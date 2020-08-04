Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазвана главная спасительница российской экономики

Глава Банка России Эльвира Набиуллина названа главной спасительницей российской экономики, по мнению немецкого издания Die Welt.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

Эльвиру Набиуллину назвали спасительницей российской экономики

Наша версиявчера в 14:40

Набиуллину назвали главной спасительницей российской экономики

Deita.ruвчера в 21:15

Эльвиру Набиуллину назвали главной спасительницей экономики России

АБНвчера в 15:43

Немецкие СМИ назвали имя главной спасительницы российской экономики

Газета Кемерова02:35

Названа главная спасительница российской экономики

Lenta.ruвчера в 13:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 02:50, Ашберн
Происшествия

На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

РБК вчера в 12:09
830
Общество

Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 02:21
19
Происшествия

Число жертв взрыва в Бейруте превысило 100

Число погибших в результате взрыва в порту ливанского Бейрута превысило 100 человек.
Lenta.ru 02:05
142
Политика

Госдума рассматривает снижение пенсионного возраста к старым значениям

По мнению депутатов одной из фракций, снижение пенсионного возраста к «дореформенным» значениям решит главную проблему всей пенсионной системы Российской Федерации.
Амур.инфо 03 августа в 10:27
763
Общество

СВР вела слежку за Сафроновым с осени 2019 года

Служба внешней разведки (СВР) вела слежку за журналистом Иваном Сафроновым как минимум с осени 2019 года.
Lenta.ru 02:33
4
Шоу-бизнес

Сотрудница роддома увольняется из-за скандала со звездой «Дома-2»

Звезды телестройки Саша Черно и Иосиф Оганесян стали родителями 30 июля.
Пятый канал 03 августа в 15:28
64
Происшествия

У берегов Калифорнии нашли затонувшую машину ВМС США с погибшими

RT на русском вчера в 17:40
67
Происшествия

В ДТП около аэропорта Кольцово пострадали двое мужчин

Накануне в Екатеринбурге около аэропорта Кольцово на улице Бахчиванджи,1 произошло ДТП, в результате которого пострадали 55-летний водитель и 44-летний пассажир.
Коммерсантъ Екатеринбург 02:10
13
Экономика

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

Банк ВТБ с 5 августа снизил ставки по ипотеке по всей линейке базовых программам на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС 02:02
10
Экономика

Россия выходит из налогового соглашения с Кипром

Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
1K
Экономика

Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM вчера в 11:41
38
Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com вчера в 14:49
408
Культура

Главным балетмейстером назначен артист Большого театра Дмитрий Гуданов

Напомним, в конце прошлой недели астраханскую театральную общественность буквально взорвала новость об уходе из театра оперы и балета главного балетмейстера и худрука балетной труппы Константина Уральского.
Каспий.Инфо вчера в 07:19
5
Шоу-бизнес

Моргенштерн показал, сколько получает за получасовое выступление

Недавно музыкант показал, сколько получает за получасовое выступление под плюс, то есть за исполнение треков с частичным использованием фонограммы.
RuNews24.ru вчера в 21:18
1
Происшествия

К экс-президенту компании «Интеко» Солощанскому пришли с обысками

Следователи пришли с обысками в квартиру бывшего президента девеоперской компании Москва.
Интерфакс 01:40
6
Футбол

«Ростов» представил новую форму пародией на фильм «Джентльмены»

«Ростов» показал игровую форму на следующий сезон, опубликовав видео с пародией на сцену из фильма «Джентльмены» Гая Ричи.
Нева Спорт 02:42
Происшествия

Суд в Москве приступит к рассмотрению по существу дела Ефремова

Пресненский суд Москвы проведет первое заседание по существу по делу актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом.
ТАСС вчера в 17:02
9
Общество

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

РИА Новости вчера в 19:58
585
Политика

Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии

Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
REGNUM вчера в 06:59
2K
Происшествия

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс 03 августа в 08:32
119
Политика

В Татарию прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу

REGNUM вчера в 08:15
53
Политика

Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»

Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости вчера в 13:11
900
Космос

Астероид размером с футбольное поле 5 августа сблизится с Землей

Вечером 5 августа с Землей сблизится астероид 2009 PQ1, диаметр которого составляет, по оценкам специалистов, от 84 до 190 метров.
НТВ вчера в 18:03
429
Экономика

«Газпром» оказался в должном положении

В конце 2019 года совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику, предусматривающую поэтапный выход на выплату не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Политика

Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе

Политические журналисты активно обсуждают идею, согласно которой президент РФ Владимир Путин готов поглотить часть Белоруссии.
CT news вчера в 18:11
828
Общество

Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России

Car.ru вчера в 03:44
369
Шоу-бизнес

Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями

Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com вчера в 09:24
39
Шоу-бизнес

Ирина Пегова решилась на преображение ради новой роли

Не все артисты решаются на перемены во внешности ради новой роли, но есть и те, кто делает это с удовольствием и с легкостью.
Uznayvse.ru вчера в 06:46
20
Политика

Глава Хабаровского края Дегтярев не собирается повышать себе зарплату

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не планирует повышать себе зарплату на этом посту, оставив ее такой же, как у прежнего главы региона Сергея Фургала.
ТАСС вчера в 22:42
154
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием

4 августа отмечала свой день рождения знаменитая бывшая американская актриса и фотомодель Меган Маркл.
CT news вчера в 20:35
7
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное