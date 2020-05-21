Врач рассказала о работе COVID-госпиталя для пациентов с такими болезнями и об организации дистанционной медицинской помощи, а также дала рекомендации людям с эндокринными нарушениями, вынужденным находиться на самоизоляции.

с чего всё началось

Мокрышева уточнила, что риск заражения коронавирусом никак не связан с избыточным весом человека. Она посоветовала людям с нарушениями обмена веществ во время самоизоляции соблюдать режим сна и бодрствования, сбалансированно питаться, пить достаточно воды.

Названа категория людей с повышенным риском смерти от коронавируса

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