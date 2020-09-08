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РИА Новости
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

Если же инвестор рассматривает возможность вложиться в валюты развивающихся стран, то должен быть готов и к их высокой волатильности из-за большой финансово-экономической и политической нестабильности данных государств.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
РИА Новости23:05
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Царьград

В чём хранить деньги? Эксперт назвал единственную надёжную валюту. И это не доллар

Царьград01:16
Московский Комсомолец

Эксперт рассказал, в какой валюте хранить сбережения россиянам

Московский Комсомолец00:52
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

РИА Новости23:05
News.ru

Названа валюта для вложений с минимальным риском

News.ru00:09
URA.Ru

Раскрыто, в какой валюте лучше хранить сбережения

URA.Ru23:48
Life.ru

Эксперт назвал лучшую иностранную валюту для сбережений

Life.ru23:43
Российская газета

Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений

Российская газета00:45

Рошаль назвал некорректным письмо жены Навального в свой адрес

Президент «Национальной медицинской палаты» Леонид Рошаль назвал некорректным письмо жены основателя ФБК Алексея Навального Юлии в свой адрес, где она заявила о недоверии и неуважении к нему.
Рошаль назвал некорректным письмо жены Навального в свой адрес
Ведомостивчера в 10:19
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Суд в Ижевске приговорил к 21 году колонии серийного педофила

Суд в Ижевске приговорил к 21 году в колонии строгого режима 38-летнего мужчину по обвинениям в преступлениях против половой неприкосновенности десяти мальчиков, сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.
Суд в Ижевске приговорил к 21 году колонии серийного педофила
Интерфаксвчера в 07:46
6

Колесникова и два члена КС оппозиции Белоруссии выехали на Украину

Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова и еще двое членов совета Иван Кравцов и Антон Родненков утром прошли оформление в пункте пропуска на границе с Украиной, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
РИА Новости01:33
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Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

Великобритания, США, Дания и Норвегия проведут совместную операцию на Крайнем Севере, чтобы продемонстрировать «приверженность поддержанию мира и свободы судоходства в регионе», говорится в сообщении Военно-морских сил Великобритании.
Ведомости00:29
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Захарова выразила сожаление о неправильной трактовке ее поста о Вучиче

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление, что ее пост в Facebook о визите в Соединенные Штаты президента Сербии Александра Вучича был неправильно интерпретирован.
Известия21:05
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.comвчера в 05:48
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