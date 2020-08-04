Экономика
Lenta.ruНазвана главная спасительница российской экономики
Глава Банка России Эльвира Набиуллина названа главной спасительницей российской экономики, по мнению немецкого издания Die Welt.
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Происшествия
В Бейруте при мощном взрыве погибли десять человек
По информации СМИ, погибли по меньшей мере десять человек. Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что на месте взрыва нашли тела шести человек.
РИА Новости 14:00
Политика
В Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
Москва, 5 августа 2020, 03:20 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о «пожаре до Владивостока» прокомментировал 4 августа председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).
REGNUM 20:20
Политика
Трамп назвал стену на границе с Мексикой защитой от коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что частично построенная стена на границе с Мексикой помогает предотвращать новые случаи заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru 21:02
Экономика
Часть россиян в августе получит субсидию в размере 15 тысяч рублей
Россиянам напомнили, что до 15 августа текущего года необходимо подать заявку на получение субсидии, минимальный размер которой составит 15 тысяч рублей.
NewInform 04:54
Экономика
Минфин предложил сократить траты на Госдуму и Совет Федерации
Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 миллиарда рублей.
РИА Новости 20:27
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
ТАСС 03:26
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com 14:49
Футбол
Испанский вратарь Икер Касильяс завершил игровую карьеру
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении спортивной карьеры.
Российская газета 08:48
Общество
Мишустин едет искать себе место на Дальнем Востоке
Поездка премьера анонсируется, как масштабная проверка «от Анадыря до Благовещенска».
Deita.ru 09:20
Авто
АвтоВАЗ назвал в РФ скидки на автомобили Lada в августе
Лезги газет 18:14
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич призналась, что увеличила грудь из-за комплексов
Из-за маленькой груди у Хилькевич развивались комплексы, растянувшиеся на долгие годы, и когда актриса стала взрослой, решила раз и навсегда покончить с этой проблемой.
Bimru.ru 03:50
Политика
Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня заявил о попытке организовать бойню в центре Минска и миллиардных ресурсах на дестабилизацию ситуации в преддверии президентских выборов.
Эхо Москвы 07:07
Театры
В Мариинском театре представят до конца 2020 года три премьеры
Примечательно, что премьера оперы «Снегурочка» была запланирована на 17 апреля нынешнего года в Мариинском-2.
Newstracker.ru 12:09
Происшествия
Пропавших моряков нашли в Тихом океане по надписи SOS на пляже
Троих моряков спасли с необитаемого острова в Тихом океане благодаря надписи SOS, которую они вывели на песке.
RT на русском 12:34
Происшествия
СМИ узнали об отставке начальника следственного управления ФСБ
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост.
РБК 20:57
Авто
Средняя цена на автомобили в России выросла на 138 тыс. рублей
Тарантас Ньюс 13:06
Общество
С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М»
Все три ракеты-носителя "Протон-М", в которых обнаружили бракованные комплектующие 2015-2016 годов производства, возвращены с космодрома Байконур в Москву для ремонта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
РИА Новости 20:04
Политика
На границе с Россией пройдут военные сборы в Белоруссии
Министерство обороны Белоруссии объявило о проведении военных сборов в Витебской области на границе с Россией.
The Penza Post 07:55
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
Общество
В Китае за сутки выявили 51 нового носителя коронавируса
В Китае за сутки выявили 27 активных и 24 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
RT на русском 21:28
Футбол
«Фулхэм» в дополнительное время победил «Брентфорд» и вышел в АПЛ
В финале «Фулхэм» победил «Брентфорд». Основное время завершилось вничью (0:0), а в дополнительное время дачники добыли победу.
Sport24.ru 17:24
Общество
После голосования по Конституции данные россиян попали в сеть
Ранее стало известно о том, что данные "утекли" в сеть, из расследования издания "Медуза".
Капитал страны 03:28
Общество
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ 13:39
Общество
В Приморье власти разрешили возобновить деятельность всех магазинов
В Приморском крае власти разрешили возобновить деятельность всех магазинов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Владивосток-Новости 21:29
Экономика
Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню
Собираемость долгов по агентским портфелям приближается к докризисному периоду, отметил и гендиректор "МБА Финансы" Федор Вахата.
РБК вчера в 23:00
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
Политика
Жириновский приготовился просить Путина о помиловании Фургала
В случае вынесения бывшему губернатору Хабаровская края Сергею Фургалу обвинительного приговора ЛДПР обратится к президенту Владимиру Путину с просьбой о его помиловании.
Lenta.ru 10:54