Общество Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства. 19

Политика Госдума рассматривает снижение пенсионного возраста к старым значениям По мнению депутатов одной из фракций, снижение пенсионного возраста к «дореформенным» значениям решит главную проблему всей пенсионной системы Российской Федерации. 763

Происшествия В ДТП около аэропорта Кольцово пострадали двое мужчин Накануне в Екатеринбурге около аэропорта Кольцово на улице Бахчиванджи,1 произошло ДТП, в результате которого пострадали 55-летний водитель и 44-летний пассажир. 13

Экономика ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4% Банк ВТБ с 5 августа снизил ставки по ипотеке по всей линейке базовых программам на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. 10

Экономика Россия выходит из налогового соглашения с Кипром Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры. 1K

Культура Главным балетмейстером назначен артист Большого театра Дмитрий Гуданов Напомним, в конце прошлой недели астраханскую театральную общественность буквально взорвала новость об уходе из театра оперы и балета главного балетмейстера и худрука балетной труппы Константина Уральского. 5

Шоу-бизнес Моргенштерн показал, сколько получает за получасовое выступление Недавно музыкант показал, сколько получает за получасовое выступление под плюс, то есть за исполнение треков с частичным использованием фонограммы. 1

Футбол «Ростов» представил новую форму пародией на фильм «Джентльмены» «Ростов» показал игровую форму на следующий сезон, опубликовав видео с пародией на сцену из фильма «Джентльмены» Гая Ричи.

Политика Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту. 2K

Происшествия Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура. 119

Политика Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки» Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны. 900

Экономика «Газпром» оказался в должном положении В конце 2019 года совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику, предусматривающую поэтапный выход на выплату не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.

Шоу-бизнес Ирина Пегова решилась на преображение ради новой роли Не все артисты решаются на перемены во внешности ради новой роли, но есть и те, кто делает это с удовольствием и с легкостью. 20