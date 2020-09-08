Если же инвестор рассматривает возможность вложиться в валюты развивающихся стран, то должен быть готов и к их высокой волатильности из-за большой финансово-экономической и политической нестабильности данных государств.

С чего всё началось Названа лучшая валюта для сбережений Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. РИА Новости 23:05