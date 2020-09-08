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РИА Новости
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

Если же инвестор рассматривает возможность вложиться в валюты развивающихся стран, то должен быть готов и к их высокой волатильности из-за большой финансово-экономической и политической нестабильности данных государств.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

Лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет швейцарский франк, который один из немногих может сохранить стабильность на фоне коронавируса и изменения геополитического фона, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
РИА Новости23:05
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Телеканал 360°

Швейцарский франк признали самой надежной валютой для сбережений

Телеканал 360°02:17
Московский Комсомолец

Эксперт рассказал, в какой валюте хранить сбережения россиянам

Московский Комсомолец00:52
РИА Новости

Названа лучшая валюта для сбережений

РИА Новости23:05
News.ru

Названа валюта для вложений с минимальным риском

News.ru00:09
URA.Ru

Раскрыто, в какой валюте лучше хранить сбережения

URA.Ru23:48
Life.ru

Эксперт назвал лучшую иностранную валюту для сбережений

Life.ru23:43
Российская газета

Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений

Российская газета00:45

Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
РИА Новостивчера в 10:10
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РБК: новый закон о Госсовете вряд ли расширит его полномочия

Полномочия Госсовета, статус которого теперь закреплен в Конституции, скорее всего, останутся прежними — в Кремле склоняются к тому, что менять функционал этого органа власти не придется, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением нового законопроекта о Госсовете.
Коммерсантъ00:47

Кабмин ФРГ опроверг телефонный разговор Берлина и Варшавы о Навальном

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт опроверг информацию о телефонном разговоре между абонентами в Берлине и Варшаве по ситуации вокруг Алексея Навального.
RT на русскомвчера в 06:33
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