СВР) вела слежку за журналистом Иваном Сафроновым как минимум с осени 2019 года.
Lenta.ru 02:33
Шоу-бизнес
Сотрудница роддома увольняется из-за скандала со звездой «Дома-2»
Звезды телестройки Саша Черно и Иосиф Оганесян стали родителями 30 июля.
Пятый канал 03 августа в 15:28
Происшествия
У берегов Калифорнии нашли затонувшую машину ВМС США с погибшими
RT на русском вчера в 17:40
Происшествия
В ДТП около аэропорта Кольцово пострадали двое мужчин
Накануне в Екатеринбурге около аэропорта Кольцово на улице Бахчиванджи,1 произошло ДТП, в результате которого пострадали 55-летний водитель и 44-летний пассажир.
Коммерсантъ Екатеринбург 02:10
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%
Банк ВТБ с 5 августа снизил ставки по ипотеке по всей линейке базовых программам на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС 02:02
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM вчера в 11:41
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Культура
Главным балетмейстером назначен артист Большого театра Дмитрий Гуданов
Напомним, в конце прошлой недели астраханскую театральную общественность буквально взорвала новость об уходе из театра оперы и балета главного балетмейстера и худрука балетной труппы Константина Уральского.
Каспий.Инфо вчера в 07:19
Шоу-бизнес
Моргенштерн показал, сколько получает за получасовое выступление
Недавно музыкант показал, сколько получает за получасовое выступление под плюс, то есть за исполнение треков с частичным использованием фонограммы.
RuNews24.ru вчера в 21:18
Происшествия
К экс-президенту компании «Интеко» Солощанскому пришли с обысками
Следователи пришли с обысками в квартиру бывшего президента девеоперской компании Москва.
Интерфакс 01:40
Футбол
«Ростов» представил новую форму пародией на фильм «Джентльмены»
«Ростов» показал игровую форму на следующий сезон, опубликовав видео с пародией на сцену из фильма «Джентльмены» Гая Ричи.
Нева Спорт 02:42
Происшествия
Суд в Москве приступит к рассмотрению по существу дела Ефремова
Пресненский суд Москвы проведет первое заседание по существу по делу актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом.
ТАСС вчера в 17:02
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Политика
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
REGNUM вчера в 06:59
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс 03 августа в 08:32
Политика
В Татарию прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу
REGNUM вчера в 08:15
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости вчера в 13:11
Космос
Астероид размером с футбольное поле 5 августа сблизится с Землей
Вечером 5 августа с Землей сблизится астероид 2009 PQ1, диаметр которого составляет, по оценкам специалистов, от 84 до 190 метров.
НТВ вчера в 18:03
Экономика
«Газпром» оказался в должном положении
В конце 2019 года совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику, предусматривающую поэтапный выход на выплату не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Политика
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
Политические журналисты активно обсуждают идею, согласно которой президент РФ Владимир Путин готов поглотить часть Белоруссии.
CT news вчера в 18:11
Общество
Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
Car.ru вчера в 03:44
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com вчера в 09:24
Шоу-бизнес
Ирина Пегова решилась на преображение ради новой роли
Не все артисты решаются на перемены во внешности ради новой роли, но есть и те, кто делает это с удовольствием и с легкостью.
Uznayvse.ru вчера в 06:46
Политика
Глава Хабаровского края Дегтярев не собирается повышать себе зарплату
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не планирует повышать себе зарплату на этом посту, оставив ее такой же, как у прежнего главы региона Сергея Фургала.
ТАСС вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
4 августа отмечала свой день рождения знаменитая бывшая американская актриса и фотомодель Меган Маркл.
CT news вчера в 20:35