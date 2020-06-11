Коронавирус
Российская газетаНазвана группа крови, снижающая риск заражения COVID-19
Американские ученые выявили группу крови, обладатели которой в меньшей степени подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает калифорнийская организация 23andMe, изучающая геном человека, проведенные исследования подтверждают влияние группы крови на восприимчивость к коронавирусу.
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Как сообщает калифорнийская организация 23andMe, изучающая геном человека, проведенные исследования подтверждают влияние группы крови на восприимчивость к коронавирусу.Российская газетавчера в 07:59
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Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
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