с чего всё началось

Американские ученые выявили группу крови, обладатели которой в меньшей степени подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает калифорнийская организация 23andMe, изучающая геном человека, проведенные исследования подтверждают влияние группы крови на восприимчивость к коронавирусу.

Путешествия Крым объявил о начале бронирования отдыха для россиян Жители России могут начинать бронировать отдых в Крыму с 1 июля. Об этом объявили в министерстве курортов и туризма региона, сообщает ТАСС.

Общество Новые санитарные правила подготовлены для магазинов Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией.

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 217

Общество Сбербанк списывает выплаты на детей за долги На портале "Народный рейтинг" появились жалобы клиентов Сбербанка на списывание поступивших выплат на детей за долги, сообщает РБК. 912

Общество В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.

Общество В доме экс-министра Украины прошел обыск Обыск в доме бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна начался утром.

Кино В США покажут российский фильм «Вратарь Галактики» Российский научно-фантастический семейный фильм «Вратарь галактики», производства студий Bonanza, Main Road|Post и кинокомпании СТВ при поддержке Фонда Кино, выйдет в прокат на территории США в январе 2021 года. 78

Гаджеты Apple выпустит девять новых моделей iPhone Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12. 15

Кино Критики разгромили фильм «Артемис Фаул» Западные кинокритики разгромили приключенческий фильм студии Walt Disney "Артемис Фаул".

Происшествия В Оренбуржье от COVID-19 скончался ещё один пациент Скончался мужчина (житель Первомайского района) с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщает 12 июня региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Политика В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции. 105

Общество В Омской области отменят режим самоизоляции Режим самоизоляции снимается в Омской области с понедельника, 15 июня, сообщил губернатор Александр Бурков. 147

Армия и оружие В России разработан робот-имитатор подводных лодок «Суррогат» Москва, 11 июня 2020, 20:13 — REGNUM Специалисты российского ЦКБ «Рубин» завершили научно-исследователькая работу по разработке имитатора подводных лодок «Суррогат», сообщает 11 июня ТАСС со ссылкой на генерального директора «Рубина» Игоря Вильнита. 12

Общество Опубликована карта выхода России из самоизоляции «С помощью интерактивной карты, размещенной на сайте стопкоронавирус.рф, можно ознакомиться с ситуацией в каждом субъекте РФ и узнать, на каком этапе выхода из режима самоизоляции находится конкретный регион, какие ограничения уже отменили, а какие еще действуют», — говорится в сообщении.

Спорт В США оправдали получившую допинг боксершу Фукс В ходе расследования USADA установило, что допинг попал в организм спортсменки в результате полового контакта — эти препараты принимал партнер Фукс.

Армия и оружие США продолжат выводить военных из Ирака «Страны признали, что в свете значительного прогресса по устранению угрозы ИГ на протяжении последующих месяцев США продолжат сокращать силы в Ираке и обсуждать с правительством Ирака статус остающихся сил»,— говорится в заявлении.

Политика Министр культуры Украины заявил о пользе сериалов на русском языке Сериалы на русском языке, снятые на Украине, идут на благо индустрии и экономики страны.

Общество Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.

Автоспорт Этапы «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии отменили Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии не состоятся в 2020 году.