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Lenta.ru
Lenta.ru

Названа лучшая «валюта-убежище»

Японская иена и швейцарский франк остаются относительно безопасными вложениями, но доллар является лучшей «валютой-убежищем» (надежным активом в период кризиса), пишет CNBC со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.В источнике
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Телеканал 360°

Доллар назвали выгодной валютой для инвесторов

Телеканал 360°02:55
Московский Комсомолец

Эксперты назвали лучшую «валюту-убежище»

Московский Комсомолец02:26
РЕН ТВ

Эксперты назвали лучшую «валюту-убежище»

РЕН ТВ21:38
ФедералПресс

Финансисты назвали лучшую валюту для сбережений

ФедералПресс00:40
РИА Новости

Названа лучшая «валюта-убежище»

РИА Новости02:07
Lenta.ru

Названа лучшая «валюта-убежище»

Lenta.ru21:00
Profinance.ru

Доллар США станет лучшей валютой до конца года

Profinance.ruвчера в 04:36

Обама обвинил Трампа в гибели 170 тыс. человек от коронавируса

Смерть 170 тыс. человек, заразившихся коронавирусом, стала результатом непрофессионализма президента Дональда Трампа, говорится в выдержках из заявления бывшего главы государства Барака Обамы, которое он сделал на съезде Демократической партии.
РБК01:35
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В Югре задержаны подозреваемые в экстремистской деятельности

По версии следствия, 42‑ и 48-летний жители Югорска в период с 6 сентября 2017 по 18 августа 2020 года организовали секту, пропагандирующую идеологию «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUMвчера в 14:16

Анонсирован ролевой экшен Black Myth: Wu Kong

Китайская студия Game Science, создавшая многопользовательскую стратегию Art of War: Red Tides, анонсировала свой новый проект — ролевой экшен Black Myth: Wu Kong, который создаётся «для всех актуальных консолей и PC».
Игромания.ру02:29

Германия призвала ЕС не допускать вмешательства США

ФРГ и страны Европы призвали не допустить возможного шантажа в виде санкций со стороны Соединенных Штатов в деле проекта "Северный поток — 2", сообщила премьер-министр немецкого региона Мекленбург Мануэла Швезиг.
Экономика сегоднявчера в 09:01
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ФРС решила в дальнейшем поддерживать экономику США

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) в ходе июльского заседания отмечали высокую неопределенность в отношении перспектив экономики США в связи с пандемией коронавируса, свидетельствует протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) 28-29 июля.
Интерфакс00:42

Офицер ВМС США заявил об отсталости российского флота

Журнал Forbes опубликовал мнение отставного офицера ВМС США и политолога Брэдфорда Дисмьюкеса, согласно которому, в случае военного конфликта между США и Россией, у американского флота нет необходимости в охране своих конвоев, которые перевозят военные грузы в Европу, так как в открытом море российские корабли не представляют для них никакой опасности.
Военное деловчера в 08:10
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В Прикамье разрешили работу саун, бань и фуд-кортов

Пермь, 20 августа 2020, 09:53 — REGNUM В Пермском крае 20 августа оперштаб по борьбе с COVID-19 принял решение о возобновлении работы саун, бань, а также фуд-кортов на территории торговых центров, сообщает пресс-служба краевой администрации.
REGNUM02:53
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Зеленский подставил руку под саблю казака в Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Запорожье принял участие в выступлении современных казаков и подставил руку под их острые сабли, сообщается на сайте главы государства в среду, 19 августа.
Известия18:24

Хацкевич: «Ананидзе приехал в „Ротор“ в разобранном состоянии»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал итоги матча 3-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:3), а также рассказал о состоянии новичка команды Джано Ананидзе, который пока не дебютировал за волгоградский клуб.
Sport24.ruвчера в 14:21