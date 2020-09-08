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РИА Новости
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

Если же инвестор рассматривает возможность вложиться в валюты развивающихся стран, то должен быть готов и к их высокой волатильности из-за большой финансово-экономической и политической нестабильности данных государств.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
РИА Новости23:05
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Царьград

В чём хранить деньги? Эксперт назвал единственную надёжную валюту. И это не доллар

Царьград01:16
Московский Комсомолец

Эксперт рассказал, в какой валюте хранить сбережения россиянам

Московский Комсомолец00:52
News.ru

Названа валюта для вложений с минимальным риском

News.ru00:09
Российская газета

Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений

Российская газета00:45
URA.Ru

Раскрыто, в какой валюте лучше хранить сбережения

URA.Ru23:48
Life.ru

Эксперт назвал лучшую иностранную валюту для сбережений

Life.ru23:43
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

РИА Новости23:05

В бундестаге назвали идею остановить «Северный поток — 2» ошибкой

Остановка проекта «Северный поток — 2» из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным повлечет прекращение энергетического сотрудничества Берлина и Москвы, что является вредным и ошибочным, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
В бундестаге назвали идею остановить «Северный поток — 2» ошибкой
Парламентская газета01:19

Колесникова и два члена КС оппозиции Белоруссии выехали на Украину

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и еще два члена совета Иван Кравцов и Антон Родненков утром во вторник пересекли границу с Украиной, сообщил РИА Новости официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
РИА Новости01:00
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Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.
Российская газета00:17
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
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Полковник Чмутин предупредил США о появлении в РФ «поездов-призраков»

Полковник Юрий Чмутин заявил, что выход США из двух договоров по контролю количества наступательного вооружения подталкивает Россию к поиску решений, которые минимизируют риски военного характера.
ФАН5 сентября в 07:49
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В Алтайском крае 62 новых случая коронавируса выявили за сутки

За минувшие 24 часа на территории Алтайского края еще у 62 человек подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 17 пациентов, зарегистрировано, три летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти одного пациента стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 01:29
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Турция не удовлетворена приговором по делу об убийстве Хашукджи

Приговор по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи не оправдал ожиданий Турции, заявил глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
РИА Новостивчера в 16:31