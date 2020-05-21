Врач рассказала о работе COVID-госпиталя для пациентов с такими болезнями и об организации дистанционной медицинской помощи, а также дала рекомендации людям с эндокринными нарушениями, вынужденным находиться на самоизоляции.

с чего всё началось

Мокрышева объяснила, что повышенный риск смертности от коронавирусной инфекции связан с широким поражением сердечно-сосудистой системы и почек, а также снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма вирусу.

Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса

Армия и оружие Редкие образцы: какие трофеи достались силам ПНС на авиабазе Аль-Ватия На авиационной базе Аль-Ватия, которую длительное время контролировали бойцы Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Хафтара, обнаружены ставшие редкими в Ливии образцы оружия.

Общество Прокурор Токио уйдет в отставку из-за игры в маджонг По данным телеканала NHK, руководитель токийской прокуратуры Хирому Курокава покинет свой пост после скандала с игрой в азартные игры в период действия режима ЧС, который был введен из-за пандемии коронавируса.

Общество Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о разных правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики. 272

Общество Небо над Екатеринбургом подсветили «Лучами добра» Гигантские световые столбы появились в ночном небе Екатеринбурга 20 мая в 23:00 в рамках всероссийской акции «Лучи добра». 12

Экономика В Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов Еще один законопроект о цифровых финансовых активах, который разрабатывается с 2017 года и должен задать правила для финансового обращения криптоактивов, Дума одобрила в первом чтении в мае 2018 года. 23

Армия и оружие ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий. 1,8K

Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 913

Здоровье В Красноярском крае военные развернули полевой обсервационный лагерь Подразделения материально-технического обеспечения сводного отряда Минобороны РФ развернули полевой обсервационный лагерь на 1 тыс. койко-мест в районе поселка Еруда Красноярского края.

Происшествия На Украине под весом фуры рухнул мост Никополь, Украина, 20 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Днепропетровской области Украины возле Никополя под весом фуры рухнула секция моста через Алексеевский залив Каховского водохранилища, сообщило 20 мая местное издание Vgorode со ссылкой на свои источники. 25

Технологии Google и Apple запустили систему для коронавирусного мониторинга Компании Google и Apple объявили о запуске первого публичного API (Exposure Notification API), который позволяет создавать приложения для отслеживания контактов с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19. 4

Наука Для оценки риска смерти от коронавируса создали калькулятор Ученые из КНР разработали калькулятор, способный высчитать вероятность госпитализации в отделение интенсивной терапии, попадание на ИВЛ или смерть от коронавируса. 4

Политика Трамп назвал 2020 год «невероятным» для экономики США Текущий 2020 год будет для американской экономики «невероятным годом», заявил президент США Дональд Трамп 20 мая в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли запретила Брэду Питту знакомить детей с его подружками Анджелина Джоли запретила Брэду Питту знакомить детей с его подружками Анджелина Джоли не хочет, чтобы дети знакомились с новыми девушками Брэда Питта.

Политика Путин ответил Лукашенко по поводу цен на газ Президент России Владимир Путин ответил на претензии белорусского коллеги об отсутствии единого тарифа на транзит газа в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). 586

Шоу-бизнес Алла Пугачева продемонстрировала молодежный образ и модельную походку Чтобы поклонникам было интереснее смотреть ролик с Примадонной, Максим Галкин наложил на него песню Pretty woman из фильма «Красотка». 5

Экономика Эксперт назвал три сценария развития мировой экономики после пандемии Управляющий Международного финансового центра (МФЦ) "Астана" Кайрат Келимбетов рассказал о трех сценариях развития мировой экономики после пандемии коронавируса, передает РИА "Новости". 5

Общество Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре прошлого года Банк Англии уже отказался возвращать золотой запас Венесуэлы - 15 тонн золота Боливарианской республики на сумму около 550 миллионов долларов - в рамках «борьбы с отмыванием денег». 83

Наука Жизнь вероятно существует вне Земли, а разум скорее нет В своих выводах Киппинга говорит о том, что для планет с похожими условиями и эволюционными временными рамками, как на Земле, образование жизни имеет небольшие проблемы, соотношение составляет 9:1. 28

Общество Рестораны предложили наказывать за ночной шум В Совете Федерации предлагают ввести в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ ответственность ресторанов за громкую музыку ночью и для строек за шумные работы в ночное время.

Шоу-бизнес Самойлова требует половину доходов Джигана после развода 15 июня сего года в Головинском суде Москвы пройдет первое заседание по делу о разводе звездной пары, которая в российском шоу-бизнесе считалась образцово-показательной, - Джигана и Оксаны Самойловой. 17

Шоу-бизнес Ирина Шейк показала свою квартиру в Нью-Йорке Ирина Шейк рассказала в эфире Instagram-канала издания Vogue, что в Нью-Йорке, несмотря на распространение коронавирусной пандемии, не запрещены прогулки по городу. 1