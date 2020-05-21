Врач рассказала о работе COVID-госпиталя для пациентов с такими болезнями и об организации дистанционной медицинской помощи, а также дала рекомендации людям с эндокринными нарушениями, вынужденным находиться на самоизоляции.

с чего всё началось

Мокрышева объяснила, что повышенный риск смертности от коронавирусной инфекции связан с широким поражением сердечно-сосудистой системы и почек, а также снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма вирусу.

Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса

Общество Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации. 1,8K

Энергетика Bloomberg сообщил об угрозе стабилизации американского рынка нефти «Если все саудовские танкеры разгрузятся, то эта нефть в течение мая сведет на нет почти все сокращения добычи по сравнению с мартовскими уровнями, фактически поддерживая текущие высокие уровни наполнения хранилищ», — подчеркнула старший аналитик Rystad Energy по рынку нефти Паола Родригес-Масиу.

Общество Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова. 9

Политика В Госдуму внесли проект о ввозе дефицитных санкционных товаров Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект об отмене контрсанкций для импорта той "жизненно необходимой" продукции, аналоги которой не производят в России или которая является дефицитом. 389

Футбол Футболист «Краснодара» Сулейманов переболел коронавирусом Ранее портал «Чемпионат» сообщал, что Сулейманов в мае заразился коронавирусом, впоследствии у него были найдены антитела.

Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 838

Общество Виктор Томенко отчитается о работе правительства на майской сессии Алтайского Заксобрания Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко о работе правительства в 2019 году пройдет 28 мая на сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Армия и оружие На китайском полигоне заметили необычный танк На одном из полигонов Китая заметили необычную модификацию танка Тип 59.

Технологии Google и Apple запустили систему для коронавирусного мониторинга Компании Google и Apple объявили о запуске первого публичного API (Exposure Notification API), который позволяет создавать приложения для отслеживания контактов с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19. 3

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,7K

Культура Netflix представил трейлер финального сезона «13 причин почему» Потоковый сервис Netflix представил трейлер четвертого, заключительного сезона одного из своих самых скандальных проектов — сериала «13 причин почему».

Политика Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выступил против идеи объединения региона с Архангельской областью и Ненецким автономным округом (НАО), следует из видеообращения Уйбы к жителям региона. 111

Происшествия В США разбился истребитель F-35 19 мая в 21.30 по местному времени на американской авиабазе Эглин во Флориде потерпел аварию истребитель пятого поколения F-35. 579

Футбол Новый футбольный сезон в Италии начнется 1 сентября Сезон-2020/21 в итальянском футболе стартует 1 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии (FIGC).

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев "Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях. 75

Экономика Эксперты ожидают роста производства свинины до 9% Говоря о производстве всех видов мяса в России, аналитики НКР прогнозируют рост производства в ближайшие два года, несмотря на девальвацию рубля и снижение располагаемых доходов населения.

Общество Госдеп США оценил мировой ущерб от пандемии коронавируса Вашингтон, 20 мая 2020, 22:50 — REGNUM Китай должен был бы выделить на борьбу с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 не менее $9 трлн, заявил на брифинге 20 мая госсекретарь США Майкл Помпео. 84