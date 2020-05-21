Коронавирус
Lenta.ruНазвана группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Мокрышева объяснила, что повышенный риск смертности от коронавирусной инфекции связан с широким поражением сердечно-сосудистой системы и почек, а также снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма вирусу.
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с чего всё началось
Врач рассказала о работе COVID-госпиталя для пациентов с такими болезнями и об организации дистанционной медицинской помощи, а также дала рекомендации людям с эндокринными нарушениями, вынужденным находиться на самоизоляции.RT на русскомвчера в 17:54
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Врач — о COVID-19 на фоне ожирения, диабета и других эндокринных заболеваний
RT на русскомвчера в 17:54
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Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета 15:25
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Энергетика
Bloomberg сообщил об угрозе стабилизации американского рынка нефти
«Если все саудовские танкеры разгрузятся, то эта нефть в течение мая сведет на нет почти все сокращения добычи по сравнению с мартовскими уровнями, фактически поддерживая текущие высокие уровни наполнения хранилищ», — подчеркнула старший аналитик Rystad Energy по рынку нефти Паола Родригес-Масиу.
Lenta.ru 07:11
Общество
Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова
Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.
Znak.com 11:33
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Политика
В Госдуму внесли проект о ввозе дефицитных санкционных товаров
Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект об отмене контрсанкций для импорта той "жизненно необходимой" продукции, аналоги которой не производят в России или которая является дефицитом.
Газета.Ru 17:10
Футбол
Футболист «Краснодара» Сулейманов переболел коронавирусом
Ранее портал «Чемпионат» сообщал, что Сулейманов в мае заразился коронавирусом, впоследствии у него были найдены антитела.
Коммерсантъ 17:51
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших коронавирусом в мире
За последние сутки в мире выявлено более 106 тысяч новых случаев коронавирусом.
Российская газета 12:23
Общество
Как в Европе отслеживают потенциальных переносчиков коронавируса
Опыт Германии показывает, что есть другой эффективный, хотя и трудоемкий, способ выявить потенциальных переносчиков вируса.
Ведомости 18 мая в 12:21
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Общество
Виктор Томенко отчитается о работе правительства на майской сессии Алтайского Заксобрания
Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко о работе правительства в 2019 году пройдет 28 мая на сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания.
Алтайская правда 05:25
Армия и оружие
На китайском полигоне заметили необычный танк
На одном из полигонов Китая заметили необычную модификацию танка Тип 59.
Lenta.ru 08:48
Происшествия
В алтайском общежитии у 12 студентов обнаружили коронавирус
Алтайская правда 10:41
Общество
В Свердловской области коронавирус за сутки выявлен у 138 человек
Уральский меридиан вчера в 03:46
Технологии
Google и Apple запустили систему для коронавирусного мониторинга
Компании Google и Apple объявили о запуске первого публичного API (Exposure Notification API), который позволяет создавать приложения для отслеживания контактов с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19.
Вести.Ru 15:23
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Общество
У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
Культура
Netflix представил трейлер финального сезона «13 причин почему»
Потоковый сервис Netflix представил трейлер четвертого, заключительного сезона одного из своих самых скандальных проектов — сериала «13 причин почему».
Культуромания 14:07
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Политика
Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью
Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выступил против идеи объединения региона с Архангельской областью и Ненецким автономным округом (НАО), следует из видеообращения Уйбы к жителям региона.
Газета.Ru 18:50
Происшествия
В США разбился истребитель F-35
19 мая в 21.30 по местному времени на американской авиабазе Эглин во Флориде потерпел аварию истребитель пятого поколения F-35.
Военное дело 05:19
Футбол
Новый футбольный сезон в Италии начнется 1 сентября
Сезон-2020/21 в итальянском футболе стартует 1 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии (FIGC).
Спорт-Экспресс 12:48
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев
"Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях.
ТАСС 13:48
Экономика
Эксперты ожидают роста производства свинины до 9%
Говоря о производстве всех видов мяса в России, аналитики НКР прогнозируют рост производства в ближайшие два года, несмотря на девальвацию рубля и снижение располагаемых доходов населения.
ТАСС 17:19
Общество
Госдеп США оценил мировой ущерб от пандемии коронавируса
Вашингтон, 20 мая 2020, 22:50 — REGNUM Китай должен был бы выделить на борьбу с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 не менее $9 трлн, заявил на брифинге 20 мая госсекретарь США Майкл Помпео.
REGNUM 15:50
Кино
Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести
Коммерсантъ вчера в 18:36
Шоу-бизнес
Муж Гагариной поделился «личным» стихотворением собственного сочинения
Поклонники обсуждают последние посты фотографа на фоне слухов о разводе Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" мужа Полины Гагариной, фотографа Дмитрия Исхакова, появился необычный пост.
WomanHit.ru 04:17