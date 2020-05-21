Коронавирус
РИА НовостиНазвана категория людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Мокрышева уточнила, что риск заражения коронавирусом никак не связан с избыточным весом человека. Она посоветовала людям с нарушениями обмена веществ во время самоизоляции соблюдать режим сна и бодрствования, сбалансированно питаться, пить достаточно воды.
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с чего всё началось
Врач рассказала о работе COVID-госпиталя для пациентов с такими болезнями и об организации дистанционной медицинской помощи, а также дала рекомендации людям с эндокринными нарушениями, вынужденным находиться на самоизоляции.RT на русском19 мая в 17:54
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Минздрав назвал входящих в группу повышенного риска смерти от COVID-19
Московский Комсомолецвчера в 19:14
Врач — о COVID-19 на фоне ожирения, диабета и других эндокринных заболеваний
RT на русском19 мая в 17:54
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Общество
О рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире сообщила ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что за последние сутки в мире выявлено 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Live24 вчера в 13:34
Здоровье
В России предупредили о возможном росте смертности от рака
Представители медицинского сообщества предупредили о возможном росте смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Общество
Судей из Башкирии уличили в плагиате при написании диссертации
Среди попавших в доклад «Диссернета» судей из Башкирии – судья Верховного суда Наталья Козлова, научная работа которой получила вердикт «диссертация почти на 100% неоригинальна».
ProUfu.ru 03:06
Шоу-бизнес
Актриса «Сватов» рассказала о неприятных ситуациях на съемках
Слово и Дело 19 мая в 11:57
Общество
В Москве за сутки от коронавируса вылечились 3746 человек
RT на русском 02:21
Здоровье
5 самых опасных для сердца продуктов назвала кардиолог
Пять самых опасных для сердца продуктов назвала известный кардиолог. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:05
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Общество
Падение курса биткоина до $9300 связали с Сатоши Накамото
«О перемещении 50 BTC сообщили Whale Alert, затем началось падение курса», — написали CoinMetrics в своем Twitter-аккаунте.
РБК 03:10
Происшествия
СК нашёл распространителя фейка о продаже масок из гумпомощи КНР
Ранее СК возбудил уголовное дело против распространителя недостоверной информации о продаже в Москве защитных масок из гуманитарной помощи, поступившей из Китая.
RT на русском 02:33
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей
В ходе торгов доллар опускался ниже 71 рубля впервые с 10 марта.
Вести.Ru 03:25
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына
Жительница Коломны призналась, что убила своего 9-месячного ребёнка из-за его болезни, ей предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.
РИА Новости 02:44
Общество
Мясников назвал бредом информацию о двух сторонах медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал данные о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей на YouTube-канале "Cтопкоронавирус.рф".
Газета.Ru 01:17
Авто
17 новых моделей «АвтоВАЗ» покажет до 2026 года
В период с 2020 по 2026 годы «АвтоВАЗ» планирует выпустить 10 новых моделей и 7 рестайлинговых.
Автоновости дня 19 мая в 08:54
Политика
Украина назвала языком вражды заявление МИД России о Зеленском
МИД Украины назвал языком вражды заявление российского внешнеполитического ведомства по поводу годовщины вступления в должность президента Владимира Зеленского.
Lenta.ru 01:59
Наука
Противозачаточные таблетки влияют на гормон любви
Постоянно повышенный уровень гормонов влияет на эмоциональную жизнь женщины, меняются такие чувства, как любовь, близость и привязанность, говорит доцент Майкл Винтердал из Департамента клинической медицины Орхусского университета в Дании, один из авторов исследования.
UfacityNews.ru 01:32
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
На портале Госуслуги запустили сервис для оформления выплаты на детей
На портале Госуслуги запустили новый сервис для оформления выплат на детей от 3 до 7 лет.
Комсомольская правда вчера в 14:23
Происшествия
В Пензе грабитель банкоматов притворялся пенсионером
Деньги не пересчитывал, брал на глаз. Грабитель опустошил два банкомата без особого труда. Это и по камерам видеонаблюдения отлично видно.
Вести.Ru 00:56
Происшествия
В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
Отмечается, что утром 20 мая поступило сообщение о том, что на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей нашли тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями.
РИА Новости вчера в 23:34
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Игры
Serious Sam 4 выйдет на PC в августе
Devolver Digital и Croteam объявили дату выхода игры Serious Sam 4 – август 2020 года.
The GEEK вчера в 15:50
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости вчера в 07:33
Политика
В Кремле оценили достоверность статистики по коронавирусу
Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил степень достоверности российской статистики по коронавирусу словами «мы ничего не скрываем».
Lenta.ru 03:13
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Здоровье
«Альянс врачей» запустил онлайн-карту с проблемами российских медиков
Профсоюз "Альянс врачей" разработал интерактивную онлайн-карту, посвященную проблемам в системе российского здравоохранения в период пандемии коронавируса.
Piter.tv вчера в 14:23
Экономика
Россияне запаслись наличными на 362 миллиарда рублей с начала года
Жители России запаслись наличными на 362 миллиарда рублей с начала этого года.
Lenta.ru вчера в 19:27