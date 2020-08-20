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Lenta.ru
Lenta.ru

Названа лучшая «валюта-убежище»

Японская иена и швейцарский франк остаются относительно безопасными вложениями, но доллар является лучшей «валютой-убежищем» (надежным активом в период кризиса), пишет CNBC со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.В источнике
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Profinance.ru

Доллар США станет лучшей валютой до конца года

Profinance.ruвчера в 04:36
РИА Новости

Названа лучшая «валюта-убежище»

РИА Новости02:07
ФедералПресс

Финансисты назвали лучшую валюту для сбережений

ФедералПресс00:40
News.ru

Аналитики Morgan Stanley назвали доллар лучшей «валютой-убежищем»

News.ru22:58
РЕН ТВ

Эксперты назвали лучшую «валюту-убежище»

РЕН ТВ21:38
Lenta.ru

Названа лучшая «валюта-убежище»

Lenta.ru21:00
Московский Комсомолец

Эксперты назвали лучшую «валюту-убежище»

Московский Комсомолец02:26

Зеленский подставил руку под саблю казака в Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Запорожье принял участие в выступлении современных казаков и подставил руку под их острые сабли, сообщается на сайте главы государства в среду, 19 августа.
Известия18:24

Обама обвинил Трампа в гибели 170 тыс. человек от коронавируса

Смерть 170 тыс. человек, заразившихся коронавирусом, стала результатом непрофессионализма президента Дональда Трампа, говорится в выдержках из заявления бывшего главы государства Барака Обамы, которое он сделал на съезде Демократической партии.
РБК01:35
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Пушков оценил предложение МИД Литвы запретить Лукашенко въезд в страну

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил планы МИД Литвы запретить белорусскому лидеру Александру Лукашенко въезд в страну.
RT на русском19:50
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Apple удалит из App Store профиль разработчика игр Epic Games

Представители Epic Games поделились новостью в Twitter, сообщив подписчикам, что Apple удалила Fortnite из своего магазина приложений и проинформировала их о том, в пятницу, 28 августа, она намерена прекратить действие всех учетных записей разработчиков.
Evo-rus.comвчера в 08:05
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